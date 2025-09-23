SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Desde el puerto de Valparaíso y con la dirección de Maritza Farías Cerpa, llega a la capital esta obra escrita en 1935 por la dramaturga Gloria Moreno. En el texto, su protagonista debe sortear las opresiones de género que operan con naturalidad, a pesar de su independencia económica. Esta obra rescatada por una investigación con mirada feminista se estrena en Teatro UC el próximo jueves 9 de octubre.

Por 
Equipo de Culto
“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer Andres Garcia Olivares

La historia de las mujeres es sin duda la historia de la lucha por la libertad. Como las opresiones que experimentan van cambiando, las demandas también hacen lo mismo. ¿Qué tienen en común en este sentido las mujeres de inicio del siglo XX con las del siglo XXI? Esto es parte de lo que el público de la capital podrá conocer con la obra “NINA”, de la dramaturga Gloria Moreno, pieza que fue escrita en 1935 y que fue estrenada en 1937 y que llega a Teatro UC a contar del próximo 9 de octubre gracias al trabajo de un grupo de artistas de la Región de Valparaíso.

En la obra, Nina, una joven de 25 años, dirige un taller de costura en su departamento y trabaja junto a sus operarias. Aunque es laboralmente independiente, su esposo, su suegra y su madre limitan todo el tiempo su libertad. A pesar de sus opiniones progresistas, Nina se siente atrapada por el matrimonio y las expectativas sociales. Una posible historia de amor y desobediencia podría cambiar su destino.

Como indica la directora de esta versión de NINA, Maritza Farías Cerpa, “la protagonista encarna contradicciones propias de una mujer moderna que, sin embargo, aún carga con el peso de la tradición. De haber sido valorada en su tiempo, la obra podría haber llegado a ser parte del teatro clásico de la dramaturgia chilena. El montaje actual busca no solo rescatar un texto olvidado, sino también abrir una reflexión sobre cómo estos conflictos de género se proyectan hasta el presente”.

“Lo que hace única a Nina es su capacidad reflexiva. No es explosiva, es una mujer lúcida, tajante y centrada. Su pensamiento se transforma a lo largo de la obra: parte en un lugar y termina en otro. Ese tránsito es uno de los elementos más bellos del texto”, destaca por su parte una de las integrantes del elenco, y quien encarna a Nina, María Jesús Cabezas.

En contraposición a Nina, señala Mauricio Daille —quien interpreta a Jorge, el esposo de la protagonista—, este personaje representa “una masculinidad en crisis; no logra cumplir con ninguno de los roles que le impone la sociedad, no es el proveedor del hogar, no le da hijos a su esposa y se refugia en el alcohol y la violencia. El relato escénico no deja de ser complejo, ‘Nina’ muestra un ecosistema social donde los personajes femeninos ejercen poder desde lugares contradictorios y donde los personajes masculinos, ejercen poder y a la vez están desbordados por un mandato que no logran cumplir”.

Una obra fruto de un rescate de la memoria feminista

La historia de este montaje deviene de una particular investigación. Se trata de “Evidencias. Las otras dramaturgias”, indagación desarrollada por el Núcleo de Investigación y Creación Escénica (NICE), compuesto por Maritza Faría Cerpa, Lorena Saavedra González y Patricia Artés Ibáñez, enfocada en la recuperación de dramaturgas chilenas del siglo XX.

En esa búsqueda fue que las investigadoras dieron con un corpus de más de 100 obras, de las que seleccionaron una veintena que fueron publicadas en dos tomos del libro homónimo. De estas, Nina fue elegida por Maritza Farías Cerpa para llegar nuevamente a las tablas, con una primera temporada ya desarrollada en Valparaíso.

NINA fue escrita por Gloria Moreno en 1935 y estrenada en 1937 en el Teatro Carrera de Santiago, y hoy vuelve a la vida gracias al trabajo de un equipo artístico que reside en la Región de Valparaíso. Todo esto gracias al Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

COORDENADAS

Nina se estrena el jueves 9 de octubre en Teatro UC.

Las funciones se realizarán los días jueves 9, viernes 10, sábado 11, miércoles 15, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de octubre a las 20 horas.

La cita es en la Sala Eugenio Dittborn del Teatro UC, ubicado en Jorge Washington 26, Ñuñoa.

Las entradas están a la venta mediante el sistema Ticketplus y en la boletería del Teatro, abierta de martes a sábado de 15:00 a 20:00 horas. Las entradas tienen un valor entre los $7.000 y $14.800 pesos.

Más sobre:ArteTeatroNinaTeatro UCArte Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

Defensa de Gaza, dardos a Trump y patrocinio a Bachelet: el último discurso del Presidente Boric en la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Universidad de Chile otorgó Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella
Chile

Municipalidad de Santiago afirma que existen recursos pendientes ante inscripción de la compra de la exclínica Sierra Bella

Defensa de Gaza, dardos a Trump y patrocinio a Bachelet: el último discurso del Presidente Boric en la ONU

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones
Negocios

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer
Cultura y entretención

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Universidad de Chile otorgó Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende

El emotivo y difícil funeral de Pablo Neruda que significó la primera catarsis contra Augusto Pinochet

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint