No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

Pet Shop Boys, el histórico dúo de synthpop, regresa a Chile por partida doble; no solo por su anunciada presentación en el Festival de Viña, que ya agotó entradas, también tendrán un show propio en Movistar Arena.

Neil Tennant y Chris Lowe llegan con su gira Greatest Hits Alive, con la que se presentarán en el recinto del Parque O’Higgins el próximo 27 de febrero, es decir, cuatro días después de su presentación en Viña.

Un reencuentro a casi tres años de su última visita al país, con un espectacular show en el mismo Movistar Arena, que estuvo entre lo mejor de la temporada 2023.

Las entradas para ver a Pet Shop Boys tendrán una preventa BancoEstado que se habilitará este lunes 12 de enero a las 10:00 hrs en Puntoticket. Luego, la venta general se activará desde el miércoles 14 de enero 10:30 hrs (o hasta agotar stock de preventa).