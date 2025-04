La polera que lució Pedro Pascal en apoyo a la comunidad trans

“Protect the Dolls“, rezaba la leyenda de la polera blanca que lució Pedro Pascal durante el estreno en Londres de Thunderbolts*, de la factoría Marvel, este martes 22 de abril.

El popular actor chileno vistió la polera que fue presentada por el diseñador Conner Ives, en apoyo a la población transgénero, debido a las recientes políticas del presidente Donald Trump, que les afectan directamente.

“Dolls” es un término acuñado en la cultura ballroom por la comunidad LGBTQ+ para referirse a las mujeres transgénero. De allí la referencia en la polera.

Además, el tema le toca de cerca a Pedro Pascal. Su hermana Lux se declaró transgénero en febrero de 2021. Desde entonces, la estrella de The Last of Us ha mostrado su apoyo público a la transición de la actriz y la ha acompañado a varios estrenos de alfombra roja.

Por su lado, Pedro Pascal está acompañando en los eventos vinculados a Marvel, ya que pronto estrenará Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel, en el rol del señor Fantástico.

Mira a Pedro Pascal lucir la polera a continuación