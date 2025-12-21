SUSCRÍBETE POR $1100
    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    El deceso del artista, de 81 años, fue confirmado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz

    Este domingo se informó la muerte del cantautor chileno Julio Zegers, quien fuera ganador del Festival de Viña del Mar en dos ocasiones.

    El deceso del artista, de 81 años, fue confirmado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

    Zegers fue ampliamente reconocido por su trabajo como compositor e intérprete, y por ser el autor de Los Pasajeros, canción que se convirtió en uno de sus temas más recordados.

    Asimismo, el intérprete nacional resultó ganador de las ediciones de 1970 y 1973 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

    Julio Zegers, ganador de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 1973. Foto ARCHIVO HISTORICO / CEDOC.
