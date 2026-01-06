SUSCRÍBETE POR $1100
    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    El cineasta y guionista húngraro, director de películas como Sátántango, Las Armonías de Werckmeister o El Caballo de Turín, falleció hoy a los 70 años. No se especificó la causa de muerte.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Bela Tarr

    Ha muerto Béla Tarr, director, guionista y productor húngaro que forjó su nombre en la historia del cine independiente. La información de su fallecimiento fue entregada a la agencia de noticias MTI por el realizador Bence Fliegauf, quien, hablando en nombre de su familia, confirmó que falleció en Budapest y afirmó que el cineasta se encontraba luchando contra “una larga enfermedad”, aunque omitió detalles específicos al respecto.

    Tarr fue conocido por sus obras completas, atípicas y contemplativas, filmadas con pocas tomas y personajes. A través de la experimentación con planos largos e historias reflexivas, el director estableció su estilo único en compañía de László Krasznahorkai, el reciente Premio Nobel de Literatura que fue colaborador recurrente del cineasta, quien adaptó la mayoría de sus libros al cine, y Ágnes Hranitzky, su esposa y editora de la mayoría de sus proyectos.

    De esta forma, el artista se convirtió en referente con películas como Sátántango (cinta que dura más de siete horas), Las Armonías de Werckmeister, El Hombre de Londres (nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes) y El Caballo de Turín (ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín de 2011).

