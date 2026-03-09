“No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

Elijah Wood, icónico actor de Frodo en la saga de El señor de los anillos, ha hecho un guiño a un posible regreso a la interpretación de su personaje. Esto se da en el contexto de una nueva producción cinematográfica del mundo creado por Tolkien, The hunt for Gollum. La cinta tiene su fecha de estreno programada para el 17 de diciembre de 2027.

En una entrevista con The Times UK, al actor le preguntaron si volvería para la película dirigida por Andy Serkis, quien además es el actor de Gollum. Elijah Wood no confirmó su participación pero señaló que no le gustaría que otra persona ocupe el manto de Frodo en la saga. “Ciertamente no querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo y sea capaz de hacerlo”, expresó.

“Hay bastantes probabilidades. No tengo permitido decir nada oficial hasta que esté anunciado, pero estoy encantado con la perspectiva de una nueva película. Siempre es un poco inquietante cuando personas hablan de nuevas cintas del mundo de la Tierra Media. Todos se ponen sobreprotectores y esperan que tengan integridad, pero esta historia es divertida. Hay un sentimiento de reunir a toda la banda de nuevo. Estoy emocionado”, manifestó Elijah Wood.

Además, hizo referencia al actor Ian Mckellen, quien confirmó que volvería Gandalf para la nueva entrega. Durante el evento For The Love of Fantasy, el intérprete dijo “les voy a contar dos secretos sobre el reparto: hay un personaje en la película que se llama Frodo, y hay un personaje en la película que se llama Gandalf”, dijo el actor.

Además de los guiños de los actores, el director Andy Serkis también volverá a su rol de Gollum para esta entrega. Esta reunión no solo sería para los actores, ya que Peter Jackson, director de las dos trilogías anteriores, está encargado de la producción de la cinta.