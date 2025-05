Lágrimas en el indie: Guided by voices anuncia su separación

La agrupación Guided by voices, una de las clásicas del indie rock ha confirmado su separación tras décadas de carrera. La noticia la dio a conocer el guitarrista Bobby Bare Jr. en charla con el podcast Raw Impressions con Lou Barlow, de Dinosaur Jr.

Bare señaló que no hay planes para que el grupo vuelva a tocar en vivo: “Nos separamos. Nunca nos escucharán en vivo”.

En rigor, no es la primera vez que el grupo liderado por Robert Pollard toma ese camino. En 2004, Pollard anunció su intención de no grabar más discos. “Este parece el último álbum de Guided By Voices. Siempre he dicho que cuando haga un disco con el que esté totalmente satisfecho, como corresponde a un álbum final, entonces será el final. Y este lo es”.

Luego, la formación clásica del grupo, la de principios de los 90, se reunió en 2010, pero esta se volvió a disolver en 2014. Tras carton, Pollard lanzó una encarnación completamente diferente de la banda en 2016, con Bare, Kevin March, Nick Mitchell y Mark Shue.

Hasta el momento, Pollard no ha anunciado nada sobre el estado del grupo. El último álbum de la banda fue Universal Room, en febrero de 2025.