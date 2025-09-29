SUSCRÍBETE
Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra

Un próximo single del expresivo grupo chileno, grabado en el legendario estudio británico en colaboración con Naomi In Blue, adelanta una gira conjunta por el Reino Unido. Previo a su viaje, Matorral se presentará en vivo en Santiago en la Sala SCD Egaña el 2 de octubre.

Equipo de Culto
Matorral, el grupo chileno reconocido por ampliar los límites de la canción pop desde la vereda independiente al unir raíz y vanguardia, volará en breve a Inglaterra para una serie de actuaciones en vivo por varias ciudades de la isla. En conjunto con la artista chileno-británica Naomi In Blue, la gira titulada Matorral & Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025 contempla escalas durante octubre y noviembre en Hastings (26 oct), Bristol (28 oct), Londres (29 oct), Brighton (30 oct), Oxford (1 nov) y más puntos por anunciarse.

El premiado cuarteto integrado por Felipe Cadenasso, Antonio Del Favero, Gonzalo Planet e Ítalo Arauz presentará en el Reino Unido principalmente canciones de Acto reflejo, su reciente LP de cautivantes singles como “Sobre la profundidad”, que nominó a Matorral Mejor Artista Rock en los Premios Pulsar. Igualmente otros temas de su amplia discografía se sumarán al repertorio, que comenzó con el aplaudido álbum Voces del rincón el año 2003. "Nuestra música es una exploración constante que dentro del formato canción, rehuye la estandarización“, explica Felipe Cadenasso. ”Será muy estimulante este tramo inglés de conciertos, en el que además de Naomi nos acompañará como técnico de sonido Ian Taylor, ingeniero del estudio Abbey Road“.

Justamente un próximo single de Matorral en colaboración con Naomi In Blue se graba en estos días en el legendario estudio Abbey Road, donde tantos artistas de impacto mundial registraran sus discos, como los Beatles. El baterista Ítalo Arauz y Naomi In Blue ya graban ahí en Londres sus secciones, mientras el resto de Matorral lo hace en Santiago en el estudio Andes Empire. Naomi es una promisoria figura del folk eléctrico en Inglaterra, cuyo nuevo EP It Takes Time ha sido definido por la BBC como “poderoso, crudo y desgarrador”. Poco antes del inicio de la gira, el single de Matorral y Naomi llegará a plataformas digitales.

Por lo pronto, Matorral tiene agendado un próximo show en Santiago antes de viajar. Será el jueves 2 de octubre a las 20:00 hrs en Sala SCD Egaña, junto a Rodrigo Muñoz en batería y Diego Gilabert en programaciones, concierto donde también compartirán escenario con el grupo Salas F.C. Tickets en https://www.portaldisc.com/evento/matorral-scdegana

