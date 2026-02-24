SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    El comediante triunfó en el Festival de Viña del Mar 2026 con una rutina que apeló a la nostalgia, con recuerdos de los ochenta y clásicos musicales de esa época, e historias personales. Además, trajo de regreso a Los Blondon Boys. Revisa aquí lo que fue su rutina.

    Por 
    Equipo de Culto

    La segunda noche del Festival de Viña 2026 tuvo a Rodrigo Villegas en el humor. Esta fue su tercera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara —tras sus presentaciones en 2017 y 2023— y enfrentó un reto importante: conquistar al monstruo después del gran espectáculo que desplegó Pet Shop Boys en el mismo escenario.

    El inicio de su rutina estuvo cargado de tintes nostálgicos, anécdotas ambientadas en los años ochenta y guiños musicales de esa década, un recurso que le permitió conectar con el público adulto que disfrutó del show previo de los británicos.

    Las primeras carcajadas del “Monstruo” consolidaron su presentación. A partir de ahí, el comediante desplegó un repertorio que incluyó bromas sobre su físico, la vida en pareja y recuerdos de sus participaciones anteriores en el certamen, sumando también historias personales y situaciones cotidianas que encontraron eco en la audiencia.

    Uno de los puntos más altos de su rutina fue la reaparición de sus personajes Mathieu Focker y los Blondon Boys, que desataron aplausos en la Quinta Vergara. Así, Villegas conquistó al público, que lo premió con las Gaviotas de Plata y de Oro.

    Mira acá la rutina completa de Rodrigo Villegas:

    Más sobre:Festival de Viña 2026Festival de ViñaViña 2026Rodrigo Villegas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Ojitos lindos: la canción de Bomba Estéreo y Bad Bunny a un destinatario inesperado

    Bomba Estéreo: la banda colombiana que intenta conquistar la Quinta Vergara mezclando géneros

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Lo más leído

    1.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    2.
    Así fue la segunda jornada de Viña 2026 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

    Así fue la segunda jornada de Viña 2026 con Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

    3.
    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

    4.
    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    5.
    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro
    Chile

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny
    Cultura y entretención

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Ojitos lindos: la canción de Bomba Estéreo y Bad Bunny a un destinatario inesperado

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’
    Mundo

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio