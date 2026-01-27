Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena
El artista urbano se suma al evento de música y baile de Chilevisión que tendrá lugar el próximo 4 de febrero en el Movistar Arena.
Tras una temporada con más de 46 capítulos, el programa de Chilevisión conducido por Diana Bolocco tendrá su final de temporada presentado en vivo en el Movistar Arena. A poco más de una semana de su realización, el evento sumó un invitado nuevo: el cantante urbano nacional Kidd Voodoo.
El show, que se llevará a cabo el 4 de febrero en el Movistar Arena desde las 21:00, incluirá performances a cargo de los Power Peralta, jurados del programa, además de una reacción en vivo a cargo del comediante Claudio Michaux.
Luego de un enfrentamiento llamativo entre Constanza Capelli y Gabriel Urzúa sucedido en el último episodio, el capítulo que se emitirá este miércoles dará a conocer a dos nuevos eliminados y, por lo tanto, también a los seis finalistas que competirán en el evento de la próxima semana.
El evento de la gran final es producido por Bizarro y la venta de entradas sigue su curso. Pueden comprar entradas aquí, desde la plataforma PuntoTicket. Su valor comienza en $20.000. Además, el espectáculo será transmitido por Chilevisión y todas sus plataformas digitales.
Lo Último
Lo más leído
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.