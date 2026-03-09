SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    El actor hizo un guiño a una posible participación en The Hunt for Gollum, la nueva película del universo de J.R.R. Tolkien. La cinta, que se estrena en diciembre de 2027, contará con la dirección y actuación de Andy Serkis, intérprete de Gollum. Además, en la producción estará el director de las trilogías anteriores Peter Jackson.

    Por 
    Daniel Cañete
    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood sobre su regreso al mundo del Señor de los Anillos

    Elijah Wood, icónico actor de Frodo en la saga de El señor de los anillos, ha hecho un guiño a un posible regreso a la interpretación de su personaje. Esto se da en el contexto de una nueva producción cinematográfica del mundo creado por Tolkien, The hunt for Gollum. La cinta tiene su fecha de estreno programada para el 17 de diciembre de 2027.

    En una entrevista con The Times UK, al actor le preguntaron si volvería para la película dirigida por Andy Serkis, quien además es el actor de Gollum. Elijah Wood no confirmó su participación pero señaló que no le gustaría que otra persona ocupe el manto de Frodo en la saga. “Ciertamente no querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo y sea capaz de hacerlo”, expresó.

    “Hay bastantes probabilidades. No tengo permitido decir nada oficial hasta que esté anunciado, pero estoy encantado con la perspectiva de una nueva película. Siempre es un poco inquietante cuando personas hablan de nuevas cintas del mundo de la Tierra Media. Todos se ponen sobreprotectores y esperan que tengan integridad, pero esta historia es divertida. Hay un sentimiento de reunir a toda la banda de nuevo. Estoy emocionado”, manifestó Elijah Wood.

    Además, hizo referencia al actor Ian Mckellen, quien confirmó que volvería Gandalf para la nueva entrega. Durante el evento For The Love of Fantasy, el intérprete dijo “les voy a contar dos secretos sobre el reparto: hay un personaje en la película que se llama Frodo, y hay un personaje en la película que se llama Gandalf”, dijo el actor.

    Además de los guiños de los actores, el director Andy Serkis también volverá a su rol de Gollum para esta entrega. Esta reunión no solo sería para los actores, ya que Peter Jackson, director de las dos trilogías anteriores, está encargado de la producción de la cinta.

    Lee también:

    Más sobre:The hunt for GollumEl señor de los anillosElijah WoodJ.R.R. TolkienAndy SerkisIan McKellenFrodoGandalfPeter JacksonCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Bolivia y Chile formalizan exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Lo más leído

    1.
    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    2.
    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    3.
    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    4.
    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    5.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando
    Chile

    La extensa lista de bilaterales que sostendrá Kast previo al cambio de mando

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones
    Negocios

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    En Azul Azul están inquietos: el drama de Octavio Rivero en la U que lo hace mirar de reojo el quirófano
    El Deportivo

    En Azul Azul están inquietos: el drama de Octavio Rivero en la U que lo hace mirar de reojo el quirófano

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso