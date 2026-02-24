Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

La segunda noche del Festival de Viña 2026 tuvo a Rodrigo Villegas en el humor. Esta fue su tercera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara —tras sus presentaciones en 2017 y 2023— y enfrentó un reto importante: conquistar al monstruo después del gran espectáculo que desplegó Pet Shop Boys en el mismo escenario.

El inicio de su rutina estuvo cargado de tintes nostálgicos, anécdotas ambientadas en los años ochenta y guiños musicales de esa década, un recurso que le permitió conectar con el público adulto que disfrutó del show previo de los británicos.

Las primeras carcajadas del “Monstruo” consolidaron su presentación. A partir de ahí, el comediante desplegó un repertorio que incluyó bromas sobre su físico, la vida en pareja y recuerdos de sus participaciones anteriores en el certamen, sumando también historias personales y situaciones cotidianas que encontraron eco en la audiencia.

Uno de los puntos más altos de su rutina fue la reaparición de sus personajes Mathieu Focker y los Blondon Boys, que desataron aplausos en la Quinta Vergara. Así, Villegas conquistó al público, que lo premió con las Gaviotas de Plata y de Oro.

Mira acá la rutina completa de Rodrigo Villegas: