“Mama, don’t go”: la trágica muerte de la madre de John Lennon atropellada por un policía

Parecía una junta a charlar como cualquiera otra. La tarde del 15 de julio de 1958, Julia Stanley, había acudido a visitar la casa de su hermana mayor, Mimi, en el 251 de Menlove Avenue, Liverpool. Además de compartir una taza de té y galletitas, Julia aprovechaba de imponerse del presente de su hijo, John Lennon.

Julia le había entregado a John a su hermana Mimi, cuando era niño. Y aunque ella había hecho una familia junto a una nueva pareja, John Dykins, visitaba con regularidad a su hijo mayor. Incluso compartían el gusto por la música.

Ella fue quien le regaló al futuro Beatle su primera guitarra, una Gallotone Champion. Además le enseñó los rudimentos del banjo y a diferencia de Mimi, lo alentó a tocar con su primera banda escolar, The Quarrymen.

John Lennon con su guitarra Gallotone Champion, que le había regalado su madre, Julia.

A pesar de no vivir juntos, la música había unido a la jovial Julia y al inquieto John. En parte eso les permitió recomponer el vínculo y para él, su madre era un valioso apoyo en sus incipientes intereses artísticos.

Ese 15 de julio, ya pasadas las 9 de la noche, Julia se despedía de Mimi. Justo en ese momento apreció por la casa, Nigel Walley, un amigo de John. “Fui a buscar a John esa noche, pero su tía Mimi me dijo que no estaba. Mimi estaba en la puerta con la madre de John, que estaba a punto de irse”, recordó años después.

Como John no estaba en casa, Nigel también decidió retirarse del lugar. Justo coincidió con Julia. “Estuvimos charlando y la madre de John me dijo: ‘Bueno, ¡tienes el privilegio de acompañarme a la parada del autobús!’. Le dije: ‘Con eso me basta. Con gusto lo haré’“.

Julia caminó junto a Nigel un breve trayecto, hasta un cruce peatonal, donde se despidieron. Ella debía atravesar la calle para llegar al paradero, donde debía tomar el transporte público, de regreso a su hogar.

Fue entonces que ocurrió la tragedia.

John Lennon y su madre, Julia

La trágica muerte de la madre de John Lennon

Un automóvil Standard Vanguard, placa LKF630, derrapó por la calle y atropelló a Julia. La mujer salió disparada por el impacto y se estrelló con violencia sobre el pavimento. El conductor era un joven policía, Eric Clague, de 24 años, y fuera del horario de servicio.

Como aún estaba cerca, Nigel Walley fue testigo de los hechos. “Caminamos [con Julia] por la avenida Menlove y me desvié para subir por Vale Road, donde vivía. Debía de estar a unos quince metros cuando oí un coche derrapar. Me giré y vi a la madre de John volando por los aires. Corrí hacia ella, pero había muerto en el acto”. Julia tenía 44 años.

Clague, era un conductor principiante, que no estaba con supervisión en ese momento. Años después aseguró que todo fue un accidente. “La Sra. Lennon se me cruzó corriendo. No pude evitarla. No iba a exceso de velocidad, lo juro. Fue una de esas cosas terribles que pasan”.

John Lennon

Mientras, Mimi escuchó desde su casa el estruendo que generó el accidente. Una sensación eléctrica la remeció y decidió salir. Tiempo después, en la investigación que se siguió, ella recordó ese momento. “Me informaron de que había resultado herida. Acudí al lugar de los hechos... estaba inconsciente. La acompañé al Hospital General de Sefton...llegó muerta”.

Según el biógrafo de Lennon, Philip Norman, este se enteró de la noticia de la peor forma. Fue notificado por un flemático oficial de policía que llegó hasta la casa de Julia, donde él estaba de visita. Junto a él, estaba John Dykins. Juntos se fueron en taxi al Hospital. Pero no había mucho que hacer; Julia había muerto. Remecido, Lennon no quiso ver a su madre por última vez.

Nigel Walley, recordó que ese hecho generó un cambio en la personalidad de Lennon. “No vi mucho a John después de eso porque se volvió un poco solitario. Me preocupaba porque, en el fondo, me preguntaba si me culpaba del accidente y pensaba: «Si Nigel Walley se hubiera quedado un minuto más hablando con mi madre». Pero la perspectiva es maravillosa".

La investigación judicial finalmente absolvió de responsabilidad al joven policía Eric Clague. Años después, notó que había matado a la madre de un Beatle. “Como todos, empecé a leer sobre ellos en los periódicos y nunca dejaron de salir en televisión. Leí que la madre de John Lennon había muerto y que él vivía en la avenida Menlove”, dijo en una entrevista de 1998.

“Até cabos y me di cuenta de que había matado a su madre. Todo volvió a mí y me sentí fatal. Me afectó de forma terrible. Los Beatles estaban por todas partes, sobre todo en Liverpool, y no podía escapar de ello”, cerró.

Por su lado, John nunca olvidó ese luctuoso acontecimiento. Con los años, llevó ese dolor a los surcos de los discos, con canciones como Julia (en el White Album de The Beatles), Mother y My Mummy’s dead, de su disco solista Plastic Ono Band (1970).