Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

“Ahora entiendo cuando dicen que el tiempo es un regalo”, proclama Macarena Campos, Masquemusica, en una línea de 10 días, el primer adelanto de su segundo disco.

Se trata de una canción midtempo, en que la cantante se desnuda frente a la fragilidad de la vida. Inspirada en la experiencia de atravesar momentos complicados, incluso un posible encuentro con la muerte, la obra se convierte en un himno de resistencia, vulnerabilidad y gratitud.

10 días, es el inicio de una nueva etapa de la artista, luego de su exitoso periodo con su disco Tarde o Temprano, con el que obtuvo una nominación en la última versión de los Premios Pulsar, una gira por Chile, conciertos de apertura de destacados artistas internacionales como Alicia Keys, Black Pumas y Meshell Ndegeocello.

Este primer adelanto explora nuevos sonidos que combina el soul con el indie pop, y profundiza en su capacidad de transformar experiencias personales en canciones universales.

Esta nueva etapa tendrá una serie de presentaciones que se confirmarán en las próximas semanas. Siendo el puntapié inicial de este nuevo ciclo, su presentación en Ruidosa Fest este domingo 12 de octubre.

Escucha 10 días a continuación