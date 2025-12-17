SUSCRÍBETE POR $1100
    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Uno de los colectivos esenciales del hip hop nacional realizará uno de sus espectáculos más convocantes a la fecha a fines del próximo año. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Una de las agrupaciones de hip hop fundamentales de la escena nacional, Movimiento Original, celebrará dos décadas de éxitos con un concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida. Será el 21 de noviembre de 2026.

    Este evento marca un hito en su carrera -quizás su cita más multitudinaria, todo un premio para un nombre fundamental del género- y sigue al lleno total efectuado en el Movistar Arena el 2024.

    “El show promete una presentación cargada de grandes éxitos, invitados y momentos únicos que capturan la esencia del grupo”, dice un comunicado de sus organizadores, la productora Lotus.

    Movimiento Original.

    Los primeros confirmados para esta celebración y con un show de larga duración es SFDK, uno de los grupos más icónicos de la historia de la música hip hop en castellano y con 30 años de carrera.

    A lo largo de 20 años, Movimiento Original se ha consolidado como un referente clave en la música urbana tanto en Chile como internacionalmente. Su distintivo estilo experimental combina bases contundentes con letras que reflejan vivencias sociales y cotidianas. La discografía de la banda abarca cinco álbumes: “Sobre el aire” (2023), “Mov Rap & Reggae” (2017), “Teorema” (2011), “Edición Especial” (2010) y “Soldados del Guetto” (2008).

    Sus populares sencillos, incluyendo “Preparao”, “Me siento bien”, “Natural”, “Grandes pasos”, “Originala”, “Lova” y “Verte Cerquita”, han registrado millones de reproducciones en plataformas digitales.

    Entradas parea su espectáculo en Ticketmaster

    Preventa Exclusiva Caja Los Andes: viernes 19 al mediodía hasta el sábado 20 a las 11:59 am. 20% de descuento para afiliados activos o pensionados hasta agotar stock de 2.500 tickets. Máximo 4 entradas por afiliado. Para hacer efectivo el descuento el afiliado debe estar registrado en Ticketmaster. 

    Venta general el 20 de diciembre al mediodía.

