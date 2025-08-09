Merlina 2: Addams vs. Addams
La segunda temporada de Merlina llega recargada y a ratos sobrecargada: en los cuatro capítulos ya estrenados, se ven demasiadas historias y no se entiende del todo la relevancia de algunas.
Cuando Netflix estrenó, en 2022, la primera temporada de Merlina, la serie se volvió un éxito instantáneo. Basada en los personajes de Los locos Addams y poniendo a su hija mayor al centro de la historia, La producción logró encantar con una mezcla de fantasía, drama adolescente, comedia y policial, donde la acción ocurre en la Academia Nevermore, una escuela para “marginados”, es decir, sirenas, vampiros, hombres lobo y gente con poderes, entre otros. Ahí, la huraña chica descubre sus poderes síquicos y termina salvando a su escuela de un gran peligro.
Y aunque en realidad han pasado casi tres años entre que se estrenó el primer ciclo y la llegada de segundo, en la ficción un nuevo año académico acaba de empezar, y Merlina (Jenna Ortega) está de vuelta en Nevermore ahora acompañada de toda su familia. Su hermano Pericles (Isaac Ordonez) es un nuevo estudiante, y sus padres (Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones) simplemente se quedan, bajo la excusa de que su madre es invitada a liderar una campaña de recolección de fondos.
Así, la mesa queda servida para la batalla más interesante de lo que va de la temporada: la de Merlina contra una madre que, según el ángulo desde donde se le mire, puede ser controladora y demasiado dura, o simplemente estar tratando de salvar a su hija de sí misma.
Pero antes de que empiece esta batalla, Merlina se ve en un escenario que para ella es una pesadilla: tras los eventos de la primera temporada, la chica vuelve a la escuela convertida en una estrella, un ejemplo a seguir y un objeto de admiración y adoración. Y mientras lucha contra esta popularidad, también va accediendo a un nuevo misterio: tiene la visión de que su mejor amiga Enid (Emma Myers) morirá y todo será su culpa, por lo que debe descubrir este misterio para evitar la tragedia.
Con todos estos elementos, nuevos monstruos y también nuevos personajes (Steve Buscemi, Billie Piper y Thandie Newton son algunos de los que se suman al elenco), la segunda temporada de Merlina llega recargada y a ratos sobrecargada: en los cuatro capítulos ya estrenados, se ven demasiadas historias y no se entiende del todo la relevancia de algunas -aunque está la fe de que todo se unirá en la segunda mitad, a estrenarse el 3 de septiembre-. Sí hay humor, buenas escenas de acción, misterio y una atractiva lucha entre madre e hija, mostrando una relación tensa y que se mueve entre el amor, la protección, la rebelión clásica de una adolescente y también misterios aún no revelados que de seguro explotarán y saldrán a la luz cuando lleguen los capítulos finales de este gran éxito.
