Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

En un año en que la parrilla del humor del Festival de Viña se compone mayoritariamente de nombres nuevos, Rodrigo Villegas asoma como uno de los números más experimentados y probados.

Al artista nacional lo avalan dos pasos previos por el certamen (en 2017 y 2023) y una carrera de cerca de 15 años en televisión, en espectáculos en eventos televisados y en el circuito de stand up nacional.

Hans Scott

Su tercera participación tiene algo circular: si en 2017 llegó a la Quinta Vergara tras salir de Morandé con Compañía, el icónico espacio de Mega, ahora vuelve al evento en un momento en que la transmisión recae en el canal propiedad del grupo Bethia.

Villegas presentará un show basado en Playlist: Un viaje necesario, un espectáculo que inauguró en abril de 2023, tras su segunda visita a la Ciudad Jardín, y que lo llevó por diferentes puntos del país. La rutina se sustenta en el recuerdo de canciones icónicas, en el relato de experiencias cotidianas y en su capacidad para reírse de sí mismo.

“En el humor siempre hay una víctima. Por que si no, no sería humor. La víctima en este caso soy yo: a mí me pasan las cosas y a través de eso la gente se identifica”, afirmó en la conferencia de prensa realizada este domingo.

Allí también adelantó que ofrecerá “sorpresas” y “un viaje bien nostálgico dentro de mi playlist”. Algo de eso deslizó en el estampado de su polera, una galería titulada “Funkoverso Villegas” y compuesta por Mathiu Focker, el dúo Blondon Boys, Shorikhan, Walter Boll y él mismo con las gaviotas que obtuvo en 2023.

Sin los nervios que pudo haber experimentado en 2017 o en la presión que pudo haber vivido a ratos hace tres años, esta vez el foco es claro. “La segunda quería disfrutarlo yo el escenario. Esta vez quiero que la gente lo pase muy bien”, señaló.

MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Villegas se ha tenido que habituar a ser la carta del humor en jornadas inauguradas por nombres de peso (primero Maluma y luego Fito Páez). Esta vez no será la excepción: saldrá después del dúo synth pop Pet Shop Boys, debutantes en Viña.

“Estoy feliz, estoy contento, estoy de verdad orgulloso de estar después de un gran grupo como los Pet Shop Boys”, expreso este domingo, junto con declararse un fanático de la agrupación.

¿Frente a Dino Gordillo?

Villegas no sólo deberá lidiar con la presión de presentarse después de los responsables de Always on my mind. También le tocará competir en sintonía con el Festival de Comedia, el nuevo espacio de humor de Chilevisión, que este lunes contará con Dino Gordillo, Bodoque, Gaby del Río y Nico Pontigo.

Si se repite el orden visto este domingo (en que coincidieron Gloria Estefan y Bombo Fica), probablemente Gordillo estará a la misma hora que el grupo británico. De mantenerse esa dinámica, Villegas comenzaría cuando en CHV esté en su segundo o tercer turno.

Él desdramatizó la situación en la conferencia de este domingo. “Me encanta que haya este tipo de bufet de comediantes y que la gente pueda elegir”, indicó.