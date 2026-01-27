SUSCRÍBETE POR $1100
    “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil

    La destacada compañía liderada por Francisco Sánchez presenta su versión del mito fundacional mapuche en la última función de enero de la sala en la comuna de Independencia. La cita es este sábado 31, a las 19:00 horas, con entrada a la gorra (aporte voluntario). Reserva de entradas en el sitio web de Teatro Viajeinmóvil.

    Equipo de Culto
    "Kay Kay y Xeng Xeng Vilú", de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil

    Volver al mito es regresar a la pregunta por el origen. Bajo esta premisa, la compañía Tryo Teatro Banda presenta Kay Kay y Xeng Xeng Vilú, una pieza fundamental de su repertorio que cerrará la programación de enero en el Teatro Viajeinmóvil. Estrenado originalmente en 2008, este montaje se ha consolidado como una experiencia imperdible que reactiva el relato fundacional mapuche a través de un virtuoso cruce entre el teatro, la música en vivo y la narración oral.

    La obra –estrenada originalmente en 2008– tendrá una única función este sábado 31 de enero a las 19:00 horas. La cita es en la sala ubicada en Pasaje Adela 2151, comuna de Independencia (a pasos del Metro Plaza Chacabuco). Fiel al espíritu de acceso democrático a la cultura, la entrada es “a la gorra” (aporte voluntario). Teatro Viajeinmóvil es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Inspirada en el enfrentamiento entre la serpiente del agua y la serpiente de la tierra, Kay Kay y Xeng Xeng Vilú propone un relato sobre el origen del mundo, la geografía del territorio y el nacimiento de la vida comunitaria. La compañía liderada por Francisco Sánchez –dramaturgo y codirector del montaje, junto a Pablo Obreque– rastreó este relato a través de entrevistas en terreno en zonas mapuche de Chile y Argentina, incorporando esas voces al texto y a la puesta en escena.

    En escena, actores y actrices —también músicos— combinan la clave juglar, objetos escénicos y títeres en una propuesta bilingüe en mapudungún y castellano. La obra utiliza instrumentos musicales mapuche como el kultrún, la trutruka y el ñolkil, junto a sonoridades chilenas como el rabel y el guitarrón, y títeres de lana confeccionados por una artesana mapuche, reforzando su dimensión ritual y comunitaria.

    En esta función, Tryo Teatro Banda compartirá el escenario con el Conjunto de Cámara Wampo de Quellón, integrado por niñas y niños de la comuna, quienes musicalizarán en vivo el espectáculo, ampliando su carácter pedagógico, territorial e intergeneracional. Kay Kay y Xeng Xeng Vilú es una invitación a escuchar el mundo desde el relato ancestral y la experiencia compartida, recomendada para público desde los 5 años.

    Todas las funciones de Teatro Viajeinmóvil son a la gorra (aporte voluntario) y las reservas se habilitan durante la misma semana de cada presentación a través del sitio web del espacio. Este proyecto es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

