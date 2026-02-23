SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    En año marcado por los nombres emergentes, el comediante nacional asoma como uno de los más experimentados del certamen. Se presentará tras el show de Pet Shop Boys en la Quinta Vergara.

    Por 
    Equipo de Culto
    Funkoverso Villegas: cómo llega Rodrigo Villegas, uno de las principales cartas del humor de Viña 2026 Hans Scott

    En un año en que la parrilla del humor del Festival de Viña se compone mayoritariamente de nombres nuevos, Rodrigo Villegas asoma como uno de los números más experimentados y probados.

    Al artista nacional lo avalan dos pasos previos por el certamen (en 2017 y 2023) y una carrera de cerca de 15 años en televisión, en espectáculos en eventos televisados y en el circuito de stand up nacional.

    Hans Scott

    Su tercera participación tiene algo circular: si en 2017 llegó a la Quinta Vergara tras salir de Morandé con Compañía, el icónico espacio de Mega, ahora vuelve al evento en un momento en que la transmisión recae en el canal propiedad del grupo Bethia.

    Villegas presentará un show basado en Playlist: Un viaje necesario, un espectáculo que inauguró en abril de 2023, tras su segunda visita a la Ciudad Jardín, y que lo llevó por diferentes puntos del país. La rutina se sustenta en el recuerdo de canciones icónicas, en el relato de experiencias cotidianas y en su capacidad para reírse de sí mismo.

    “En el humor siempre hay una víctima. Por que si no, no sería humor. La víctima en este caso soy yo: a mí me pasan las cosas y a través de eso la gente se identifica”, afirmó en la conferencia de prensa realizada este domingo.

    Allí también adelantó que ofrecerá “sorpresas” y “un viaje bien nostálgico dentro de mi playlist”. Algo de eso deslizó en el estampado de su polera, una galería titulada “Funkoverso Villegas” y compuesta por Mathiu Focker, el dúo Blondon Boys, Shorikhan, Walter Boll y él mismo con las gaviotas que obtuvo en 2023.

    Sin los nervios que pudo haber experimentado en 2017 o en la presión que pudo haber vivido a ratos hace tres años, esta vez el foco es claro. “La segunda quería disfrutarlo yo el escenario. Esta vez quiero que la gente lo pase muy bien”, señaló.

    MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Villegas se ha tenido que habituar a ser la carta del humor en jornadas inauguradas por nombres de peso (primero Maluma y luego Fito Páez). Esta vez no será la excepción: saldrá después del dúo synth pop Pet Shop Boys, debutantes en Viña.

    “Estoy feliz, estoy contento, estoy de verdad orgulloso de estar después de un gran grupo como los Pet Shop Boys”, expreso este domingo, junto con declararse un fanático de la agrupación.

    ¿Frente a Dino Gordillo?

    Villegas no sólo deberá lidiar con la presión de presentarse después de los responsables de Always on my mind. También le tocará competir en sintonía con el Festival de Comedia, el nuevo espacio de humor de Chilevisión, que este lunes contará con Dino Gordillo, Bodoque, Gaby del Río y Nico Pontigo.

    Si se repite el orden visto este domingo (en que coincidieron Gloria Estefan y Bombo Fica), probablemente Gordillo estará a la misma hora que el grupo británico. De mantenerse esa dinámica, Villegas comenzaría cuando en CHV esté en su segundo o tercer turno.

    Él desdramatizó la situación en la conferencia de este domingo. “Me encanta que haya este tipo de bufet de comediantes y que la gente pueda elegir”, indicó.

    Lee también:

    Más sobre:MagazineRodrigo VillegasFestival de Viña 2026Mathiu FockerDino GordillaMegaFestival de ViñaFestival de ComediaMagazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Lo más leído

    1.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    2.
    Así fue la primera noche del Festival de Viña 2026

    Así fue la primera noche del Festival de Viña 2026

    3.
    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    4.
    Gloria Estefan hace bailar a la Quinta Vergara y recuerda a Cuba en una emotiva apertura del Festival de Viña 2026

    Gloria Estefan hace bailar a la Quinta Vergara y recuerda a Cuba en una emotiva apertura del Festival de Viña 2026

    5.
    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno
    Chile

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Maximiliano Falcón se llena de críticas en el Inter Miami por una insólita acción en la MLS

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio