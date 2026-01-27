SUSCRÍBETE POR $1100
    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    El artista urbano se suma al evento de música y baile de Chilevisión que tendrá lugar el próximo 4 de febrero en el Movistar Arena.

    Vicente Fontecilla

    Tras una temporada con más de 46 capítulos, el programa de Chilevisión conducido por Diana Bolocco tendrá su final de temporada presentado en vivo en el Movistar Arena. A poco más de una semana de su realización, el evento sumó un invitado nuevo: el cantante urbano nacional Kidd Voodoo.

    El show, que se llevará a cabo el 4 de febrero en el Movistar Arena desde las 21:00, incluirá performances a cargo de los Power Peralta, jurados del programa, además de una reacción en vivo a cargo del comediante Claudio Michaux.

    Luego de un enfrentamiento llamativo entre Constanza Capelli y Gabriel Urzúa sucedido en el último episodio, el capítulo que se emitirá este miércoles dará a conocer a dos nuevos eliminados y, por lo tanto, también a los seis finalistas que competirán en el evento de la próxima semana.

    El evento de la gran final es producido por Bizarro y la venta de entradas sigue su curso. Pueden comprar entradas aquí, desde la plataforma PuntoTicket. Su valor comienza en $20.000. Además, el espectáculo será transmitido por Chilevisión y todas sus plataformas digitales.

    Más sobre:Fiebre de BaileTelevisiónBaileKidd VoodooMúsicaDiana BoloccoChilevisiónClaudio MichauxPower PeraltaBizarroMovistar ArenaMagazine Culto

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

