SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Tras debutar en la dirección con La Hija Oscura (2021), Maggie Gyllenhaal presenta su relectura de La Novia de Frankenstein (1935) con Jessie Buckley en el rol principal. Con acento en temas feministas y apelando a una estética punk, la realizadora le da nueva vida al icónico personaje. La película –que ya se puede ver en salas del país– ha generado comentarios opuestos entre los especialistas.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Unos meses después del estreno de Frankenstein (2025), de Guillermo del Toro, el imaginario de Mary Shelley inspira una nueva película con grandes estrellas y respaldada por una compañía de renombre. Aunque, para ser rigurosos, la principal referencia de la directora y guionista Maggie Gyllenhaal es La novia de Frankenstein (1935), la cinta que introdujo a ese figura en la cultura popular.

    A la realizadora de La hija oscura (2021) le inquietó el silencio del personaje interpretado por Valerie Hobson –que aparece sólo durante diez minutos en el tramo final de ese largometraje–, y se preguntó qué estaba pensando realmente.

    En un guiño a ese filme de hace casi un siglo, la cineasta ambienta la historia de ¡La Novia! en los años 30 y, tal como ocurre en la obra de James Whale, la misma actriz encarna a Shelley y a la mujer monstruo del título. La elegida es Jessie Buckley, quien acaba de cosechar elogios y premios por su rol en Hamnet (2025) y todo apunta a que en unos días recogerá el primer Oscar de su carrera en reconocimiento a ese papel.

    En el Chicago de la Gran Depresión, donde la corrupción y la mafia prevalecen, Ida (Buckley) es una escort que frecuenta el bar de un poderoso gánster de la ciudad. Producto de una aparente posesión, empieza a vomitar palabras que desatan la ira de ese jefe criminal y es arrojada por sus secuaces por las escaleras del lugar, perdiendo la vida al instante.

    Hasta esa misma urbe llega Frank (Christian Bale), el monstruo creado por Victor Frankenstein. Tras años vagando por el mundo en solitario, toca la puerta de la reputada Cornelia Euphronious (Annette Bening) para implorar que le ayude a encontrar a una compañera. Esa solicitud desemboca en que ambos desentierren el cadáver de Ida y la revivan en las instalaciones de la doctora. La relación entre los protagonistas comienza con una mentira: pese a que nunca la había visto, Frank le asegura que antes de morir era su prometida.

    La película se transforma en el momento en que las dos criaturas matan a unos malhechores que los hostigan en Chicago y se convierten en el blanco de una investigación policial. Alarmados, Ida y Frank se dan a la fuga y viajan hasta Nueva York, hasta donde los persiguen el detective Jake Wiles (Peter Sarsgaard) y su asistente, Myrna Mallow (Penélope Cruz).

    A medida que sus actos alcanzan notoriedad nacional, Ida se convierte en un referente: en otras ciudades, mujeres se organizan y, armadas y pintadas con la misma marca de tinta alrededor de la boca, desafían el status quo.

    La cinta mezcla el romance y el drama criminal con notas punk, además de rendir tributo a los musicales de los años 30, mediante el personaje de Jake Gyllenhaal, un actor idolatrado por Frank. Pero todo comenzó de manera más sencilla, con Maggie Gyllenhaal intentando contestarse a sí misma las interrogantes que le generó la lectura de la novela de Mary Shelley.

    “Cerré la última página y tuve una fantasía secreta o un deseo –o no sé, una pregunta–. ¿Es esto todo lo que Mary Shelley tenía que decir, o era todo lo que se podía publicar en 1819? ¿Había otras cosas que podrían haber rondado su mente como mujer, como persona tan radical en aquel momento, que no pudo plasmar, o como decimos en la película, que ni siquiera pudo permitirse pensar? Esos fueron los puntos de partida del guión: mis propias imaginaciones de lo que podrían haber sido esas cosas”, explicó a The Hollywood Reporter.

    A favor y en contra

    El segundo largometraje de Maggie Gyllenhaal ha cosechado comentarios dispares en la crítica, entre quienes consideran que su mirada está bien lograda y otros especialistas que no se muestran convencidos con sus decisiones creativas.

    The New York Times argumentó: “No siempre tiene sentido tonal e intelectualmente, pero el conjunto es enérgico, hermoso y está repleto de intérpretes expertos y atractivos que mantienen el interés incluso en los pasajes más toscos y menos coherentes. Similar a lo que hizo Emerald Fennell en su reciente adaptación de Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, Gyllenhaal ha tomado una de las novelas más famosas de una escritora del siglo XIX para reconsiderar la figura irritada y permanentemente provocadora de la mujer monstruosa”.

    “Aunque la película no funciona del todo –se arrastra y se descontrola; tiene mucha carne y hueso, pero le falta fuerza narrativa–, tiene una chispa de audacia. Está viva de una forma que no lo estaba la Frankenstein de Del Toro”, indicó Variety, sugiriendo que “le habría venido bien un poco más de energía”.

    IndieWire fue más duro en su análisis, expresando que “¡La Novia! está llena de rabia y sentimientos, adoptando una postura anárquica contra la opresión. Pero a quién le grita, en nombre de quién grita, permanece fuera de foco, y el misterio de lo que la Novia de Elsa Lanchester podría haber estado pensando queda sin respuesta”.

    En una tecla similar, la revista Time observó que “¡La Novia! no es sólo una película, sino un vehículo para las ideas. Es un viaje intelectual sin alegría”. También juzgó el nombre de la cinta. “Ese molesto y enfático signo de exclamación en el título no sólo está ahí por estética; es emblemático de la exageración de la película”, señaló.

    En una nota más entusiasta, The Guardian elogió la labor de su protagonista: “Sin Buckley, esto habría sido insuficiente; con ella, es un espectáculo muy extraño y agradable de felicidad conyugal”.

    “Al igual que los científicos locos a los que parodia, Gyllenhaal se excede. Subraya tres veces sus temas feministas y casi sabotea su ingeniosa creación. Irónicamente, tampoco confía en que el público piense por sí mismo (...) Pero si tomas un bisturí y le cortas diez minutos, ¡La Novia! sería un espectáculo deslumbrante. Este monstruo está más que vivo, está vivooooo”, planteó Los Angeles Times.

    Lee también:

    Más sobre:CineLa Tercera PM¡La Novia!Maggie GyllenhaalJessie BuckleyChristian BalePeter SarsgaardAnnette BeningJake GyllenhaalPenélope CruzJohn MagaroMatthew MaherJeannie BerlinZlatko BurićMary ShelleyFrankensteinLa Novia de FrankensteinThe Bride!Cine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    El último test de gobernabilidad de Boric: encabeza cónclave con varias bajas y disputas entre los partidos

    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    Lo más leído

    1.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    2.
    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    3.
    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    4.
    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    5.
    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas
    Chile

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%
    Negocios

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco
    El Deportivo

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    UEFA sanciona al Real Madrid y le amenaza con el cierre de una parte del estadio Bernabéu

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”
    Cultura y entretención

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana