Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Netflix presenta un adelanto de la nueva serie de tres partes Agatha Christie: Las siete esferas, que se estrenará globalmente el 15 de enero de 2026, y tendrá un elenco conformado por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest, Ed Bluemel y Nabhaan Rizwan.

La serie está protagonizada por Mia McKenna-Bruce (Cómo tener sexo) como Lady Eileen “Bundle” Brent; Helena Bonham Carter (Lazos de vida, Nolly) como Lady Caterham; Martin Freeman (The Responder, Pantera Negra) como Battle; Corey Mylchreest (La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton) como Gerry Wade; Ed Bluemel (Killing Eve, Sex Education) como Jimmy Thesinger; y Nabhaan Rizwan (KAOS) como Ronnie Devereux.

Inglaterra, 1925. En una fiesta en una casa de campo, una broma aparentemente inocente termina de la peor y más mortal manera. La tarea de desentrañar el misterio recaerá en la menos esperada de las investigadoras: Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven vivaz e inquisitiva que se verá envuelta en una trama escalofriante que cambiará su vida y revelará los secretos ocultos tras el enigma de la mansión.

Una historia ingeniosa, épica y llena de ritmo de la Reina del Crimen, Agatha Christie, que cobra vida en una nueva y apasionante adaptación para Netflix.

Agatha Christie: Las siete esferas está escrita por Chris Chibnall (Broadchurch, Doctor Who) y cuenta con la producción ejecutiva de Suzanne Mackie (The Crown), a través de su compañía Orchid Pictures, y de Chris Sussman (Good Omens). La serie está dirigida y producida por Chris Sweeney (El turista, Back to Life).

Chibnall también ejerce como productor ejecutivo mediante su productora Imaginary Friends, mientras que James Prichard, de Agatha Christie Limited, se une en el mismo rol. Completan el equipo de producción Andy Stebbing como productor ejecutivo y Joanna Crow como productora de la serie.

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno Agatha Christie: las siete esferas