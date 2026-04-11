La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

No fue un plan ni una epifanía. En Edmonton, entre largos inviernos bajo cero y festivales culturales, Mac DeMarco aprendió a tocar la guitarra a su propio ritmo. “Tenía un grupo de amigos que tocaban y aprendí un poco con ellos”, dice a Culto. Luego tomó clases —pagadas por su abuela— con el músico Don Arrott en el Alberta College. “Me enseñó mucho, pero yo era un mal alumno: no practicaba y ya estaba tocando en bandas. Igual me acuerdo de él y le doy las gracias”.

Aún siendo un estudiante mediocre, Mac DeMarco llegó hasta los clásicos. “In My Life, de los Beatles, fue una de las primeras canciones de las que realmente aprendí toda la estructura de acordes. Here comes the sun, también, es una de las buenas. Soy un gran fan de los Beatles ¿mi disco favorito? Diría que el Álbum Blanco”.

Desde su debut con Rock and Roll Night Club y el fundamental 2 (ambos de 2012), su sonido se armó sobre una maltrecha guitarra Teisco comprada por 30 dólares en Edmonton. Ahí empezó todo. Solía comenzar a componer con ella, aunque su aproximación ha variado con los años. “Antes partía con acordes, grababa algo de guitarra y batería. A veces tenía el tema claro; otras, la letra venía después. Ahora es distinto: escribo la canción primero, luego toco la guitarra y canto al mismo tiempo. Es como tenerla lista antes de adornarla”.

Mac DeMarco

Ese cambio se nota en Guitar (2025), su disco más reciente: un regreso al formato canción tras los experimentos de Five Easy Hot Dogs (2023), totalmente instrumental, y el desmesurado One Wayne G que reúne 199 pistas. Una experiencia que denota que a DeMarco no le da miedo probar. “Fueron un par de años en los que estuve experimentando y probando cosas diferentes, aprendiendo un poco más sobre la grabación. Me encanta grabar. Lo que he aprendido es que puedo sacar cosas raras y no pasa nada, da igual, compartámoslas, ¿por qué no?”.

Para grabar las 12 canciones de Guitar, Mac DeMarco no se complicó y lo registró todo en su casa en Los Ángeles, California. También se ocupó de la mezcla, el arte de la portada, las fotos de promoción (donde se le ve disfrutando de los días de sol) y hasta de los videos. “Fue rápido y muy conciso. Es decir, en realidad no había ningún tipo de instrumentación distinto, había un sintetizador en una canción, pero cuando la estaba terminado la eliminé para poder titular el álbum Guitar. Fue una forma muy rápida y muy pura de hacerlo”.

Obsesivo de la grabación y los programas de edición, Mac DeMarco ha publicado los demos de casi todos sus discos. Como una suerte de colección de rarezas de sí mismo. Pero en Guitar no lo hará. “Lo que pasa es que para este disco ¡no hay maquetas! Esas son solo las primeras grabaciones de las canciones. Lo único que podría publicar es una pista preliminar en la que salgo tocando la guitarra y cantando, quizá debería publicarlas. Estaría bien”.

-¿Disfrutas más de la fase de creación de las maquetas que la grabación?

Bueno, a estas alturas para mí es más o menos lo mismo ¿sabes? Es como si antes intentara diferenciar las dos cosas, pero Guitar es básicamente solo maquetas. Así que, sí, intento mantenerlo igual porque al final siempre me gustan más las maquetas. Si pudiera limitarme solo a sacar las maquetas, no habría ningún problema.

Lo que está claro, es que Guitar traerá de vuelta a Mac DeMarco a Chile tras su participación en Lollapalooza 2018. Aunque su hiperventilado debut en el antiguo Centro de Eventos Cerro Bellavista (ex Oz), en marzo de 2014, todavía es comentado. “Tocamos en un local que estaba cerca de una casa en la que vivió Pablo Neruda, recuerdo haber tocado las canciones de Salad Days, que aún no había salido al mercado. El público cantaba cada palabra mucho más alto que el sistema de megafonía, y fue una locura. Yo estaba como: «¿Qué? ¿Qué está pasando?». Fue genial”.

Aquel show fue clave para una generación de músicos chilenos. Su peculiar sonido que combina uso de efectos, melodías pegadizas y su ética de hacerlo todo por sí mismo, hasta hoy resuena en la escena alternativa local. Cuando se le comenta esa influencia, no parece inmutarse. “Recibo correos electrónicos de gente que me ha dicho eso, pero no lo sé. Siempre es bueno. Si puedo hacer lo que hago y eso anima a otra persona a hacer lo que quiere hacer, eso basta”.

Mac DeMarco

En esos primeros años, los shows de Mac DeMarco alternaban canciones y momentos lúdicos; con sus músicos jugaban a tocar covers, pero de una manera más desatada, además de lanzar algunas bromas. Hoy las cosas son distintas. “Ya no hacemos versiones de otras canciones, ahora tengo tantas canciones que podríamos tocar un repertorio solo de mis canciones por unas tres horas. Así que intento tocar material nuevo, pero también respetar lo que la gente ha venido a escuchar o lo que sea, y simplemente pasarlo bien”.

-El sentido del humor también es parte de tu propuesta ¿cómo lo equilibras en el escenario y en tus discos?

No puedo evitarlo. Las cosas que me atraen no se toman a sí mismas demasiado en serio. Creo que Guitar es, de hecho, un buen ejemplo de algo que realmente no se ciñe a las normas. Tiene un buen equilibrio entre lo lúdico y lo serio. Es solo que hace que las cosas me parezcan un poco más reales. Cada vez que conozco a alguien que es muy serio no lo entiendo.

Por estos días, reconoce estar escuchando mucho a Weather Report, Yukihiro Takahashi y volvió a un viejo amor, el fundamental Tommy de The Who. “Me encantaban The Who cuando era más joven, y estoy volviendo a pensar que son lo mejor”, explica. Además revela su gusto por la música brasileña, gracias a uno de los músicos de su banda, Pedro, oriundo de Brasilia. “Siento que conozco los clásicos. Es como si empezaras con los grandes de la bossa nova, como Jobim. Luego me metí más en Caetano Veloso, Gal Costa y cosas así. Y me encanta todo eso. También Toninho Horta, es increíble, pero es algo diferente. Es un ambiente distinto al de otras cosas, y también de otra época”.

Con una banda reforzada y nuevas canciones en rotación, Mac DeMarco se alista para sus próximos shows en Chile el 18 y 19 de abril en el Teatro Caupolicán. Después de todo, su método sigue siendo el mismo: tocar, probar, no pensar demasiado. Y ver qué pasa. “Lo estamos pasando muy bien hasta ahora”.