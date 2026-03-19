“Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking

Si las películas se hicieran en el mismo orden en que surgen las ideas, el primer largometraje del director chileno Nicolás Postiglione debería haber sido Todos los males (2025) y no Inmersión (2021), tenso filme que contó con un elenco liderado por Alfredo Castro y las jóvenes actrices Consuelo Carreño y Mariela Mignot.

Su nueva cinta transcurre alrededor de un niño que ingresa en el seno de una familia chileno-alemana de Valdivia. Debido a que transcurre en los años 50, su presupuesto fue más alto que el de una producción chilena promedio y, por lo tanto, su financiamiento fue un reto difícil de resolver. En ese contexto, asegura el director, “Inmersión apareció como una solución para hacer algo más chiquito mientras esperábamos que esto que era más grande se lograra producir”.

En el camino hubo múltiples cambios. En su génesis, hace cerca de una década, Todos los males era una adaptación de Bella cosa mortal, la novela que Alejandro Sieveking publicó en 2008. Postiglione cuenta que –durante un período– trabajaron mano a mano y la película compartía nombre con el libro. Incluso, asegura, una escena fue escrita por el dramaturgo, pero quedó fuera de la versión final.

“Cada año que pasaba el guión cambiaba un poco. Finalmente decidí no llamarla una adaptación, porque cambió mucho. La mejor solución que encontré fue decir que estuvo inspirada en una idea original de Alejandro. Conservamos el personaje protagónico y algunas cosas que pasaban, pero nos dimos mucha libertad creativa. Entre medio Alejandro murió, por lo que había que ser muy respetuoso con su imagen y con su obra”, indica, asegurando que Sieveking –fallecido en 2020– alcanzó a darle su bendición al proyecto, que ganó el Fondo de Fomento Audiovisual en 2019 y recibió respaldo desde México.

Una de las decisiones centrales de Postiglione consistió en centrarse en una sola etapa de vida del personaje del libro. Ambientada en Valdivia en 1957, la película muestra a un niño de 13 años lidiando con la muerte de su madre y siendo abandonado por su padre en la casa de los Riedel, su familia de origen alemán. Aislado e incómodo dentro de un entorno marcado por la rigidez moral y el silencio, Daniel encuentra refugio en Ema, hija de uno de los trabajadores del lugar, y comienza a descubrir una red de secretos que pondrá en jaque todo lo que creía saber.

En alemán

La producción de Todos los males llevó a la filmaciones a una coach que ayudó al elenco en las escenas habladas en alemán. Una de las actrices que tuvo que pasar por ese ejercicio fue Fernanda Finsterbusch, parte de las teleseries de Mega Hijos del desierto y Juego de ilusiones.

“Ella (su personaje) nace en Chile y empieza a hablar una suerte de chileno-alemán, por lo que puedes jugar a hablar en español y ocupar ciertas palabras en alemán. Eso facilita la posibilidad de poder hablar en un idioma que no es nuestro. Pero fue un gran desafío”, señala Finsterbusch.

“Fuera de cámaras ensayábamos textos en alemán precisos y después los metíamos a la escena. La Fernanda, siendo una actriz inteligente y talentosa, podía hacerlo sobre la marcha, sin saber exactamente si lo estaba diciendo bien o mal”, indica el director, quien destaca que los niños protagonistas manejaban ambos idiomas y que la actriz que encarna a la matriarca de la familia, Dorothea, es la austriaca Catrin Striebeck. “Ella también podía ayudarnos en eso”.

Viaje a Sitges

Todos los males tuvo su estreno europeo en la edición 2025 de Sitges, el célebre festival orientado al cine de género y terror. Si bien la película propone una atmósfera densa y podría enmarcarse dentro del thriller, Postiglione tiene sentimientos encontrados respecto a su selección en ese certamen.

“Me sentí como honrado de estrenar ahí, me gustó harto. Igual, fue un festival difícil porque es una película que está luchando por encontrar su identidad, su género. Sitges es un festival casi de terror, en verdad quieren ver sangre. El público iba muy hambriento por eso. De hecho, fui a ver otras películas y la gente aplaudía cuando una motosierra le cortaba la cabeza a otro personaje. Siento que quizás esta película le quedó debiendo a Sitges un poco más de miedo, un poco más de sangre, más de elementos del terror. Pero sí, que nos hayan aceptado y que nos hayan invitado para mí fue un honor. Creo que nos da una medallita para decir: hay gente que aprecia este proyecto”, señala.

Por la naturaleza de la película, Postiglione cree que tampoco habría sido idónea la participación en un festival tradicional. Es una dificultad con las que muchas veces se encuentran los directores emergentes que se niegan al encasillamiento.

“Yo no sé si cuando entro en un proyecto lo hago diciendo al tiro de qué género va a ser. No me siento cómodo catalogando. Pero sí hay algo en mi sensibilidad, en las cosas que me gustan y en cómo construyo las escenas, en cómo las musicalizo y en cómo las filmO, que siento que se va marcando como un thriller. No es algo que piense tanto, pero a la larga, después de ver Inmersión y después de sacar Todos los males, evidentemente las cosas que me gustan van más para allá”.

Por lo pronto, el director tiene carpeta un cortometraje de ficción donde espera seguri practicando ese músculo, el de historias tensas e inquietantes. “Estoy buscando despegar proyectos más inclinados hacia el terror. Siento que sería estratégico ir un poco hacia allá. Y ojalá hacer una película de habla inglesa.”, adelanta.