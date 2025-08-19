Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo
La producción llegará a Chile por las pantallas de Mubi en septiembre. Fue dirigida por el cineasta Joe Wright.
Tal como el actor británico Robert Carlyle encarnó a Adolf Hitler en la miniserie Hitler: el ascenso del mal (2003), ahora es el turno del actor italiano Luca Marinelli (40) de interpretar a otro dictador europeo, pues protagoniza la serie Mussolini, hijo del siglo, que se estrenará en septiembre por las pantallas de la plataforma Mubi.
En ocho capítulos, la producción dirigida por Joe Wright relata el auge del fascismo y cómo su fundador, Benito Mussolini, alcanza la cima del poder.
La serie se estrenará en Chile el próximo 10 de septiembre.
Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo
Lo Último
Lo más leído
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.