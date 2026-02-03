Lucas Espinoza estrena su primer especial de comedia: “Por ahora no me interesa ir a Olmué o a Viña”

Fue el anhelo por tener un registro audiovisual de su trabajo, lo que llevó al comediante Lucas Espinoza a trazar la idea de grabar un especial de comedia. Un hito para alguien que ha tenido participaciones televisivas (estuvo en la última temporada del Club de la Comedia) y es uno de los nombres establecidos en la escena local. “Después de 12 años haciendo stand up comedy, me di cuenta me di cuenta que no tenía ningún registro oficial”, dice a Culto.

A la manera de comediantes que han grabado especiales para plataformas de streaming, Espinoza no quiso esperar. Habló con la administración del Centro de Eventos Blondie. “Se dio muy orgánico que fuera ahí, por el estilo y el género de comedia que hago”, acota.

Así se configuró En vivo. En la Blondie!, el primer especial de comedia de Espinoza, ya disponible en YouTube. Para prepararlo, Espinoza trabajó una selección con lo mejor de su material para acomodarlo a una hora de rutina. “Varios chistes quedaron afuera”, acota.

-¿Qué fue lo más desafiante de armar un especial de comedia para YouTube?

El desafío fue más en términos de infraestructura del escenario, porque quería que se viera lo más diferente posible al escenario de la Blondie, para transformarlo y hacer que se viera en una ocasión especial. Entonces tuvimos a Stephanie Bolton de directora de arte, para que se viera como un escenario diferente, pero que también se entendiera que es la Blondie.

Lucas Espinoza

-¿Apuntas eventualmente a hacer un especial de comedia con una plataforma (como Amazon, Netflix), como lo han hecho otros comediantes?

De hecho, es mi sueño. Me gustaría que el próximo fuese en una de esas dos plataformas. Voy a hacer todo el trabajo correspondiente para que así sea.

Además del debut en YouTube, Espinoza está en plena gira de verano, en distintos clubes y bares del país durante enero y febrero, con shows de miércoles a sábado. En total tendrá 28 presentaciones de una hora, con una nueva rutina. “Ahí se podrá ver el resultado del material nuevo que he ido escribiendo en este último año, más ciertas cosas que quedaron fuera del especial”.

-¿Qué es lo más complejo de preparar una gira de verano?

Lo más complejo es para mi productor, que tiene que hacer encajar las fechas, que calcen todas durante el tramo del sur, todas durante el tramo del norte, que sea todo directo.

-¿Te interesaría en algún momento llegar a Olmué o a Viña?

Por ahora no me interesa ir a Olmué o a Viña, porque estoy interesado en una plataforma como Netflix o Amazon. Creo que mi desafío personal y profesional es poder hacer una rutina que pueda verse en toda Latinoamérica, desde esa plataforma, y no desde algún festival porque siento que a veces esos festivales podrían ser un poco crueles con los artistas. Prefiero cuidarme y estar en paz.

Las entradas para asistir a uno de los shows de verano de Lucas Espinoza pueden adquirirse en su sitio web oficial.