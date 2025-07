Mejores películas chilenas del siglo XXI: revisa los votos de los participantes

Inspirados por un ejercicio similar de The New York Times, Culto le propuso a 45 críticos, cineastas y actores que escogieran sus películas chilenas favoritas del siglo XXI. El ejercicio ubicó en el primer lugar a Machuca (2004), de Andrés Wood, seguida por El club (2015), La nana (2009), Gloria (2013) y Nostalgia de la luz (2010).

Una vez publicados los resultados, en el presente artículo detallamos los votos de todos los participantes. Aparte de cumplir con la transparencia de rigor, su difusión posee dos finalidades: primero, permitir revisar quiénes eligieron las cintas que componen la lista, y luego –especialmente útil para los más minuciosos– chequear cuáles fueron los títulos (más visibles o menos conocidos) que lograron menciones.

Por ejemplo, el director Jorge Riquelme resalta a Historia de un oso (2014), el filme premiado con el Oscar al Mejor cortometraje animado, “por el talento y la valentía que implicó hacer un proyecto de animación en Chile y destacar con él en todo el mundo”.

Por su parte, el crítico Rodrigo González ubicó a Pacto de fuga (2020), de David Albala, en el tercer lugar. “Esta es la única ‘superproducción’ chilena que puede jugar en las mismas ligas que las películas de acción y suspenso de Hollywood”, señala sobre un largometraje que, a su juicio, “entretiene, emociona y no parece circo pobre”.

Isabel Orellana, productora que se quedó con Play (2005), El otro día (2012), Naomi Campbel (2013), Mala junta (2016) y La casa lobo (2018), confeccionó una lista bajo una idea en común. “Las mejores películas chilenas del siglo son para mí las que logran traspasar un realismo para plasmar nuestra idiosincrasia, mucho más cercana a un surrealismo caótico y el humor negro que nos caracteriza. Estas son películas que reflejan un Chile herido, pero con cariño, y que abrieron caminos en nuevas formas de hacer cine nacional”, argumenta.

Aquí puedes leer el top 20 completo y a continuación puedes encontrar el top 5 de todos los consultados. Una aclaración: 42 de ellos enviaron su listado jerarquizado, mientras que tres prefirieron no darle un orden.

Alberto Fuguet, escritor y cineasta

1. La nana (Sebastián Silva, 2009)

2. Aquí no ha pasado nada (Aquí no ha pasado nada, 2016)

3. Las plantas (Roberto Doveris, 2015)

4. Crystal Fairy y el cactus mágico (Sebastián Silva, 2013)

5. La once (Maite Alberdi, 2014)

Alejandra Pinto, crítica

1. El viento sabe que vuelvo a casa (José Luis Torres Leiva, 2016)

2. Denominación de origen (Tomás Alzamora, 2024)

3. Kiltro (Ernesto Díaz Espinoza, 2006)

4. Tierra sola (Tiziana Panizza, 2017)

5. El cielo está rojo (Francina Carbonell, 2020)

Alejandro Goic, actor

1. El club (Pablo Larraín, 2015)

2. Carne de perro (Fernando Guzzoni, 2012)

3. Blanco en blanco (Théo Court, 2019)

4. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

Álvaro Ceppi, director Escuela de Cine y Realización Audiovisual UDP

1. El club (Pablo Larraín, 2015)

2. La nana (Sebastián Silva, 2009)

3. Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

4. 1976 (Manuela Martelli, 2022)

5. La casa lobo (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2018)

Ana Josefa Silva, crítica

1. Coronación (Silvio Caiozzi, 2000)

2. Misterios de Lisboa (Raúl Ruiz, 2010)

3. Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017)

4. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

5. La vida de los peces (Matías Bize, 2010)

Antonio Martínez, crítico

1. Días de campo (Raúl Ruiz, 2004)

2. La noche de enfrente (Raúl Ruiz, 2012)

3. …Y de pronto el amanecer (Silvio Caiozzi, 2017)

4. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

5. El club (Pablo Larraín, 2015)

Boris Quercia, cineasta

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

3. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

4. No (Pablo Larraín, 2012)

5. Taxi para tres (Orlando Lübbert, 2001)

Carla Stagno, guionista

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

3. La nana (Sebastián Silva, 2009)

4. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

5. El club (Pablo Larraín, 2015)

Carlos Núñez, director artístico de Sanfic

1. El club (Pablo Larraín, 2015)

2. Machuca (Andrés Wood, 2004)

3. La nana (Sebastián Silva, 2009)

4. Denominación de origen (Tomás Alzamora, 2024)

5. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

Che Sandoval, cineasta

1. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

2. El otro día (Ignacio Agüero, 2012)

3. Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

4. El club (Pablo Larraín, 2015)

5. La nana (Sebastián Silva, 2009)

Christian Ramírez, crítico

La mamá de mi abuela le contó a mi abuela (Ignacio Agüero, 2004)

No (Pablo Larraín, 2012)

Crónica de un comité (Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda, 2014)

La directiva (Lorena Giachino, 2017)

Los reyes (Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 2018)

Cristián Jiménez, cineasta

Play (Alicia Scherson, 2005)

Aquí se construye (Ignacio Agüero, 2000)

Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, 2018)

Tony Manero (Pablo Larraín, 2008)

La noche de enfrente (Raúl Ruiz, 2012)

Cristián Leighton, cineasta

1. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

2. Tony Manero (Pablo Larraín, 2008)

3. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

4. Cofralandes (Raúl Ruiz, 2002)

5. Isla alien (Cristóbal Valenzuela Berríos, 2023)

Diego Pino, productor

1. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

2. Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

3. La once (Maite Alberdi, 2014)

4. Welcome to New York (Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 2006)

5. La ciudad de los fotógrafos (Sebastián Moreno, 2006)

Elisa Eliash, cineasta

Aquí se construye (Ignacio Agüero, 2000)

Cofralandes (Raúl Ruiz, 2002)

Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

Los hiperbóreos (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2024)

La ola (Sebastián Lelio, 2025)

Felipe Blanco, crítico

1. El Pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007)

2. Secretos (Valeria Sarmiento, 2008)

3. El otro día (Ignacio Agüero, 2012)

4. Huacho (Alejandro Fernández Almendras, 2009)

5. Tiempos malos (Cristián Sánchez, 2009)

Fernando Guzzoni, cineasta

1. La noche de enfrente (Raúl Ruiz, 2012)

2. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

3. Machuca (Andrés Wood, 2004)

4. El pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007)

5. 1976 (Manuela Martelli, 2022)

Giancarlo Nasi, productor

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. La nana (Sebastián Silva, 2009)

3. Joven y alocada (Marialy Rivas, 2012)

4. El club (Pablo Larraín, 2015)

5. El botón de nácar (Patricio Guzmán, 2015)

Gonzalo Valdivia, periodista

1. La casa lobo (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2018)

2. El club (Pablo Larraín, 2015)

3. La once (Maite Alberdi, 2014)

4. Machuca (Andrés Wood, 2004)

5. Tarde para morir joven (Dominga Sotomayor, 2018)

Hugo Covarrubias, cineasta

1. La sagrada familia (Sebastián Lelio, 2005)

2. La nana (Sebastián Silva, 2009)

3. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

4. El pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007)

5. La once (Maite Alberdi, 2014)

Isabel Orellana, productora

1. La casa lobo (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2018)

2. El otro día (Ignacio Agüero, 2012)

3. Play (Alicia Scherson, 2005)

4. Naomi Campbel (Camila José Donoso, Nicolás Videla, 2013)

5. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

*Bonus track: La telenovela errante (Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, 1990-2017)

Isabel Plant, periodista

1. La nana (Sebastián Silva, 2009)

2. Machuca (Andrés Wood, 2004)

3. Aquí no ha pasado nada (Aquí no ha pasado nada, 2016)

4. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

5. El agente topo (Maite Alberdi, 2020)

Iván Pinto, académico Universidad Mayor y editor general La Fuga

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

3. Crónica de un comité (Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda, 2014)

4. Notas para una película (Ignacio Agüero, 2022)

5. Calle Santa Fe (Carmen Castillo, 2007)

Javiera Díaz de Valdés, actriz

1. La sagrada familia (Sebastián Lelio, 2005)

2. Aullido de invierno (Matías Rojas Valencia, 2023)

3. La nana (Sebastián Silva, 2009)

4. Jesús (Fernando Guzzoni, 2016)

5. Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

Joel Poblete, crítico

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

3. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

4. Matar a un hombre (Alejandro Fernández Almendras, 2014)

5. El agente topo (Maite Alberdi, 2020)

Jorge Riquelme, cineasta

1. El club (Pablo Larraín, 2015)

2. La cordillera de los sueños (Patricio Guzmán, 2019)

3. Historia de un oso (Gabriel Osorio, 2014)

4. Machuca (Andrés Wood, 2004)

5. Misterios de Lisboa (Raúl Ruiz, 2010)

*Bonus track: Algunas bestias (Jorge Riquelme, 2019)

Julio Rojas, guionista

1. El mocito (Jean de Certeau, Marcela Said Cares, 2010)

2. El club (Pablo Larraín, 2015)

3. Blanco en blanco (Théo Court, 2019)

4. Machuca (Andrés Wood, 2004)

5. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

Lorena Giachino, cineasta

1. La recta provincia (Raúl Ruiz, 2007)

2. Green grass (Ignacio Ruiz, 2022)

3. Nadie sabe que estoy aquí (Gaspar Antillo, 2020)

4. Actores secundarios (Jorge Leiva, Pachi Bustos, 2004)

5. Isla alien (Cristóbal Valenzuela Berríos, 2023)

Marcelo Alonso, actor

1. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

2. El club (Pablo Larraín, 2015)

3. El pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007)

4. Blanco en blanco (Théo Court, 2019)

5. Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

Marcelo Ferrari, decano Facultad de Comunicaciones UNIACC

1. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

2. Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017)

3. El cielo, la tierra y la lluvia (José Luis Torres Leiva, 2008)

4. Machuca (Andrés Wood, 2004)

5. La vida de los peces (Matías Bize, 2010)

Marialy Rivas, cineasta

1. Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017)

2. La nana (Sebastián Silva, 2009)

3. El club (Pablo Larraín, 2015)

4. Los colonos (Felipe Gálvez, 2023)

5. La memoria infinita (Maite Alberdi, 2023)

Marisol Águila, crítica

1. Blanco en blanco (Théo Court, 2019)

2. La casa lobo (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2018)

3. Visión nocturna (Carolina Moscoso, 2019)

4. Punto de encuentro (Roberto Baeza, 2022)

5. La fabulosa máquina de cosechar oro (Alfredo Pourailly, 2024)

Matías Bize, cineasta

1. La vida de los peces (Matías Bize, 2010)

2. En la cama (Matías Bize, 2005)

3. El club (Pablo Larraín, 2015)

4. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

5. La memoria infinita (Maite Alberdi, 2023)

Nayra Ilic, cineasta

1. La noche de enfrente (Raúl Ruiz, 2012)

2. La sagrada familia (Sebastián Lelio, 2005)

3. El futuro (Alicia Scherson, 2013)

4. De jueves a domingo (Dominga Sotomayor, 2012)

5. El viento sabe que vuelvo a casa (José Luis Torres Leiva, 2016)

Oscar Godoy, cineasta

1. El club (Pablo Larraín, 2015)

2. Machuca (Andrés Wood, 2004)

3. El Conde (Pablo Larraín, 2023)

4. La nana (Sebastián Silva, 2009)

5. Mi mejor enemigo (Alex Bowen, 2005)

Pablo Illanes, guionista

1. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

2. El viaje de Monalisa (Nicole Costa, 2019)

3. Días de campo (Raúl Ruiz, 2004)

4. Il siciliano (Carolina Adriazola, Claudio Pizarro, José Luis Sepúlveda, 2017)

5. Isla alien (Cristóbal Valenzuela Berríos, 2023)

Pablo Marín, autor de El cine chileno en democracia, 2000-2015

1. El otro día (Ignacio Agüero, 2012)

2. La noche de enfrente (Raúl Ruiz, 2012)

3. Crónica de un comité (Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda, 2014)

4. Secretos (Valeria Sarmiento, 2008)

5. Historia y geografía (Bernardo Quesney, 2023)

Patricio Valladares, cineasta

1. Un hombre aparte (Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 2001)

2. Matar a un hombre (Alejandro Fernández Almendras, 2014)

3. La casa lobo (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2018)

4. Negocio redondo (Ricardo Carrasco Farfán, 2001)

5. La sagrada familia (Sebastián Lelio, 2005)

Rodrigo González, crítico

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Matar a un hombre (Alejandro Fernández Almendras, 2014)

3. Pacto de fuga (David Albala, 2020)

4. El club (Pablo Larraín, 2015)

5. La nana (Sebastián Silva, 2009)

Rodrigo Sepúlveda, cineasta

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

3. Padre nuestro (Rodrigo Sepúlveda, 2006)

4. El club (Pablo Larraín, 2015)

5. El otro día (Ignacio Agüero, 2012)

Roser Fort, directora del Centro Arte Alameda

1. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

2. Gatos viejos (Pedro Peirano, Sebastián Silva, 2010)

3. La casa lobo (Cristóbal León, Joaquín Cociña, 2018)

4. El pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007)

5. Aquí se construye (Ignacio Agüero, 2000)

Tana Gilbert, cineasta

1. Harley Queen (Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda, 2019)

2. Tierra sola (Tiziana Panizza, 2017)

3. Calle Santa Fe (Carmen Castillo, 2007)

4. Visión nocturna (Carolina Moscoso, 2019)

5. El cielo está rojo (Francina Carbonell, 2020)

*Bonus track: Malqueridas (Tana Gilbert, 2023)

Théo Court, cineasta

1. El vecino (Juan Carlos Bustamante, 2000)

2. El pejesapo (José Luis Sepúlveda, 2007)

3. Un hombre aparte (Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 2001)

4. Obreras saliendo de la fábrica (José Luis Torres Leiva, 2005)

5. Carne de perro (Fernando Guzzoni, 2012)

Tomás Alzamora, cineasta

1. Machuca (Andrés Wood, 2004)

2. Matar a un hombre (Alejandro Fernández Almendras, 2014)

3. Gloria (Sebastián Lelio, 2013)

4. La telenovela errante (Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, 1990-2017)

5. El cielo está rojo (Francina Carbonell, 2020)

Yenny Cáceres, autora de Los años chilenos de Raúl Ruiz

1. Días de campo (Raúl Ruiz, 2004)

2. Mala junta (Claudia Huaiquimilla, 2016)

3. Huacho (Alejandro Fernández Almendras, 2009)

4. El otro día (Ignacio Agüero, 2012)

5. Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017)

Metodología

Se le pidió a cada participante que ordenara de 1 a 5 sus películas elegidas. Se le asignó 5 puntos a cada título por cada número uno que obtuviera, 4 puntos por cada número dos, y así sucesivamente. En caso de empate, se priorizó a aquella que tuviera mayor número de menciones. Luego, en caso de mantenerse el empate, se eligió a la que tuviera mayor cantidad de números uno (o números dos).