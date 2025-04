La biopic de Anthony Bourdain ya tiene a sus actores protagonistas

El fallecido Anthony Bourdain, referente de la difusión de la gastronomía mundial, tendrá una biopic que ya tiene a sus protagonistas confirmados.

En el rol de Bourdain, estará el actor de 22 años, Dominic Sessa, estrella del filme Los que se quedan (2023). Junto a él estará Antonio Banderas, en un papel que se mantiene en secreto.

Dominic Sessa

Recientemente, Banderas interpretó al esposo de Nicole Kidman en el drama erótico Babygirl y al villano en Paddington in Peru. Mientras, Sessa estará en la secuela de Now You See Me: Now You Don’t, junto a Jesse Eisenberg y Mark Ruffalo.

El filme, según detallan medios internacionales, se titula Tony. Contará su historia en 1976 durante un verano que le cambió la vida trabajando y viviendo en Provincetown. La producción comenzará el próximo mes.

Bourdain pasó de ser chef en prestigiosas cocinas profesionales a convertirse en un aclamado difusor gastronómico y personalidad televisiva. Se quitó la vida en 2018.