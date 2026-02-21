De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

A horas de su primera presentación como solista en el Festival de Viña del Mar, Matteo Bocelli dio a conocer sus impresiones de ser parte del certamen musical del verano.

Desde el Hotel Sheraton Miramar, el cantante fue abordado en la conferencia de prensa previa a su presentación de este domingo 22 de febrero.

Será la primera vez en que el cantante italiano se presente en la Quinta Vergara en calidad de solista, ya que se había presentado en el marco del show que ofreció su padre, Andrea Bocelli, en 2024.

Sobre lo mismo, afirmó que esta ocasión “es particular y todos sabemos que es uno de los festivales más conocidos en el mundo ”.

De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa su primera vez como solista en Viña 2026 ATON CHILE

“La primera vez también sabía que sería un momento importante para mí, para mi padre y siempre (...) voy con el mismo amor, con la misma pasión por la música que hago. Pero algo especial pasó aquella noche , porque lo que sentí en el palco, frente a la Quinta Vergara y después especialmente, cuando las redes sociales y los diarios empezaron a hablar sobre la presentación; y por eso soy muy agradecido de estar aquí nuevamente, de ser bienvenido, con la calidez tan increíble del público, y espero dar una vez más una buena actuación”, sostuvo Matteo Bocelli.

De igual manera reconoció estar “un poco nervioso”, pero que a la vez está expectante de poder “replicar un momento bello” en el escenario.

“La respuesta más verdadera es que tienes que ser tú mismo. Ese es el único secreto y eso es como yo voy a presentarme mañana”, sumó.

Su rol como jurado y las aprehensiones de su padre

Matteo Bocelli también analizó cómo abordará su rol de jurado de la competencia folclórica e internacional del certamen estival.

“Creo que cuando me invitaron a Viña fui muy feliz de volver, pero más como para la presentación que como jurado, porque siempre digo que soy un artista emergente y tengo que aprender , entonces me siento un poco también al lado de los artistas que van a hacer la competición. Siento que voy a ser más que un jurado, una persona de apoyo”

Por otra parte, Bocelli también analizó sus inicios en la música y ciertas aprehensiones que mantenía su padre porque iniciara una carrera en solitario.

“Siempre canté desde muy pequeño y el momento en que entendí que la música estaba empezando a ser algo más importante, más serio, (fue) probablemente a la edad de 16 años, porque el productor David Foster me preguntó de hacer un álbum con él, y para mí fue una demostración de la confianza de una persona de la música que es muy importante”, indicó.