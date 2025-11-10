La intensa agenda de Pedro Fontaine, uno de los actores chilenos más versátiles del momento

Con 36 años, el actor Pedro Fontaine está a las puertas de intensa agenda que lo consolida como uno de los actores chilenos más cotizados del momento. Formado en Estados Unidos —en el reconocido conservatorio The Neighborhood Playhouse— y con una base teatral, Fontaine ha construido una carrera que va del rigor actoral a la inmersión en cada uno de sus papeles.

Su primera incursión profesional fue en una película independiente y autogestionada, que marcó el inicio de un camino de aprendizaje y exploración dentro del cine de autor. Posteriormente, su carrera dio un gran salto con Araña (2018), del destacado director Andrés Wood, donde interpretó a un joven reclutado por un grupo de extrema derecha en un papel de alta intensidad emocional. “La cinta, nominada a los Premios Goya como Mejor Película de habla hispana, consolidó a Fontaine como un actor de gran proyección”, describe un comunicado.

A lo largo de su trayectoria, Fontaine también ha demostrado capacidad de adaptación. En dos ocasiones, por ejemplo, ha asumido papeles de personajes argentinos.

En la película Los Renacidos, coproducción argentina-chilena dirigida por Santiago Esteves, Fontaine encarna a un doctor mendocino en un thriller policial ambientado en la montaña, compartiendo elenco con el actor Marco Antonio Caponi, ganador del Martín Fierro por la serie Losi, el espía arrepentido. El estreno de este filme fue hace unos días en el vecino país.

Ahora se prepara para estrenar en la plataforma Disney+ la serie Hija del Fuego, filmada en la Patagonia, donde interpretó a un chofer argentino envuelto en una trama de venganza. En ambos casos, el actor asumió el desafío del acento y la idiosincrasia local con rigor y entusiasmo, demostrando su entrega total al oficio.

Con Baby Bandito

Su carrera incluye además otras participaciones en largometrajes como Ex-maridos, Tengo miedo torero y en series como Secretos de familia, nocturna (Canal 13), Inés del Alma Mia (CHV y RTVE) y Vencer o morir (Amazon), recientemente nominada a un premio Emmy Internacional y por la cual recibió su primera nominación al premio Caleuche en la categoría mejor actor de soporte en series.

Actualmente, Fontaine participa en la segunda temporada de Baby Bandito, producción inspirada en el “robo del siglo”, donde interpreta a “El Huemul”, un personaje intenso y marginal. Recientemente fue anunciado como parte del elenco de La Casa de los Espíritus (Prime Video), a estrenarse en 2026.

Además de su trabajo frente a cámara, Pedro Fontaine ha dirigido y producido proyectos audiovisuales como el cortometraje Una isla brillante, que obtuvo excelente recepción en festivales; y la cinta Aquí No Ha Pasado Nada, de Alejandro Fernández.

“Para mí, actuar es ponerse en el lugar del otro, nutrirse de la imaginación y de las propias experiencias. Cada personaje es una oportunidad para jugar, pero también para entender mejor el mundo y a las personas”, señala Fontaine.