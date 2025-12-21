Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

Este domingo se informó la muerte del cantautor chileno Julio Zegers, quien fuera ganador del Festival de Viña del Mar en dos ocasiones.

El deceso del artista, de 81 años, fue confirmado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Zegers fue ampliamente reconocido por su trabajo como compositor e intérprete, y por ser el autor de Los Pasajeros, canción que se convirtió en uno de sus temas más recordados.

Asimismo, el intérprete nacional resultó ganador de las ediciones de 1970 y 1973 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.