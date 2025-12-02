VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

    Lo nuevo del proyecto del músico y productor chileno Pablo Giadach se grabó y mezcló en Estudio Lautaro, entre 2022 y 2025. El masterizado lo realizó Joe Lambert en la ciudad de New York. Ya está disponible en plataformas digitales y en formato de vinilo.

    Por 
    Equipo de Culto

    Fue en agosto pasado que la banda liderada por el músico y productor Pablo Giadach, sorprendió con la publicación de un single doble.

    La Salida y El Brillo Elegante fueron las canciones elegidas que adelantaron este disco que acaba de publicarse. Misterio es su nombre y ya está disponible en todas las plataformas de streaming y en formato vinilo, bajo el sello BYM Records.

    El disco se grabó y mezcló en Estudio Lautaro por el propio Giadach entre 2022 y 2025. El masterizado quedó en manos de Joe Lambert en la ciudad de New York.

    La Salida, El Brillo Elegante, Freaks, Carhuello, Nada de ti, Señales Vivas, Alturas y Días, conforman este nuevo larga duración de The Cruel Visions, una de las propuestas más interesantes del actual escenario independiente chileno. Ocho canciones en 38 minutos de viaje.

    Misterio es una colección de canciones que salieron como momentos de calma en un período tormentoso. Canciones que reflejan imágenes a veces personales y a veces externas, como corriente de consciencia. A diferencia del primer disco, este material partió mucho más desde la guitarra y voz, que desde experimentos sonoros de estudio. Tomó tiempo, se trabajaron durante espacios de encierro en Estudio Lautaro, grabando lentamente algunos arreglos y con una mezcla bastante simple, alejado de la fiebre de perfección digital”afirma Pablo.

    Pablo Giadach (ex integrante de bandas como Casino y The Ganjas),bajo la sombra de The Cruel Visions, no publicaba material desde octubre de 2024 en que compartieron el single Lluvia. Antes de ello, en diciembre de 2023, circuló la canción Al Borde, año en que telonearon a The Cure en el Estadio Monumental.

    Al formato banda en vivo se suman Rodrigo Bolados, Alejandro Gatta y Rodrigo Otero. El proyecto The Cruel Visions debutó con un trabajo de 9 canciones en agosto de 2020, un disco homónimo, en el que propone un paisaje interior luminoso y nostálgico.

    “Quise que Misterio sonara simple y directo, algo minimalista. Con ritmos básicos y concretos. Voces más crudas y presentes que en el disco anterior. Personalmente, lo veo como un disco de movimientos y cambios con los cuestionamientos que eso trae. Por eso el título, Misterio”,concluye Giadach.

    El álbum ya se encuentra disponible en formato físico,vinilo publicado por BYM Records y que se puede comprar en este link.

    Más sobre:The Cruel VisionsPablo GiadachMisterioEstudio LautaroMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Ministro Cordero cuestiona politización de temas fronterizos y sostiene que “son relaciones de estado de largo plazo”

    Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

    Aumentan a más de 700 los muertos y casi 500 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

    Lo más leído

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 2 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones registran ganancias reales en noviembre

    Ocde reduce sus perspectivas de crecimiento para Chile en 2026 y llama a fortalecer el tema fiscal

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix
    Tendencias

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó
    El Deportivo

    La inesperada autocrítica de Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que protagonizó

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    La calculadora de la Fórmula 1: lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para quedarse con el título Mundial

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle
    Cultura y entretención

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países
    Mundo

    Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. recomienda una “prohibición total de viaje” desde varios países

    Ministro Cordero cuestiona politización de temas fronterizos y sostiene que “son relaciones de estado de largo plazo”

    Aumentan a más de 700 los muertos y casi 500 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón