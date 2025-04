“No esperaba que Bella Ramsey me hiciera llorar”: detrás del capítulo que lo cambia todo en The Last of Us

No es descabellado asegurar que este domingo se estrenó uno de esos capítulos de televisión que serán recordados durante años. Una semana después del lanzamiento de su segundo ciclo, The last of us alcanzó el punto más dramático e impactante de su historia con la emisión de Through the valley, la segunda entrega de la temporada (ojo: spoilers a continuación).

El episodio arrancó con una escena en que coinciden dos versiones de Abby (Kaitlyn Dever), la soldado que tiene cuentas pendientes con Joel (Pedro Pascal). En medio de un sueño, se advierte a sí misma que no entre a la habitación que está cerrada, porque dentro se encuentra su fallecido padre. De vuelta a la realidad, se decepciona cuando constata que el ingreso al pueblo de Jackson presenta una alta complejidad. Sus compañeros ponen expresiones de duda; sin embargo, ella sigue empecinada en su lograr su objetivo: obtener venganza por la muerte de su padre.

En tanto, los protagonistas de la historia se encuentran separados: mientras Joel y Dina (Isabela Merced) salieron temprano a patrullar, Ellie (Bella Ramsey) y Jesse (Young Mazino) hacen lo propio como dupla. Una tormenta sacude a toda la zona, afectando a quienes están en el exterior y a los habitantes de la comunidad liderada por Tommy (Gabriel Luna) y Maria (Rutina Wesley).

A partir de ese momento el capítulo adquiere un ritmo trepidante. Una horda de infectados persigue a Abby, Joel aparece para rescatarla de ese ataque, Jackson resiste como puede a la ofensiva de los muertos vivientes y todo termina en la cabaña en la que Abby ejecuta a Joel.

Los fanáticos y conocedores de The last of us: Parte II, el videojuego lanzado en 2020, sabían que era inminente que esa muerte se produjera durante el segundo ciclo. La pregunta era en qué número de episodio ocurriría.

Según Craiz Mazin, cocreador de la serie, existía “el peligro de causarle agonía a las personas. No es lo que queremos hacer”. “Las personas que no saben que va a suceder, se enterarían, porque (otros) hablarían de que aún no ha ocurrido. Nuestro instinto fue asegurarnos de que, al hacerlo, se sintiera natural en la historia”, señaló a Variety.

Pedro Pascal sabía del desenlace de su personaje desde que le realizaron la oferta para protagonizar la producción, allá por el año 2020. Sin embargo, eso no volvió más digerible la filmación misma y posteriormente asumir que su compromiso con la ficción y sus compañeros llegó hasta aquí.

“Estoy en plena negación”, reconoció el actor chileno a Entertainment Weekly. “Sé que estaré conectado para siempre con muchos integrantes de esta experiencia y simplemente tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca lo haré bajo las circunstancias de interpretar a Joel en The last of us. Y, no, no le dedico mucho tiempo a pensarlo porque me entristece”

Mazin y Neil Druckmann ficharon a un veterano de la televisión para hacerse cargo de Through the valley: el inglés Mark Mylod, conocido por dirigir casi la mitad de los capítulos de Succession (16, para ser exactos) y seis de Game of thrones. Ahora producirá y dirigirá la serie de Harry Potter que prepara HBO.

“Mi primera reacción fue una mezcla de asombro y terror, porque en cuanto lo leí supe que tenía que hacerlo. Pero existe una responsabilidad extraordinaria al asumir un guión de esa calidad, y también obviamente estar consciente de la importancia de ese episodio como eje central de la historia y de matar al personaje de Pedro”, indicó el realizador a The Hollywood Reporter.

Mylod y Mazin hablaron largamente sobre cómo abordar la violencia en la escena en la que el personaje de Kaitlyn Dever agrede brutalmente y mata a Joel. Por un lado, les parecía importante explicitar lo que moviliza a Abby a cometer el asesinato y que se encuentra en un estado fuera de sí. Por el otro, no perdían de vista que la línea con el mal gusto podía ser fina.

“Si esas cosas nos impulsaron a mostrar más brutalidad, lo que nos frenaba era la preocupación de que de alguna manera podríamos estar glorificando o celebrando esta violencia contra alguien a quien amamos. Nos importa mucho Joel, y te detienes demasiado en la violencia, es gratuito. Aun así, necesitábamos que Ellie lo viera así por varias razones”, detalló Mazin.

Una de las adiciones respecto al videojuego es el devastador plano en que el personaje de Bella Ramsey se acerca al cuerpo de Joel y lo abraza. Segundos antes se despliega la imagen que, a juicio de Mylod, es la más memorable de todas: un plano que encierra el desconsolado rostro de Ellie al constatar la tragedia.

“Por lejos lo más aterrador y, en definitiva, para mí lo más satisfactorio, fue ese primer plano de Bella en el que se da cuenta de que Joel está muerto. Eso se me quedará grabado para siempre, y espero que al público le sucede lo mismo”, expresó el director, reconociendo que como padre conectó con el dolor del personaje. “No esperaba que Bella me hiciera llorar. Pasé meses pensando en ese momento”, agregó.

El cocreador, por su parte, analizó los motivos que llevaron a cambiar a la dupla que acompaña a Joel en ese instante cúlmine en la cabaña (originalmente es Tommy, no Dina).

“Abby básicamente dice: ‘Comete un error y la mataremos’. Y si algo sabemos de Joel, es que es una especie de padre excepcional. Sabemos que se preocupa mucho por Dina y que jamás la dejaría sufrir de ninguna manera para defenderse”, planteó Mazin.

Respecto a Pedro Pascal y Joel, hay una noticia que podría ayudar a subir en algo el ánimo: el personaje volverá a aparecer durante la segunda temporada mediante flashbacks. “Si hemos hecho bien nuestro trabajo, sentirás mucho a Joel allí”, compartió Mazin a Entertainment Weekly.

La promoción de la segunda temporada de The last of us está acompañada de una frase elocuente: “Cada decisión tiene un precio”. Una promesa que se confirmó en el capítulo más reciente y que seguramente aplicará para todo lo que viene.

