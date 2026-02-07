Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años

Brad Arnold, fundador, vocalista y principal compositor de la banda estadounidense 3 Doors Down, murió este sábado 7 de febrero a los 47 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a los 47 años”, señala el mensaje.

Según se informó, el músico murió acompañado por su esposa Jennifer y su familia, tras enfrentar un cáncer.

Arnold fue una de las figuras centrales del auge del rock alternativo y post-grunge en los años 2000. Como miembro fundador de 3 Doors Down, ayudó a redefinir el sonido del rock mainstream con canciones de tono emocional y directo, que conectaron con una generación completa de oyentes.

El mayor éxito del grupo fue Kryptonite, tema que Arnold escribió cuando tenía solo 15 años y que se transformó en un himno radial a nivel mundial. A ese se sumaron otros como Here Without You, When I’m Gone e It’s Not My Time, además del lanzamiento de seis discos de estudio, que consolidaron la presencia de la banda en rankings y giras internacionales.

En el comunicado, se destaca que su música “creó momentos de conexión, alegría y experiencias compartidas que vivirán mucho más allá de los escenarios que pisó”.

Además de su carrera artística, en el mensaje se resalta su faceta personal: “Por sobre todo, fue un esposo devoto, y su bondad, humor y generosidad tocaron a todos quienes tuvieron la fortuna de conocerlo”.

La familia agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió respeto por su privacidad en este momento.