La Furia del Libro pavimenta el camino para Frankfurt 2027: “Es el mejor lugar que tenemos como representación nacional”

Por estos días, el escritor Simón Ergas vive minutos frenéticos. Como director de la Furia del Libro alista los preparativos para la versión de invierno -la tercera- que se realizará a contar de este jueves 29 de mayo en la Estación Mapocho, hasta el domingo 1 de junio.

Lo más relevante de esta versión es la realización -en el marco de la Furia- de la Contec 2025, el encuentro profesional clave para el ecosistema editorial, pues es parte del camino de Chile como país invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt 2027. Tan importante es que tendrá la presencia de su vicepresidenta, la española Marifé Boix.

“Eso se hizo el año pasado en el Centro Cultural La Moneda, y ahora se hará en La Furia -dice Ergas a Culto-. Vienen editores extranjeros, gente de la industria del libro a nivel mundial que no son solo editores, también hay mediadores, imprenteros, la gente que hace audiolibros. En el fondo, vienen a traer lo que está pasando en el mundo del libro internacional a nuestro mundito del libro chileno y eso es súper importante. Creo que es súper importante que hagan el Contec en la Furia del Libro porque es el mejor lugar para hacerse una idea del buen panorama de la edición local".

carlosvenegas

- ¿Qué significa para ustedes como Furia del Libro hacerse cargo de recibir al Contec sabiendo la importancia que tiene?

- Es una validación de la feria. Yo lo que siempre digo es que no queremos reemplazar a la FILSA, para nada. Todos queremos que haya una buena FILSA, pero mientras la FILSA está en lo que está y no la suelte, la Furia es el mejor lugar que tenemos como representación nacional para poder hacer estos eventos internacionales. Ahora estamos en Estación Mapocho, hay espacio y capacidad, se puede hacer todo esto. Entonces, para nosotros es una súper espaldarazo, como un apoyo súper grande. La Furia ha ayudado a las editoriales más pequeñas a tener visibilidad durante muchos años, y ahora gracias al internet y a la confianza que tienen los lectores a las editoriales independientes es más fácil, porque la Furia le quiere entregar a las editoriales más chicas e independientes la posibilidad de vinculación con colegas internacionales y con instituciones.

- ¿Cómo has visto tú el trabajo que en general se ha hecho para llegar a Frankfurt 2027?

- Bueno, el Contec es gran parte de este trabajo. Otra parte de ese trabajo es la promoción para la traducción de obras chilenas al extranjero, se han aumentado los fondos para eso. Ahora no hay solo un fondo de traducción, que era el de la Dirac, también hay un fondo de traducción de muestras para que los editores lleguen con muestras en inglés a Frankfurt. Entonces, sí se está agilizando. Es súper interesante porque vienen a vienen a ponerte un objetivo que no teníamos, te hacen pisar el acelerador, a revolverte el gallinero. Es súper sano porque nos obliga no solo a trabajar mejor, sino a organizarnos mejor. Esa organización es la que hoy no existe y que en algún momento nos va a llevar a tener una buena feria internacional del libro.

Simón Ergas, director de la Furia del Libro.

En esta versión de la Furia no solo habrá una nutrida presencia de editoriales del extranjero, desde España, Argentina, México, Uruguay y Perú, aterrizarán sellos como Eterna Cadencia, Caja Negra, Godot, Fiordo, Candaya, Alastor, y Zahorí Books. También habrá una gran presencia de las casas editoras de regiones. “Estamos apoyados por el ministerio, tenemos unos fondos destinados a auspiciar el viaje de cuatro agrupaciones de regiones -dice Ergas-. Hacemos un concurso abierto, no solo postulan gremios también postulan grupos de editoriales. Les damos un mesón, el viaje a un representante y así pueden vender libros. Claro no es una solución al drama de la centralización, pero es un apoyo para editoriales emergentes regionales que viajar a Santiago co n pocos libros nunca les va a salir a cuenta”.

Además, por primera vez La Furia del Libro tendrá una canción oficial. Se llama Canción para los planetas, de la artista uruguaya Flor Sakeo, ganadora del Premio Graffiti 2024 a mejor solista femenina. “Para nosotros es como un cruce de disciplinas, creemos que siempre es interesante porque hace hace a la literatura salir de su nicho”.

Flor -junto a su banda- ofrecerá un concierto gratuito el sábado por la tarde, gracias a la alianza con la agencia Uruguay XXI, y por supuesto, el tema se puede escuchar vía Spotify. Además, estará presente la orquesta de Balmaceda Arte Joven tocando sus versiones musicalizadas de poemas de Gabriela Mistral.

La Furia del Libro

- Esta es la tercera Furia del Libro de Invierno, ¿cómo ha sido la experiencia de hacerlo en la Estación Mapocho?

- A nivel de tamaño es una diferencia gigante. Cuando llega esa cantidad de gente a un evento -60.000 asistentes en ediciones anteriores- hay que tener otro tipo de precauciones como ambulancias, rondas de seguridad. Es un nivel de producción mucho más profesional, si se puede llamar así, porque el GAM -donde se hace la Furia de verano- es un lugar que te entrega todo. La Estación Mapocho te la entregan vacía, y cada evento que se hace ahí tiene que poner todo: aseo, guardias, baños, tienes que estar y entonces es muy complejo pero al mismo tiempo te permite hacer más cosas y dejar un sello.

La Furia del Libro de Invierno versión 2025 se realizará entre este jueves 29 de mayo al domingo 01 de junio. Horarios entre 10:30 a 20:00 horas. Entrada gratuita previa inscripción en este link.

Más información el sitio web de la Furia del Libro.