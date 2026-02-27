Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

Desde el arranque de la quinta noche del Festival de Viña del Mar, todo apuntaba a que el regreso de Mon Laferte sería el gran hito de la jornada. No solo por el sólido momento artístico que atraviesa y la expectación que generó su vuelta a la Quinta Vergara, sino también porque probablemente haga historia como la artista nacional más joven en levantar la Gaviota de Platino.

Con un show impecable con sus canciones que ya son himnos y también parte de último trabajo Femme Fatale (2025), la artista subió por tercera vez al escenario de la Quinta y en su natal Viña del Mar.

Como era de esperar, la puesta en escena estuvo cargada de emoción y de instantes memorables que desataron la ovación del público, el que desde el primer minuto exigió el galardón de platino para la cantante.

Uno de los puntos más altos llegó con la inesperada aparición de dos figuras nacionales que se sumaron a Mon Laferte para interpretar Pa’ dónde se fue, del álbum La Trenza (2017): La artista urbana Akriila y Javiera Electra

“Tengo dos invitadas increíbles. Son dos artistas chilenas que yo admiro y mucho y son muy jovencitas”, anunció Laferte. “Las admiro y me encantaría que si a alguien todavía no las ha escuchado, por favor esta noche presentárselas”.

Las tres artistas protagonizaron un íntimo momento acústico en el que las tres voces chilenas brillaron con fuerza sobre el escenario.