Mathiu Focker: origen y regreso del personaje más icónico de Rodrigo Villegas

El comediante Rodrigo Villegas es un amante del cine. ¿Un ejemplo? Shorikhan, un personaje que creó para Morandé con Compañía, era un cineasta indio que no pudo salir de Chile y no le quedó más remedio que hacer películas de bajo presupuesto en nuestro país. En él depositó toda su afición por el cine B de Turquía y otras latitudes fuera del radar de Hollywood.

Mathiu Focker, probablemente el personaje más célebre que concibió para el espacio de humor de Mega en el que trabajó hasta el año 2017, también posee un origen oigado a la pantalla grande. Es un supermodelo (al estilo de los protagonistas de la comedia Zoolander) y lleva el mismo apellido que el personaje de Ben Stiller en la película La familia de mi novia (2001).

Fuera de esas conexiones cinéfilas, nació en respuesta a una observación específica: la amplia presencia de modelos mujeres en el programa de Mega y la escasez de varones cumpliendo el mismo rol. Así, con una extravagante melena blonda –un guiño evidente al personaje interpretado por Owen Wilson en Zoolander–, Focker llegó a llenar un lugar que estaba vacante en el espacio conducido por Kike Morandé.

Su despliegue en escena conquistó al público, que celebró su desparpajo y una acidez que no se contenía ante ningún tipo de circunstancia. Villegas pudo dar rienda suelta a su faceta más desenfadada, una que los televidentes ya habían conocido en su trabajo con Los Cuatro Octavos y que luego profundizarían con El Máquina, Nicolás Sergey (de los Blondon Boys), Shorikhan y Walter Boll.

Pese a su éxito, nunca logró tener un show complejo bajo ese personaje. “Yo nunca tuve rutina del Mathiu. Era como raro. Alguna vez lo intenté, pero no le pude dar forma a eso. Aparte que el Mathiu también generaba anticuerpos, si era el hueón pesado”, señaló en 2023 en entrevista con Luis Slimming en Entre Broma y Broma.

El comediante jugó sus cartas para estar en el Festival de Viña 2017 como Rodrigo Villegas y a partir de esa participación, en que consiguió dos gaviotas y una cálida recepción del público, emprendió vuelo propio. Ese mismo 2017, meses después de su debut en la Quinta Vergara, abandonó definitivamente el programa de Mega. Este, a su vez, saldría de pantalla en 2021, tras dos décadas de éxito de sintonía.

El retorno

Mathiu Focker volvió a la vida en septiembre pasado. El personaje apareció en un capítulo de Coliseo, el programa de Mega que otorgaba al ganador un boleto a la Quinta Vergara. Mientras la conductora María José Quintanilla presentaba a Jorge Alís –jurado de la instancia–, el personaje lanzó artillería pesada.

“Más malo que el peluquero de Milei. Malísimo. Más malo que invitar a Andrea Bocelli a Última Mirada”, disparó sentado entre el público.

Quintanilla contestó con fastidio: “Este caballero no debería estar acá, debería estar detrás del muro, pero está acá, no sé por qué. Ya, córtela”. Un guiño directo a su audiencia en Detrás del Muro, el espacio de Chilevisión que en 2025 trajo de vuelta a Kike Morandé y a parte importante del elenco de Morandé con Compañía (y que ahora se movió a Mega).

Una curiosidad: durante su participación en Coliseo Villegas alcanzó a compartir con la transformista y comediante Asskha Sumathra, quien –tras convertirse en la triunfadora– aseguró un lugar en la parrilla de humor del Festival de Viña.