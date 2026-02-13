Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

Entre luces futuristas, pantallas monumentales y una puesta en escena ambiciosa, Tini aterrizó en Chile con FUTTTURA Tour este jueves 12 de febrero en el Estadio Nacional, un espectáculo nostálgico que apunta hacia ambos caminos del tiempo: avanzado hacia lo nuevo y reconciliándose con el pasado. Y no es menor, pues la artista argentina celebra sobre el escenario diez años de una trayectoria musical variada y mundialmente exitosa.

Esta gira estuvo pensada para ser grande desde el principio, con un escenario que midió originalmente más de cien metros y que, en Argentina, se dividió en tres plataformas: no es solo un show, es un festival y Tini es la headliner.

Luego de siete fechas sold out en Argentina, con cerca de 250 mil espectadores, según la producción trasandina, dio el salto a la gira internacional. Las fechas confirmadas incluyen a Chile, Uruguay y Paraguay.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

Violetta y el surgimiento de una estrella pop

Martina Stoessel tenía apenas 14 años cuando comenzó a grabar la primera temporada de Violetta, serie de Disney Channel que la convertiría rápidamente en referente para una generación completa. Hace varios años que el canal del ratón no emitía algún programa de carácter musical con alto impacto, y un poco al estilo de Hannah Montana, entre coreografías, canciones románticas y un elenco memorable, este fue un acierto.

Las y los espectadores la vieron crecer durante tres temporadas, más una película que funciona como epílogo, pero eso no se quedó ahí. Apenas un año después de que se emitiera el último capítulo de Violetta, la cantante lanzó Tini (Martina Stoessel) (2016), su primer álbum de estudio. Este incluyó canciones de la película mencionada más otros éxitos como Si tu te vas y Ya no hay nadie que nos pare.

En cierto modo, Tini pudo hacer lo que muchas artistas Disney no alcanzaron en décadas: lograr que tanto la prensa como sus oyentes se enfocaran de ahí en adelante en su propia carrera musical, dejando atrás la época de Violetta y lo que conlleva ser rostro juvenil del canal estadounidense. Miley Cyrus, Demi Lovato y Selena Gomez, por ejemplo, pasaron por años de transición para ser hoy reconocidas de otra manera; incluyendo cambios extremos en sus apariencias, personalidades y presentaciones para lograr el quiebre.

Sus siguientes álbumes no tardaron en llegar y a la fecha cuenta con cinco discos. Un mechón de pelo (2024), el más reciente, cumplió dos años desde su publicación.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

FUTTTURA: un relato de superación

Cerca de las 21:10 se encienden las pantallas. Aparece Martina con 14 años en un vestuario típico de su personaje Violetta, en sus manos carga un arco y flecha. Lo mismo ocurre con tres versiones más de Tini, cada una representando distintos momentos de su carrera. Apuntan a un objetivo invisible y disparan. Esta flecha pasa por momentos clave de su trayectoria artística y de su vida personal, cambiando su significado a medida que la noche avanza.

En un estilo futurista, con mucho plateado, brillos y naves espaciales, llega Tini desde el cielo. Sujeta desde un arnés, pareciera que vuelve a la Tierra luego de haber sido abducida. Toma el micrófono y entona los primeros versos de El cielo, una canción que representa bien el tono del show: Lo que pasó entre tu y yo / fue querer tocar el cielo, y el cielo se cayó / justo en el momento en el que yo te abrazaba.

Con cabello rubio y un vestido blanco, da inicio a la fiesta con Fresa, porque sí, esto no es solo drama romántico: hay cumbia, reggaetón, pop, baladas y techno. Le sigue la época Cupido con La loto, Muñecas y Las Jordans; la primera en colaboración con Becky G y Anitta.

El público es variado, aunque hay más presencia femenina. Jóvenes que crecieron con Violetta en la televisión y que siguieron durante una década reproduciendo álbumes de la cantante, aunque tampoco faltaban niñas que han seguido el legado, coreando todas las canciones.

Con ya treinta minutos del show recorrido, las pantallas vuelven a presentar un relato, esta vez a través de escenas de la serie. Los diálogos seleccionados hacen referencia a la memoria y a la importancia de seguir tu propio camino, a pesar de lo que digan los demás. Ese, en resumen, es el espíritu de FUTTTURA. Y los gritos se intensifican con las primeras notas de En mi mundo, tema que acompaña la intro en Disney Channel. El resto del segmento se compone por Cómo quieres, Te creo, Ser Mejor y Siempre brillarás. Nostalgia a flor de piel junto a un coro emocionado que se vistió de morado para la ocasión.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

El desafío del Estadio Nacional

Este show llegó a Chile con antecedentes potentes. Con un ambicioso setlist de dos horas y media fue un éxito en Argentina y uno de los conciertos se transmitió en vivo por Disney+. Además, contó con varios artistas invitados sobre el escenario: Juanes, Miranda!, María Becerra, Milo J y Chris Martin, vocalista de Coldplay; con el intérprete de Yellow ya habían compartido tarima en 2022 y, en esta ocasión, cantaron en conjunto We pray y luego Martin la acompañó desde la guitarra en Carne y Hueso.

En Chile, a pesar de haberse presentado en el Estadio Nacional, una de las localidades más grandes para conciertos en el país, se tuvieron que adaptar algunas proporciones, sin dejar de lado la gran calidad técnica y de propuesta escénica. Acá hubo solo un escenario, con una gran pasarela, más de una decena de bailarines, banda en vivo, varios cambios de vestuario y plataformas móviles que entregaban dinamismo.

En contraposición con esta gigantesca propuesta, la recepción en el país no fue la esperada. Desde que las entradas se lanzaron a la venta, vía Ticketmaster, se vio una baja en su adquisición. Las teorías varían entre precios muy elevados o directamente la falta de quórum para este show. Pasando a lo nacional, son contados los artistas que logran repletar los 60 mil de la capacidad del recinto; destacando en los últimos meses Macha y el bloque depresivo, Los Jaivas y Los Bunkers, si hablamos de artistas locales.

A raíz de esto, el público logró llenar poco más de la mitad del estadio, a pesar de las múltiples ofertas y promociones para la compra de entradas. Aunque eso no significó que el público no disfrutara ni que Tini presentara un show que poco tiene para envidiarle a los conciertos de las pop stars del momento.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

La reinvención constante

En el inicio del show la flecha la alcanza. En las pantallas se ven varias escenas performáticas que muestran cómo, a pesar de la fama y la aparente felicidad, pasó muchos años escondiendo sus verdaderos sentimientos frente a las cámaras. Ahora, con casi treinta años, mira hacia atrás y reconoce que no necesitó nada más que a ella misma para superar cada obstáculo. Y hubo varios, tanto en lo personal como en lo profesional.

Varias de sus canciones abordan el amor y las dolorosas rupturas, algunas bastante mediáticas, como la de Sebastián Yatra o la no confirmada relación con Young Miko —hoy, está comprometida con el futbolista Rodrigo De Paul—. Pero también, sobre todo en el último álbum, explora temáticas mucho más profundas, como la depresión, una fuerte complicación de salud de su padre o el drama legal por el registro de marca de la serie Patito feo entre su padre y Marcelo Tinelli, presentador de televisión argentino.

Es por eso que le dedica uno de los segmentos más grandes del show a Un mechón de pelo. La puesta en escena para este disco es sencilla, no hay muchas luces y los bailarines realizan las coreografías más performáticas de la noche, representando muchas veces el dolor y la presión que ella sintió a través de los años. En las pantallas también hay un detalle importante: hay subtítulos con las letras de las canciones. A diferencia del resto del concierto, en estos temas importa el mensaje incluso más que la diversión, para eso hay otros discos.

Miedo, pa, Posta, Ángel, Buenos Aires, Tinta 90, Ellas, canciones que innovan con rap y narración. A la vez, al final de la pasarela, en medio del público hacen uso de la función rotativa de esa tarima, interpretando de manera directa y mirando a las cámaras, las verdades que el álbum expone. Un tono teatral que se acompaña con performance y emotividad, en especial cuando el público alza cientos de carteles con la frase “Gracias por curar las heridas de nuestras alas”, intervención organizada por el fans club.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

Se apagan los flashes y se reinicia el baile

La sección de Un mechón de pelo baja un poco en intensidad, pero es necesario considerando la duración del show y la potencia de lo que viene para la última sección. Down, La original, blackout, Una noche más, Me gusta, son temas que prenden a la audiencia. Son canciones ya instaladas en el imaginario del pop y reggaetón en español, porque algo que Tini ha hecho de manera destacada es tener colaboraciones variadas, con ritmos pegajosos, enfocadas a distintos públicos.

El calendario vuelve a retroceder para dar paso a algunos éxitos del inicio como Si tu te vas y Consejo de amor. Se intercalan con temas más recientes, destacando Fantasi, Maldita foto y 36 vidas. En medio de eso sube al escenario Maxi Espindola, amigo de varios años con quien coincidió fuera de los rodajes en la época de Violetta y la posterior serie furor del canal Soy Luna. Ya se acerca el final del show y la artista lo hace saber desde el escenario con lágrimas en los ojos. En más de una ocasión ha dicho que tiene un vínculo muy fuerte con Chile y que le gusta mucho la energía con la que siempre la reciben.

Ya son más de las 23.00 y se escoge al último disco protagonista: Cupido (2023). Un álbum mayoritariamente pop que aborda el desamor y la superación de la pérdida, una propuesta con una narrativa más madura y que comienza la exploración de los géneros musicales que luego se ven en Un mechón de pelo.

La triple T, Bar, Miénteme y Cupido son las últimas canciones del setlist. El público, a pesar de la hora, no se ha ido, siguen bailando, saltando y coreando. FUTTTURA, a fin de cuentas, es un homenaje al amor propio y a la verdadera identidad.

Aparecen por última vez en la pantalla las distintas versiones de Martina, lanza la flecha y esta vez no le llega a ella, da directo en una diana. El objetivo se cumplió, sanó las heridas del pasado, se renovó como artista y sigue demostrando al mundo quién es ella más allá de Violetta o Tini, porque lo ha dicho: detrás de todo el vestuario y maquillaje, siempre está Martina.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

