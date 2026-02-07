Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, a los 47 años
El cantante falleció este sábado acompañado de su familia, tras una batalla contra el cáncer. Fue una de las voces más influyentes del rock alternativo de los años 2000.
Brad Arnold, fundador, vocalista y principal compositor de la banda estadounidense 3 Doors Down, murió este sábado 7 de febrero a los 47 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.
“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a los 47 años”, señala el mensaje.
Según se informó, el músico murió acompañado por su esposa Jennifer y su familia, tras enfrentar un cáncer.
Arnold fue una de las figuras centrales del auge del rock alternativo y post-grunge en los años 2000. Como miembro fundador de 3 Doors Down, ayudó a redefinir el sonido del rock mainstream con canciones de tono emocional y directo, que conectaron con una generación completa de oyentes.
El mayor éxito del grupo fue Kryptonite, tema que Arnold escribió cuando tenía solo 15 años y que se transformó en un himno radial a nivel mundial. A ese se sumaron otros como Here Without You, When I’m Gone e It’s Not My Time, además del lanzamiento de seis discos de estudio, que consolidaron la presencia de la banda en rankings y giras internacionales.
En el comunicado, se destaca que su música “creó momentos de conexión, alegría y experiencias compartidas que vivirán mucho más allá de los escenarios que pisó”.
Además de su carrera artística, en el mensaje se resalta su faceta personal: “Por sobre todo, fue un esposo devoto, y su bondad, humor y generosidad tocaron a todos quienes tuvieron la fortuna de conocerlo”.
La familia agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió respeto por su privacidad en este momento.
