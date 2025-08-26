La Chilindrina fue hospitalizada de urgencia debido a un cuadro de estrés y deterioro neurológico

Cunde la preocupación en la amplia legión de fanáticos de la serie Chespirito que se expande por Latinoamérica. Una de sus figuras emblemáticas, según reportes, enfrenta complejos problemas de salud.

La preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como La Chilindrina, se intensificó tras conocerse que la actriz aparentemente fue hospitalizada de emergencia debido a un deterioro neurológico progresivo.

Según la revista TvNotas, una persona cercana a la comediante detalló que, tras una evaluación médica, los especialistas detectaron que presentaba niveles bajos de sodio, consecuencia directa de este deterioro.

A sus 78 años, la intérprete mantiene el deseo de seguir activa en los escenarios, aunque su entorno ha notado señales de alerta en su estado físico y emocional. De hecho, a mitad de 2025 se presentó en Lima, mostrándose aún vital, en uno de los últimos videos que se difundieron de De Las Nieves en plena actividad.

Según la misma fuente que habló con TvNotas, la actriz ha enfrentado una carga laboral considerable en los últimos meses, lo que ha incrementado su nivel de estrés y ha impactado en su salud.

(null)

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, fue el informe en la revista de circulación nacional. Precisamente en Perú habrían empezado sus dificultades, con problemas para expresarse y para tragar.

En el plano emocional, la situación de María Antonieta de las Nieves también genera inquietud y se nota áspera. La actriz ha manifestado sentirse sola y ha expresado que percibe que sus hijos prefieren la compañía de sus mascotas antes que permanecer a su lado.

“Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, describió la fuente consultada.

Respecto a los rumores sobre la ausencia de sus hijos durante la hospitalización, la persona cercana evitó profundizar, limitándose a señalar que “la familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

Actualmente, la actriz se encuentra estable y bajo tratamiento farmacológico por parte de sus cercanos.

Por su parte, la hija de María Antonieta de las Nieves confirmó para dicha revista que el descenso en los niveles de sodio ya fue controlado y que la actriz se encuentra en casa. ““A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, aseguró.