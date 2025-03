Kidd Voodoo y su récord de shows: “No voy a salir a la calle en un gran tiempo, no quiero que esto me abrume”

David León, más conocido por su nombre artístico Kidd Voodoo, está en el punto más álgido y efervescente de su carrera. El cantante inició su proyecto urbano en pandemia porque quería incursionar en otros géneros. Desde el rock con su banda Resonancia Etérea -donde partió en 2016- transitó hacia lo urbano, pero siempre dando cuenta de sus orígenes más melódicos y guitarreros, dejando más de un atisbo de sus raíces musicales en sus canciones.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

El año pasado, su nombre comenzó a resonar más en distintos tipos de público, porque, inesperadamente, estuvo tres veces sobre el escenario del Festival de Viña: la primera, en la obertura; la segunda junto a Los Bunkers como invitado interpretando Nada nuevo bajo el sol; y la tercera con Young Cister, cantando Fashion girl, una reversión popular tema de Jadiel. Este año, el artista llegó por las suyas a presentarse al Festival de Viña, donde con una propuesta urbana, reggaetonera e indie encantó a sus fans: fue uno de los más vitoreados de la noche del viernes 28, la misma que compartió con Duki y Eladio Carrión.

Ayer 6 de marzo, publicó su nuevo álbum, Satirología Vol.3, que con canciones como Satirología en colaboración con Dysbit; Na’ con Nadie con de La Ghetto y Corazones <3 en solitario, demuestra la continuidad de su estrecha relación con el género urbano.

Pero por otra parte, en el mismo álbum, Kidd Voodoo refluye a sus inicios más rockeros con temas como Debo Aterrizar en colaboración con Los Bunkers y tres canciones junto a la banda con la que se inició en la música, Resonancia Etérea.

El festival soñado

El Festival de Viña del Mar era un sueño para David. A pesar de eso, dice que en él “no hubo mucho efecto luego de su presentación”, pero sí confiesa que lo clave de subir a la Quinta Vergara fue la consagración personal que tuvo. “Esa consagración no de artista, sino ese sueño de niño de querer tocar en la Quinta, lo cumplí. Yo soy un personaje feliz de ahora en adelante, ya logré lo que quería para mi persona, todo lo que me pasa de aquí en adelante es mera obra del destino. Así que eso me tiene muy contento", declara.

A pesar de no haber causado efectos en él, según dice, en el público fue el Festival de Viña sí tuvo un resultado evidente: sus oyentes en Spotify aumentaron más de 2 millones en menos de una semana y su disco debutó con fuerza. “En mi carrera artística siento que -el Festival- logró globalizar un poco más lo que es mi música, sobre todo lo que es apartado de indie rock que se dio, que fue súper viral. Eso me permitió que el disco que salió ayer tuviera más escucha, que la gente se diera tiempo de conocer más mi música”, comenta el cantante.

Por otro lado, el homenaje que realizó a Silvio Rodríguez y Los Bunkers -interpretó Ángel para un final con su “guitarra de palo”-, como dice él, encantó a la gente.

Antes de elegir esas canciones tuvo más opciones: Estrechez de Corazón de Los Prisioneros y Un Amor Violento de Los Tres, sin embargo tras conversarlo con su mejor amigo, mientras revisaban canciones, le sugirió Ángel para un final. “Mi amigo le puso play a Ángel para un final y dije ‘sí, esta es’, esta es porque tiene todo que ver con la canción que venía después que era Ángeles. Me aprendí en dos días antes la canción. Fue brígido aprendérsela dos días antes, de hecho en la interpretación en Viña dejé de tocar al final porque no me acordaba que seguía en la guitarra pero creo que salió bastante bien”.

Se aprendió la canción dos días antes porque así se lo sugirió su coaching vocal. “Me dijo: ‘Tú ya hiciste esto antes, tocaste en otro concierto otra canción de ellos y deberías hacerlo, es súper importante, este festival es chileno, es de tu país’. Y dije, tienen toda la razón. Aparte hubo un par de canciones que no pude concretar para el Festival, que me hubiese gustado que hubiesen ido pero por cosas de tiempo de los demás artistas no se pudo”, comentó.

Kidd Voodoo salió a la 1.40 de la mañana de ese viernes. Muchas personas en redes sociales se quejaron por la organización este año y esta situación de salir tarde en particular, pero el intérprete comenta que siente que el horario le favoreció. “Mucha gente cree que el Festival me cortó. No me cortaron, esa era la duración de mi show. Es más, si me hubiesen pedido otra canción no tenía más canciones, y yo preparé ese show porque en el acuerdo que hice con los organizadores del Festival, era lo que tenía. Era ese el tiempo que tenía y de hecho me pasé 3 minutos. Yo soy súper respetuoso con esas cosas. Siento que el horario antes de como hacerme mal, como que me benefició bastante”.

Siete Movistar Arena agotados

El 5 de marzo comenzó la venta de entradas para el concierto que hará el artista en julio en el Movistar Arena. Causó furor, y con más de 120 mil personas en la fila, en cosa de horas agotó siete fechas en Movistar Arena (los días 22, 23, 24, 26, 28, 29 y 30 de julio, aún con boletos en Puntoticket).

Respecto a esto, el artista comenta a Culto que no se lo cree: “Siento que fue una locura. El público quiere mucho ver un show nuestro y siento que podemos hacer un show mejor que el que ya vieron en el Festival, que es el que impulsó todo esto”.

“Siento que aún estoy en shock por eso, no sé cómo tomármelo. Siento que ya en un tiempo más, cuando se acerquen las fechas, voy a sentir el nerviosismo y las ganas de hacerlo, entonces ahí lo voy a vivir bien. Nunca en mi vida pensé que iban a ser siete fechas cuando anunciaron Movistar”, comenta.

Es más, la magnitud de lo que causó antes solo lo había visto en artistas extranjeros. “Siempre pensé que iba a ser uno o dos, lo típico que pasa a un chileno. Que se vendan 8, 9, 10, 7, 6 fechas; le suele pasar a extranjeros que vienen a cantar acá. Entonces siento que igual es bonito ver que el público chileno está escuchando al chileno también. Esto de que un artista chileno venda 7 Movistar, 6, 5, 4, lo que sean, es algo que tiene que pasar más comúnmente. Es necesario que el chileno escuche al chileno. Sé que hay decisión de cada persona, pero es bonito que pase. Y es muy bonito que me haya tocado a mí, estoy súper agradecido”.

Esta locura que desató en sus fans por comprar sus entradas de manera tan veloz, cree que en parte pasó gracias a su presentación en el Festival de Viña. “Yo siento que netamente lo que sucedió en el Festival, yo sé que a mí me metían en el anuncio de artista urbano, yo soy un artista urbano, no hay ningún problema con eso, pero siento que mucha gente que estaba viendo esa fecha del Festival, no se esperaba que un artista urbano tocara una canción con una guitarra de palo. Como que igual rompo un poco un estereotipo, de que el artista urbano solo hace música de reggaetón”.

Mirando más en grande, confiesa que “feliz” tocaría en el Estadio Nacional. “No sé si llegará a pasar, pero ojalá. Ahí yo creo que iría, no sabría qué más hacer aquí. Siento que sería como ya el top del top de conciertos".

Necesito volver a ser yo

En su álbum está el penúltimo track, La explicación, una declaración donde agradece a sus fans y confiesa sus sentimientos: Si estás escuchando esto/ Es porque estoy muy feliz, contento con todo el desempeño/ Con las cosas que logramos, con los lugares donde tocamos/ Con las canciones que te gustaron a ti/ Espero te sigan gustando/ Pero quiero volver a ser yo

Desde que inició su proyecto Kidd Voodoo, su vida ha cambiado, pero no de manera tan repentina. “Desde el Satiro vol.1 ya sí había cosas, iba a la disco y había personas que me reconocían, o iba a comprar algo, no sé, al Persa, y había personas que me conocían. Después llegó el volumen 2 y hubo una explosión, y ahí ya cambió un poco más mi vida. Ir a ir a la disco y a carretear con mis amigos era ir a un VIP necesariamente, porque siempre había algo que me pasaba. Me pedían muchas fotos o pasaban cosas malas, hay gente que no le gusta que a uno le vaya bien, en todo rubro, como en la música, como en la ingeniería, como en la medicina”.

Y ahora comenzará una etapa más discreta. “Hoy en día, con el Festival de Viña y el volumen 3, que probablemente ha sido el álbum que mejor ha debutado en toda mi carrera, me encuentro en mi casa, me encuentro en mis amigos. Siento que soy un oculto, aparezco en esta entrevista, cosas así, pero verme en la calle ya es un poco complicado, probablemente no vaya a salir a la calle en un gran tiempo, porque no quiero que esto me abrume, no quiero que esto de la popularidad rápida me abrume, yo quiero seguir mi mente en la música, yo amo la música, me encanta lo que hago y ojalá pueda publicar 5 discos más en toda mi carrera y la siga pasando tan bien”. Bacán.

Necesito volver a ser yo, la frase de La Explicación, es básicamente eso, reecontrarse consigo mismo. “Hay mucha gente que piensa que yo casi que me voy a ir a dedicar a fútbol o algo así o a hacer otra cosa (ríe), pero no. Voy a tomar un tiempo de publicar música, es necesario. Vengo de una trilogía de tres discos, ya van más de 30 canciones y hay un cansancio excesivo de creación. Detrás de esas 30 canciones hay 100 que no salieron. Entonces, si yo voy a tomarme un par de meses siguientes, quizás voy a pegarme un viaje para relajarme. Voy a tratar, porque quién sabe, la vida es muy loca. Puede pasar algo muy importante mañana, pero voy a tratarlo. No cierro las puertas de que mi próxima publicación probablemente sea un conjunto de canciones ya totalmente de rock”.

Respecto a su propuesta musical, dice que no cree ser el más diverso en el género urbano actualmente. “No creo que sea el más diverso. Siento que va a destacar mucho lo que es el - Young- Cister, lo que es DreQuila. Siento que hacen cosas igual diversas de lo que hago yo hace mucho tiempo. DrefQuila lo hace hace muchos años. Y siento que lo sigue haciendo. Creo que si pudiera elegir a uno, estaría entre él, el Cister, o Harry Nach. Me parecen un exponente increíble. Akriila también hace un trabajo increíble en lo que es darle el género a otros. Siento que lo que me puede diferenciar a mí un poquito es que sigo muy fiel a mi faceta de rock”.

Además, planea seguir con Resonancia Etérea, con quienes se presentará en el próximo Lollapalooza. “Es como en mi espinita. Nunca en mi vida voy a poder separarme de ellos”, remata.