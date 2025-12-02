Misterio: escucha el nuevo disco de The Cruel Visions

Fue en agosto pasado que la banda liderada por el músico y productor Pablo Giadach, sorprendió con la publicación de un single doble.

La Salida y El Brillo Elegante fueron las canciones elegidas que adelantaron este disco que acaba de publicarse. Misterio es su nombre y ya está disponible en todas las plataformas de streaming y en formato vinilo, bajo el sello BYM Records.

El disco se grabó y mezcló en Estudio Lautaro por el propio Giadach entre 2022 y 2025. El masterizado quedó en manos de Joe Lambert en la ciudad de New York.

La Salida, El Brillo Elegante, Freaks, Carhuello, Nada de ti, Señales Vivas, Alturas y Días, conforman este nuevo larga duración de The Cruel Visions, una de las propuestas más interesantes del actual escenario independiente chileno. Ocho canciones en 38 minutos de viaje.

“Misterio es una colección de canciones que salieron como momentos de calma en un período tormentoso. Canciones que reflejan imágenes a veces personales y a veces externas, como corriente de consciencia. A diferencia del primer disco, este material partió mucho más desde la guitarra y voz, que desde experimentos sonoros de estudio. Tomó tiempo, se trabajaron durante espacios de encierro en Estudio Lautaro, grabando lentamente algunos arreglos y con una mezcla bastante simple, alejado de la fiebre de perfección digital”afirma Pablo.

Pablo Giadach (ex integrante de bandas como Casino y The Ganjas),bajo la sombra de The Cruel Visions, no publicaba material desde octubre de 2024 en que compartieron el single Lluvia. Antes de ello, en diciembre de 2023, circuló la canción Al Borde, año en que telonearon a The Cure en el Estadio Monumental.

Al formato banda en vivo se suman Rodrigo Bolados, Alejandro Gatta y Rodrigo Otero. El proyecto The Cruel Visions debutó con un trabajo de 9 canciones en agosto de 2020, un disco homónimo, en el que propone un paisaje interior luminoso y nostálgico.

“Quise que Misterio sonara simple y directo, algo minimalista. Con ritmos básicos y concretos. Voces más crudas y presentes que en el disco anterior. Personalmente, lo veo como un disco de movimientos y cambios con los cuestionamientos que eso trae. Por eso el título, Misterio”,concluye Giadach.

El álbum ya se encuentra disponible en formato físico,vinilo publicado por BYM Records y que se puede comprar en este link.