Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Importante tour, así de relevante, es el nombre de la nueva gira del cantante español Miguel Bosé, la que ya tiene fechas acordadas en varios puntos de Latinoamérica.

En el caso chileno, su desembarco será el 25 y 26 de febrero de 2026, coordenadas ya anunciadas hace un tiempo, que hasta ahora, por lo demás, no incluirían un paso por el Festival de Viña, pese a la cercanía de fechas.

Eso sí, aún faltaba el lugar de su aterrizaje. Será en el Movistar Arena del Parque O’Higgins, según anunció la productora a cargo del recital, Multimúsica.

“Importante tour es mucho más que un concierto: es una experiencia única del mundo del artista. Una apuesta muy sensorial donde la música, coreografía, iluminación y sonido se funden con la elegancia y fuerza que ya le conocemos. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un viaje vibrante y muy personal, donde Bosé transforma cada canción en un momento inolvidable”, dice un comunicado de parte de los organizadores.

*Las coordenadas para la venta de entradas son las siguientes, todo a través del sistema Puntoticket:

-Inicia Preventa exclusiva Banco Falabella con un 20% de descuento, pagando con tarjetas Mastercard Falabella por 48 horas o hasta agotar stock de 4.300 tickets por fecha.

-Máximo 4 entradas por tarjeta. Los descuentos no aplican sobre el cargo por servicio

-Venta General se iniciará una vez agotada la preventa Banco Falabella.