Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

Los Bunkers serán parte del cartel de Rock Up, evento solidario por los damnificados en las regiones del Ñuble y Biobío. Acompañados por Saiko, Larrea Trip y Dj Negro Pésimo, la banda tocará en el Club Hípico de Concepción (Av. Cristóbal Colón 7510). La jornada será el viernes 13 de febrero y comenzará a las 16:00 horas.

El dinero de la venta de entradas será completamente traspasado a las fundaciones participantes. Entre ellas, Hogar de Cristo, Techo Chile y Movidos por Chile. Según un comunicado de prensa, ningún artista, organizador ni productor cobrará honorarios por el evento.

Las entradas se pueden comprar por Puntoticket y van desde los 20 mil pesos hasta los 30 mil. El portal de ventas tampoco cobrará comisión, por tanto, todo será destinado para las fundaciones.