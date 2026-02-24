SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mathiu Focker: origen y regreso del personaje más icónico de Rodrigo Villegas

    Creado por el humorista durante su etapa en Morandé con Compañía, el supermodelo ganó reconocimiento con su acidez y desenfado. Lo concibió como una versión local de los protagonistas de la película Zoolander.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Mathiu Focker: origen y regreso del personaje más icónico de Rodrigo Villegas

    El comediante Rodrigo Villegas es un amante del cine. ¿Un ejemplo? Shorikhan, un personaje que creó para Morandé con Compañía, era un cineasta indio que no pudo salir de Chile y no le quedó más remedio que hacer películas de bajo presupuesto en nuestro país. En él depositó toda su afición por el cine B de Turquía y otras latitudes fuera del radar de Hollywood.

    Mathiu Focker, probablemente el personaje más célebre que concibió para el espacio de humor de Mega en el que trabajó hasta el año 2017, también posee un origen oigado a la pantalla grande. Es un supermodelo (al estilo de los protagonistas de la comedia Zoolander) y lleva el mismo apellido que el personaje de Ben Stiller en la película La familia de mi novia (2001).

    Fuera de esas conexiones cinéfilas, nació en respuesta a una observación específica: la amplia presencia de modelos mujeres en el programa de Mega y la escasez de varones cumpliendo el mismo rol. Así, con una extravagante melena blonda –un guiño evidente al personaje interpretado por Owen Wilson en Zoolander–, Focker llegó a llenar un lugar que estaba vacante en el espacio conducido por Kike Morandé.

    Su despliegue en escena conquistó al público, que celebró su desparpajo y una acidez que no se contenía ante ningún tipo de circunstancia. Villegas pudo dar rienda suelta a su faceta más desenfadada, una que los televidentes ya habían conocido en su trabajo con Los Cuatro Octavos y que luego profundizarían con El Máquina, Nicolás Sergey (de los Blondon Boys), Shorikhan y Walter Boll.

    Pese a su éxito, nunca logró tener un show complejo bajo ese personaje. “Yo nunca tuve rutina del Mathiu. Era como raro. Alguna vez lo intenté, pero no le pude dar forma a eso. Aparte que el Mathiu también generaba anticuerpos, si era el hueón pesado”, señaló en 2023 en entrevista con Luis Slimming en Entre Broma y Broma.

    El comediante jugó sus cartas para estar en el Festival de Viña 2017 como Rodrigo Villegas y a partir de esa participación, en que consiguió dos gaviotas y una cálida recepción del público, emprendió vuelo propio. Ese mismo 2017, meses después de su debut en la Quinta Vergara, abandonó definitivamente el programa de Mega. Este, a su vez, saldría de pantalla en 2021, tras dos décadas de éxito de sintonía.

    El retorno

    Mathiu Focker volvió a la vida en septiembre pasado. El personaje apareció en un capítulo de Coliseo, el programa de Mega que otorgaba al ganador un boleto a la Quinta Vergara. Mientras la conductora María José Quintanilla presentaba a Jorge Alís –jurado de la instancia–, el personaje lanzó artillería pesada.

    “Más malo que el peluquero de Milei. Malísimo. Más malo que invitar a Andrea Bocelli a Última Mirada”, disparó sentado entre el público.

    Quintanilla contestó con fastidio: “Este caballero no debería estar acá, debería estar detrás del muro, pero está acá, no sé por qué. Ya, córtela”. Un guiño directo a su audiencia en Detrás del Muro, el espacio de Chilevisión que en 2025 trajo de vuelta a Kike Morandé y a parte importante del elenco de Morandé con Compañía (y que ahora se movió a Mega).

    Una curiosidad: durante su participación en Coliseo Villegas alcanzó a compartir con la transformista y comediante Asskha Sumathra, quien –tras convertirse en la triunfadora– aseguró un lugar en la parrilla de humor del Festival de Viña.

    Lee también:

    Más sobre:MagazineRodrigo VillegasMorandé con CompañíaMathiu FockerFestival de ViñaFestival de Viña 2026ZoolanderLa Familia de mi NoviaMagazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Rodrigo Villegas apela a su fórmula y triunfa en Viña con una rutina basada en la vida cotidiana

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Rodrigo Villegas se lleva las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    Minuto a minuto | Rodrigo Villegas se lleva las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    2.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    3.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    4.
    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026

    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026

    5.
    Julio César Rodríguez se lanza contra Viña y la productora Bizarro en el Festival de Comedia de CHV

    Julio César Rodríguez se lanza contra Viña y la productora Bizarro en el Festival de Comedia de CHV

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro
    Chile

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV
    Cultura y entretención

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Rodrigo Villegas apela a su fórmula y triunfa en Viña con una rutina basada en la vida cotidiana

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’
    Mundo

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio