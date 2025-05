La romántica escena que marcó el cuarto episodio de The Last of Us

El cuarto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, dejó una bella escena que marcó un acercamiento más profundo entre Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced).

A continuación se revelan algunos spoilers del episodio que ya está disponible en la plataforma Max.

En su primer día recorriendo la devastada Seattle, en busca de encontrar y liquidar a Abby, Ellie y Dina buscan un lugar para refugiarse.

Así entran en una antigua tienda de música. Un lugar fascinante, con discos de vinilo acumulando polvo en las gavetas e instrumentos musicales, que llaman la atención de ambas chicas.

Ellie sube al segundo piso del lugar. Allí encuentra una bella guitarra acústica, la afina y comienza a cantar el viejo hit de 1985, Take on me, de los noruegos A-ha.

La canción tiene un significado en el universo de la serie. En el episodio 7 de la primera temporada, es la canción que suena cuando Ellie se encuentra con Riley, sin saber que será su última noche con ella antes de que esta sea infectada.

Dina, escucha tocar a Ellie, sube lentamente. Ella se sorprende, pero su amiga le dice “continúa”, así que sigue tocando. Mientras, Dina se ve genuinamente conmovida. Allí es donde aclara sus sentimientos, que le revelará más adelante a Ellie en uno de los momentos más íntimos de la serie.

“Las lecciones de Joel”, dice Ellie al terminar la canción, recordando a su vez la guitarra que Joel había tomado de su casa para cambiarle cuerdas. Una manera simbólica de recordar al mentor que ya no está.

Mira el momento a continuación