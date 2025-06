La guerra sin tregua del hijo de Ringo Starr con The Who y cómo intervino el ex Beatle

Se trata de un enfrentamiento de pesos pesados. Por un lado está The Who, una de las más grandes instituciones rockeras de los años 60 y a la que le sobreviven dos integrantes, el cantante Roger Daltrey y el guitarrista Pete Townshend, quienes siguen girando en vivo; y por otro está Zak Starkey, hijo del ex Beatle Ringo Starr y precisamente baterista de The Who por 30 años.

De hecho, era un músico que se había transformado en parte del ADN de los británicos, calzando con su estampa desfachatada y furiosa, bajo la sombra del eterno Keith Moon, el percusionista que mejor interpretó los modos de los Who (fallecido en 1978).

Pero de pronto, todo estalló. Starkey fue considerada persona non grata en el universo de los autores de My generation. De un momento a otro, fue despedido el 16 de abril: no se consideró ni su antigüedad, ni su aporte, ni sus tres décadas de militancia. Tres días después, Townshend anunció el regreso del artista. Y como si se tratara de una inexplicable montaña rusa, un mes después de nuevo fue expulsado de sus filas.

En una entrevista con Rolling Stone, Starkey afirma que no tiene nada claro: aún no está seguro de su postura respecto a Townshend y Daltrey, quienes inician una gira mundial el 20 de julio en Italia. “Hablé con Roger la semana pasada. Me dijo: ‘No saques la batería del almacén, puede que te llamemos’. ¡Qué demonios! ¡Estos tipos están locos! Me han despedido más veces que a Keith Moon en diez días”.

Prender fuego

En la conversación, la publicación estadounidense le pregunta si era muy difícil complacer a sus ex jefes en The Who. Starkey comenta: “Bueno, es muy difícil responder porque no quiero que nadie parezca que no sabe qué demonios está pasando en la música, pero con Pete, nos prendemos. Pete lo llama ‘prenderse fuego. Cuando empezamos, es casi como be-bop con dos Fender. Él es Charlie Parker con una Stratocaster. Él lo pone todo en marcha. No escucho mucho al bajista. Escucho a Roger. Y en mi auricular izquierdo solo está Pete, nada más“.

Eso sí, no dejó de definir al conjunto como un animal singular: “Me estás tomando el pelo. No tienen nada de normal. Son de lo más loco... Tienes a un artista abstracto y conceptual que cree que la banda es una instalación artística. Y luego tienes a otro tipo que es un luchador callejero. Es todo muy raro”.

“Estás tratando con dos personas muy, muy diferentes. Y cuando Pete y yo nos prendemos fuego, probablemente cualquiera se perderá. Y probablemente cualquiera lo hará. Pero nosotros no. Cuando estamos en el escenario, es como si estuviéramos follando. Fuera del escenario puede ser un poco incómodo después de esos 15 minutos. Pero en el escenario, es como: ‘¿Un cigarrillo, cariño?’“.

“Me despidieron”, justifica y cuenta el baterista en la entrevista cuando le preguntan qué pasó en la banda: según él, fue un error que cometió en la canción The song is over cuando la interpretaron hace un tiempo en el Royal Albert Hall de Londres.

El hijo de Ringo profundizó: “Pero simplemente (Roger Daltrey) se perdió. Le echó la culpa a que la batería estaba demasiado alta, y luego se convirtió en un tema muy popular en redes sociales. Y le dio pánico, y ahora anda por ahí haciendo conciertos en solitario diciendo que son ‘noticias falsas’. Pero no fui yo”.

“Nunca recuperé mi trabajo. Y luego, 10 días después, recibí una llamada diciendo: ‘Nunca va a funcionar. Queremos que publiques un comunicado diciendo que te vas a dedicar a lo tuyo’. Y yo dije: ‘Pero no lo haré, carajo’. Así que simplemente lo dejé y no lo hice. Sería una mentira. Nunca dejaría a The Who. Me encanta The Who”.

La opinión de Ringo Starr

Eso sí, el instrumentista dice no acumular resentimientos: “Yo no culpo a nadie. No le guardo rencor. Es The Who. Han pasado cosas más raras que esto. Les he oído decir cosas más raras que esto. Es The Who, la banda más loca que ha existido”.

Para finalizar, reveló que Ringo -su padre, ya de 84 años- lo defendió: “Estoy muy orgulloso de que me haya defendido”.

¿Y qué dijo el hombre que alguna vez cantó Yellow submarine? En referencia a Daltrey, al parecer uno de los villanos de esta historia, soltó: “Nunca me ha gustado cómo ese hombrecillo dirige la banda”.