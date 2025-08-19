Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Tal como el actor británico Robert Carlyle encarnó a Adolf Hitler en la miniserie Hitler: el ascenso del mal (2003), ahora es el turno del actor italiano Luca Marinelli (40) de interpretar a otro dictador europeo, pues protagoniza la serie Mussolini, hijo del siglo, que se estrenará en septiembre por las pantallas de la plataforma Mubi.

En ocho capítulos, la producción dirigida por Joe Wright relata el auge del fascismo y cómo su fundador, Benito Mussolini, alcanza la cima del poder.

La serie se estrenará en Chile el próximo 10 de septiembre.

