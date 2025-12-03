Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

El próximo 7 de diciembre, el Estadio Nacional será escenario de uno de los hitos musicales de este 2025 en la escena chilena: “Los Jaivas, Siempre”, un espectáculo creado especialmente para rendir homenaje a las más de seis décadas de trayectoria de la banda nacional.

Y por supuesto, la celebración tiene que ser con amigos, por lo que los oriundos de Viña del Mar anunciaron las voces de la música criolla que los acompañaran en el recinto más importante del país.

El concierto contará con la participación con artistas que, desde sus respectivas trayectorias, han crecido, dialogado y creado bajo la influencia de Los Jaivas: Roberto Márquez, Aldo “Macha” Asenjo, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Álvaro Henríquez, Sergio "Tilo" González, Pancho Sazo, Matías Peñailillo y Juan Pablo Bosco.

“Su presencia suma nuevas capas emocionales y estéticas al espectáculo, conectando el legado del grupo con la vitalidad de distintas épocas de la música chilena, demostrando que la impronta de los intérpretes está por encima de cualquier generación”, dice un comunicado de los organizadores.

Diseñado como un viaje simbólico y emocional, el concierto recorrerá los capítulos esenciales de su historia, uniendo música, visualidad, literatura y ritualidad en un montaje sin precedentes. La puesta en escena contempla pantallas de gran formato, composición audiovisual inmersiva, elementos performáticos y guiños al imaginario ancestral que ha acompañado al conjunto desde sus inicios, integrando tecnologías contemporáneas para expandir la experiencia sensorial del público.

Además interpretarán íntegramente el disco Alturas de Machu Picchu, su obra maestra inspirada en la poesía de Pablo Neruda. Además, el público podrá disfrutar de un repertorio que forma parte del patrimonio cultural chileno: “Todos Juntos”, “Mira Niñita”, “La Conquistada”, “Canción del Sur”, “Mambo de Machaguay” e “Hijos de la Tierra”.

El espectáculo ha sido concebido como una celebración del patrimonio musical y artístico del continente, reconociendo el impacto internacional de la banda, cuya trayectoria abarca escenarios como Carnegie Hall, Olympia de París, Royal Festival Hall de Londres, Beijing Arts Festival y múltiples versiones de Lollapalooza, entre otros hitos que consolidan su presencia global.

Últimas entradas para “Los Jaivas, Por Siempre” están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

