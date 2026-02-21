SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    El cantante italiano se presentará este domingo 22 de febrero en la Quinta Vergara, un escenario que conoció por su participación en el show de su padre, Andrea Bocelli, en 2024.

    Por 
    Sebastián Yeza
    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa su primera vez como solista en Viña 2026 ATON CHILE

    A horas de su primera presentación como solista en el Festival de Viña del Mar, Matteo Bocelli dio a conocer sus impresiones de ser parte del certamen musical del verano.

    Desde el Hotel Sheraton Miramar, el cantante fue abordado en la conferencia de prensa previa a su presentación de este domingo 22 de febrero.

    Será la primera vez en que el cantante italiano se presente en la Quinta Vergara en calidad de solista, ya que se había presentado en el marco del show que ofreció su padre, Andrea Bocelli, en 2024.

    Sobre lo mismo, afirmó que esta ocasión “es particular y todos sabemos que es uno de los festivales más conocidos en el mundo”.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa su primera vez como solista en Viña 2026 ATON CHILE

    “La primera vez también sabía que sería un momento importante para mí, para mi padre y siempre (...) voy con el mismo amor, con la misma pasión por la música que hago. Pero algo especial pasó aquella noche, porque lo que sentí en el palco, frente a la Quinta Vergara y después especialmente, cuando las redes sociales y los diarios empezaron a hablar sobre la presentación; y por eso soy muy agradecido de estar aquí nuevamente, de ser bienvenido, con la calidez tan increíble del público, y espero dar una vez más una buena actuación”, sostuvo Matteo Bocelli.

    De igual manera reconoció estar “un poco nervioso”, pero que a la vez está expectante de poder “replicar un momento bello” en el escenario.

    “La respuesta más verdadera es que tienes que ser tú mismo. Ese es el único secreto y eso es como yo voy a presentarme mañana”, sumó.

    Su rol como jurado y las aprehensiones de su padre

    Matteo Bocelli también analizó cómo abordará su rol de jurado de la competencia folclórica e internacional del certamen estival.

    “Creo que cuando me invitaron a Viña fui muy feliz de volver, pero más como para la presentación que como jurado, porque siempre digo que soy un artista emergente y tengo que aprender, entonces me siento un poco también al lado de los artistas que van a hacer la competición. Siento que voy a ser más que un jurado, una persona de apoyo”

    Por otra parte, Bocelli también analizó sus inicios en la música y ciertas aprehensiones que mantenía su padre porque iniciara una carrera en solitario.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa su primera vez como solista en Viña 2026 ATON CHILE

    “Siempre canté desde muy pequeño y el momento en que entendí que la música estaba empezando a ser algo más importante, más serio, (fue) probablemente a la edad de 16 años, porque el productor David Foster me preguntó de hacer un álbum con él, y para mí fue una demostración de la confianza de una persona de la música que es muy importante”, indicó.

    Sin embargo, reconoció que en paralelo su padre “tenía un poco de miedo, porque él sabe cuán difícil es la industria musical y, entonces por años he probado mantenerme lejos de la industria musical, pero yo creo que al mismo tiempo que cuando amas algo, tienes que hacerlo, no puedes detener a tus hijos de hacer lo que amas, lo que te hace feliz”.

    Lee también:

    Más sobre:Viña 2026Matteo BocelliFestival de Viña 2026Festival de ViñaCulto MúsicaAndrea Bocelli

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    Gasco lamenta nuevas víctimas tras incendio en Renca y afirma que colabora con la investigación

    Renca denuncia dos ataques a inspectores municipales en menos de 24 horas

    Masivo corte de luz se registra en la provincia de Cordillera en la RM: más de 34 mil personas sin servicio en Puente Alto

    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026: los seis artistas a los que hay que poner atención

    Festival de Viña 2026: los seis artistas a los que hay que poner atención

    2.
    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    3.
    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    4.
    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    5.
    Adiós a Willie Colón la leyenda que expandió el sonido de la salsa y la música latina con conciencia social

    Adiós a Willie Colón la leyenda que expandió el sonido de la salsa y la música latina con conciencia social

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025
    Chile

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    Gasco lamenta nuevas víctimas tras incendio en Renca y afirma que colabora con la investigación

    Renca denuncia dos ataques a inspectores municipales en menos de 24 horas

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    En vivo: Colo Colo busca seguir en racha por la Liga de Primera en su visita a O’Higgins
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo busca seguir en racha por la Liga de Primera en su visita a O’Higgins

    Nicolás Jarry anticipa el BCI Seguros Chile Open: “Hay que fijarse menos en los números; mentalmente estoy contento”

    Escándalo en Primera B: Santa Cruz denuncia agresión del presidente de San Marcos de Arica hacia su cuerpo técnico

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)
    Mundo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    En medio de tensiones con EEUU: Irán testeó misil de defensa aérea de largo alcance en el estrecho de Ormuz

    Del 10 al 15%: Donald Trump anuncia alza inmediata de arancel global tras fallo de la Corte Suprema

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio