Culto

Merlina 2: Addams vs. Addams

La segunda temporada de Merlina llega recargada y a ratos sobrecargada: en los cuatro capítulos ya estrenados, se ven demasiadas historias y no se entiende del todo la relevancia de algunas.

Daniela Lagos Por 
Daniela Lagos
Merlina 2: Addams vs. Addams HELEN SLOAN/NETFLIX

Cuando Netflix estrenó, en 2022, la primera temporada de Merlina, la serie se volvió un éxito instantáneo. Basada en los personajes de Los locos Addams y poniendo a su hija mayor al centro de la historia, La producción logró encantar con una mezcla de fantasía, drama adolescente, comedia y policial, donde la acción ocurre en la Academia Nevermore, una escuela para “marginados”, es decir, sirenas, vampiros, hombres lobo y gente con poderes, entre otros. Ahí, la huraña chica descubre sus poderes síquicos y termina salvando a su escuela de un gran peligro.

Y aunque en realidad han pasado casi tres años entre que se estrenó el primer ciclo y la llegada de segundo, en la ficción un nuevo año académico acaba de empezar, y Merlina (Jenna Ortega) está de vuelta en Nevermore ahora acompañada de toda su familia. Su hermano Pericles (Isaac Ordonez) es un nuevo estudiante, y sus padres (Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones) simplemente se quedan, bajo la excusa de que su madre es invitada a liderar una campaña de recolección de fondos.

JONATHAN HESSION/NETFLIX

Así, la mesa queda servida para la batalla más interesante de lo que va de la temporada: la de Merlina contra una madre que, según el ángulo desde donde se le mire, puede ser controladora y demasiado dura, o simplemente estar tratando de salvar a su hija de sí misma.

Pero antes de que empiece esta batalla, Merlina se ve en un escenario que para ella es una pesadilla: tras los eventos de la primera temporada, la chica vuelve a la escuela convertida en una estrella, un ejemplo a seguir y un objeto de admiración y adoración. Y mientras lucha contra esta popularidad, también va accediendo a un nuevo misterio: tiene la visión de que su mejor amiga Enid (Emma Myers) morirá y todo será su culpa, por lo que debe descubrir este misterio para evitar la tragedia.

HELEN SLOAN/NETFLIX

Con todos estos elementos, nuevos monstruos y también nuevos personajes (Steve Buscemi, Billie Piper y Thandie Newton son algunos de los que se suman al elenco), la segunda temporada de Merlina llega recargada y a ratos sobrecargada: en los cuatro capítulos ya estrenados, se ven demasiadas historias y no se entiende del todo la relevancia de algunas -aunque está la fe de que todo se unirá en la segunda mitad, a estrenarse el 3 de septiembre-. Sí hay humor, buenas escenas de acción, misterio y una atractiva lucha entre madre e hija, mostrando una relación tensa y que se mueve entre el amor, la protección, la rebelión clásica de una adolescente y también misterios aún no revelados que de seguro explotarán y saldrán a la luz cuando lleguen los capítulos finales de este gran éxito.

