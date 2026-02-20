La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

Para muchos, Noel Gallagher es sinónimo de guitarras filosas y actitud británica. Sin embargo, detrás de su ADN rockero siempre hubo una devoción silenciosa por la sofisticación melódica de Burt Bacharach, uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

Mientras crecía escuchando como obseso a The Beatles, The Rolling Stones y The Who —y observaba cómo Johnny Marr expandía las posibilidades del rock— Noel desarrolló una sensibilidad distinta: su composición se centraba más en la melodía que en el ritmo. En esa búsqueda, Bacharach se convirtió en un referente inesperado pero decisivo.

Puede que Bacharach no haya sido el nombre “más cool” para citar dentro del canon rockero, pero su impacto en la cultura pop es innegable. Canciones como I Say A Little Prayer combinan algunas de las melodías más hermosas jamás escritas con complejos recursos de teoría musical, incluyendo estribillos en compases irregulares que desafiaban las convenciones del pop tradicional.

Gallagher nunca fue pródigo en elogios, pero hizo una excepción con This Guy’s In Love With You. Según confesó, trabajó durante dos años y medio una idea -basada en esta canción- que terminó transformándose en Half the World Away. “La subí dos tonos, la cambié de lugar y compuse mi propia canción. Me sorprende que no me haya demandado todavía”, bromeó alguna vez, antes de calificar la obra de Bacharach como “probablemente la mejor canción de amor jamás escrita”.

A fines de los años 90, Noel cumplió uno de sus deseos: tocar junto a su ídolo. Pero más allá de compartir escenario, absorbió lecciones sobre arreglos y construcción armónica. Aunque Paul Weller le enseñó el acorde que derivaría en Let There Be Love, el espíritu orquestal y elegante de la canción remite directamente al estilo refinado que Bacharach cultivó en su época dorada.