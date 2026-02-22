SUSCRÍBETE
    Rodrigo Villegas anticipa un “viaje nostálgico” para su tercer show en la Quinta Vergara

    En la conferencia de prensa previa a su presentación, el humorista dio algunos guiños a lo que será su presentación en el Festival de Viña del Mar y de la relación con sus colegas del humor.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto: Manuel Lema/Aton Chile MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Este domingo se llevó a cabo la conferencia de prensa del comediante chileno Rodrigo Villegas, quien se presentará por tercera vez en el escenario de la Quinta Vergara este lunes 23 de febrero.

    No cabe duda que Villegas triunfó en sus presentaciones de anteriores, una de ellas en 2017 y otra en 2023 en que se llevó la Gaviota de Plata y Gaviota de Oro en ambas ocasiones.

    Sobre lo que se podrá ver en su show de esta edición, no dio muchos detalles, como era esperado, pero aseguró que “habrán sorpresas” y que será “un viaje bien nostálgico”.

    También dijo que aspira a que su rutina sea un regalo para el público y que sirva como una “válvula de escape”.

    Con orgullo, mostró su polera, en la que tenía impreso un diseño con sus personajes más recordados; como Mathiu Focker, El Makina, Yuri Kolinsky de los Blondon Boys todos ilustrados como personajes de Funko Pop.

    Shows en paralelo

    Mientras se lleven a cabo las distintas noches del Festival de Viña del Mar, los otros canales tendrán su propia programación que competirá con el rating de los televidentes.

    Mientras Canal 13 transmitirá presentaciones de ediciones anteriores del festival, Chilevisión apuesta por su Festival de Comedia, que comenzó este sábado y que tendrá dentro de su parrilla a 18 humoristas.

    Justamente, el lunes 23, la programación tendrá al comediante Dino Gordillo, paralelo a Rodrigo Villegas.

    Sobre esta “competencia” que podría generarse, Villegas dijo que “me encanta que haya trabajo para mis colegas”.

    Dijo que no siente esta situación como una competencia, sino como algo bueno, ya que es una especie de “buffet” para el público. “Entonces la gente puede elegir el que más guste y al que quiere ver”.

    Preparativos y conversaciones con los otros comediantes

    Este domingo vuelve al escenario de la Quinta el comediante Estefan Kramer después de 6 años. En las otras noches, también se presentarán por primera vez los humoristas Esteban Düch y Asskha Sumathra, Piare con P y Pastor Rocha.

    Sobre la relación entre colegas, Villegas dijo que a “Kramer primero, yo lo veo con admiración. O sea, Kramer es como el grande de la comedia en este país, así que uno lo ve, no entra en comparaciones”.

    Foto: Manuel Lema/Aton Chile MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Respecto de los otros humoristas comentó que también los ve con admiración y que “yo siempre le tiro buena onda a mis colegas”.

    Agregó que “tenemos algo en común, que es enfrentarse a un escenario, que es de los más potente de América”.

    En las ediciones anteriores, Villegas tuvo que suceder a los artistas Maluma y a Fito Paéz. En esta ocasión irá después de la banda británica Pet Shop Boys, por lo que se encontrará con un grupo mayoritariamente ochentero.

    Sobre su desafío para conectar con el público mencionó que “yo aprendí hace mucho tiempo que de humor siempre hay una víctima, porque si no, no sería humor. La víctima en este caso soy yo, a mí me van a hacer las cosas. Y a través de eso la gente se identifica”.

    Además detalló que su rutina, “me conlleva harto esfuerzo físico, harta energía que entregar. Así que mañana voy a estar bien preparado, ojo, estoy trotando”, mencionó entre risas.

