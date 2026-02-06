Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción
El cartel lo completan los artistas Saiko, Larrea Trip y Dj Negro Pésimo. El concierto recaudará fondos para los damnificados por los incendios en Ñuble y Biobío. La venta de entradas es por Puntoticket.
Los Bunkers serán parte del cartel de Rock Up, evento solidario por los damnificados en las regiones del Ñuble y Biobío. Acompañados por Saiko, Larrea Trip y Dj Negro Pésimo, la banda tocará en el Club Hípico de Concepción (Av. Cristóbal Colón 7510). La jornada será el viernes 13 de febrero y comenzará a las 16:00 horas.
El dinero de la venta de entradas será completamente traspasado a las fundaciones participantes. Entre ellas, Hogar de Cristo, Techo Chile y Movidos por Chile. Según un comunicado de prensa, ningún artista, organizador ni productor cobrará honorarios por el evento.
Las entradas se pueden comprar por Puntoticket y van desde los 20 mil pesos hasta los 30 mil. El portal de ventas tampoco cobrará comisión, por tanto, todo será destinado para las fundaciones.
