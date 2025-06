No tengas miedo: cómo es la nueva novela de Stephen King (con el regreso de su personaje favorito)

¿Qué pasa cuando a un escritor le queda gustando uno de sus personajes? Pues retomarlo una y otra vez. Es lo que le ocurre a Stephen King con la detective privada Holly Gibney. Una mujer de edad mediana que es dueña de su propia agencia de investigaciones, Finders Keepers. Sin bastarle los 6 libros donde ya había aparecido -incluida una con su nombre, de 2023-, ahora King la recupera y la hace aparecer en su nueva novela, No tengas miedo (Plaza & Janés).

“Nunca podría dejar ir a Holly Gibney. Se suponía que ella sería un personaje adicional en Mr. Mercedes y simplemente se robó el libro y me robó el corazón", comentó el mismo autor sobre ella.

En esta ocasión, Holly se involucra paralelamente en dos casos: en el primero, un asesino en serie en Buckeye City está matando 13 inocentes y 1 culpable, de modo que los inocentes paguen por la muerte de un recluso, Alan Duffrey, un exejecutivo bancario acusado de manera falsa de ser pedófilo y condenado a prisión, donde fue apuñalado. El criminal manda una nota a la policía local advirtiendo de su plan, y comienza a ejecutarlo. Complicada con el caso, una detective le pide ayuda a Holly, quien, con su ingenio comienza a desmadejar el hilo hacia el deschavetado sujeto.

En el segundo caso, una divulgadora feminista, Kate McKay, comienza a recibir amenazas contra su integridad. Al principio no pasan de hechos fortuitos: su ayudante recibe -por error- cloro en los ojos, pero luego todo sube de tono, porque a su habitación de hotel le llegan cadáveres de animales muertos además de un mensaje con sangre en la pared. Su acosador es un fanático religioso que acusa a McKay de ser abortista. En rigor, lo que Kate defiende es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Al sentir que las amenazas pueden convertirse en algo serio, le pide a Holly que sea su guardaespaldas. Esta, algo sorprendida, acepta.

Foto: Stephen King.

Así, la novela va tejiendo dos historias paralelas que en algún punto terminan conectando. De este modo, Stephen King va atrapando a su lector en una narrativa ágil y que solo se va volviendo cada vez más espeluznante. Es una novela que termina atrapando indefectiblemente a quien se atreva a pasar por ella.

“Escribir este libro fue difícil, en parte porque me sometí a una intervención quirúrgica para reparar una cadera dañada a finales de septiembre de 2023. No tengas miedo ha pasado por múltiples revisiones y tres cambios de título. Por fin me doy por satisfecho con la novela. O -seamos sinceros- suficientemente satisfecho-. Nunca logro todo lo que esperaba, pero llega un punto en el que hay que decir basta", comenta el mismo King en una nota al final del libro.

Y justicia para todos...

Hilando fino, ¿por qué a Stephen King le gusta tanto el personaje de Holly Gibney? responde a Culto el argentino Ariel Bosi, acaso uno de los mayores expertos en la obra de King, autor del libro Todo sobre Stephen King (2018) y administrador de la cuenta de Instagram @todostephenking, y del canal de YouTube El mundo de Stephen King.

“Creo que el aspecto principal es que es un personaje que terminó sorprendiendo al mismo autor. Desde esa primera aparición pseudo casual de Mr Mercedes, en donde no da la mejor de las impresiones, a las pocas páginas demuestra ser un personaje mucho más interesante y preparado que el entorno que lo rodeaba. Por eso, luego de la trilogía de Bill Hodges (Mr Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia), volvió a ella. Al propio autor le importaba. King se encontraba, cada dos por tres, preguntándose ‘¿qué estará haciendo Holly en estos momentos?’. Y por eso creo que tendremos más de ella, que No tengas miedo no será nuestro último encuentro".

De alguna manera, la temática de fondo de No tengas miedo es la justicia. En la primera historia, cómo un error del Poder Judicial termina muy mal para un hombre que no debió ir a la cárcel y eso genera que otro se deschavete a causa de eso; y en la segunda, un fanático religioso se siente un “justiciero” por todos aquellos bebés abortados, de lo que acusa como responsable a Kate McKay. En rigor, señala Bosi, la justicia es una de las temáticas favoritas de Stephen King.

“King ha jugado con la justicia en casi todos sus libros, a decir verdad. Por ejemplo, la propia furia de Carrie y sus posteriores consecuencias son, en cierta forma, un acto de justicia. Pero es cierto decir que acá lo hizo de forma muy explícita. En este caso puntual, lo que King trajo a la mesa fue cómo se puede deformar la misma. El autor colaboró en algunas ocasiones con The Innocence Project, una fundación que trabaja para prevenir condenas incorrectas, defender a los/as inocentes, y crear un sistema de justicia equitativo, compasivo y, principalmente, justo para todas las personas. Su amigo y escritor, John Grisham, es muy activo en ella. Me fue inevitable pensar que cierto rumbo de una de las tramas tiene su anclaje principalmente en uno de los problemas que motivaron la creación de la fundación".

Un escritor que mira al contexto

Otro aspecto fundamental, para Ariel Bosi, es que en No tengas miedo Stephen King vuelve a entregar una novela muy política, en la línea de la que ha sido su literatura. Por supuesto, es una capa subterránea de lectura, pero, sobre todo en la última década, está mucho más visible que antes. “Creo que King siempre ha sido político. Sus tramas siempre han tenido detrás una crítica o la exposición de una problemática social contemporánea al momento de la escritura de la misma. Lo único que cambió (en mi opinión, por supuesto), es que desde hace más de diez años está sumergido con todo en el policial y le permite (o quizás requiere) que sea más explícito. Por otro lado, si bien el aborto legal nunca ha dejado de ser un problema en EEUU, no fue hasta que la corte suprema de EEUU (ahora con mayoría conservadora) anuló la sentencia de Roe vs Wade que el tema volvió a un punto fuerte de ebullición”.

“Por otro lado, a mi me sigue causando, casi en igual medida, que haya gente enojada con King y tildándolo de ‘woke’ (que, por cierto, un sector de la sociedad lo usa como insulto, mientras el otro abraza el concepto con orgullo. Ni a un solo de los catalogados ‘woke’ le molestaría la etiqueta). En 1968, 57 años atrás, Stephen King marchó en la Universidad de Maine en una protesta a favor de unos recolectores de frutos que no dejaban que se sindicalizaran. King SIEMPRE FUE WOKE. La única diferencia en sus obras era que la crítica estaba ‘disfrazada’ y, al parecer, una gran parte de su público no la entendió. Es algo que nunca deja de sorprenderme".

Y Bosi añade un punto, a sus 77 años, Stephen King ya no está interesado en hacer crítica de manera subterránea: “Hay un ejemplo gracioso que vi hace un tiempo y no me pude sacar de la cabeza: un tweet en donde alguien, en la actualidad, se quejaba de que Tom Morello había adoptado una postura política, que prefería lo que ‘hacía en Rage Against the Machine’. ¿Es que esta gente nunca en su vida le prestó atención a lo que escuchaba? Para mí, como gran parte de la derecha no entiende la cultura (festeja que ‘ganen los buenos’, que los Avengers derroten a Thanos, que Luke haga lo mismo con el emperador Palpatine, y luego se ponen la gorra de Maga y votan por Trump), King es cada vez más explícito en sus críticas. Cuando escribió La tienda (Needful Things, Viking, 1991), el libro era una metáfora y crítica al gobierno de Ronald Reagan, pero casi nadie se dio cuenta. Hoy en día no busca ser tan sutil".

Otro punto central para el análisis, según Bosi, es que Stephen King nunca mira hacia el pasado, más bien, lo que hace es escribir con un ojo muy puesto en los problemas de su tiempo. Estos han ido cambiando con el tiempo, pero ahí está King, recogiéndolos. Y No tengas miedo no es la excepción: hay una crítica a la entrega de información irresponsable y errónea en redes sociales, al crecimiento de discursos de odio y sobre todo, una mirada a las luchas del movimiento feminista en la actualidad.

“El contexto actual es CLAVE y súper influyente. Siempre lo fue. Cuando escribió Billy Summers, en un momento un personaje necesita ingresar a una propiedad que estaba vacía porque sus dueños se habían ido de viaje en un crucero. El problema era que la novela estaba ambientada en la actualidad, por lo que King modificó el año para que no transcurriese en uno donde todos estábamos en nuestras casas debido al Covid-19. No solo la actualidad es importante para King, sino también lo piensa en función de sus lectores y lectoras: el autor está narrando el mundo y tiempo que vivimos (y lo hizo en casi la totalidad de sus obras)“.

Stephen King

“Voy a hacer futurología barata: Trump volvió a ser presidente en EEUU y, menos de seis meses después, ya hemos visto un montón de historias terribles de deportaciones -añade Bosi-. La semana pasada, Los Ángeles fue testigo de una escalada de protestas que, para completar la foto, lo tuvo a Trump decidiendo enviar fuerza militar, pasando por encima de las decisiones del gobernador de California. Para mi, es un hecho que, posiblemente en la próxima obra ambientada en nuestro mundo (a juzgar por lo que contó, el próximo libro en salir será la esperadísima tercera parte de El Talismán y el potencial reencuentro con el universo de La Torre Oscura), esos hechos estén presentes de alguna forma. King, a través de su obra, nos viene contando ciertos aspectos de la sociedad y la vida en EEUU de los últimos 50 años (y contando)“.

Como siempre, la primera lectora de todas las novelas de Stephen King fue su esposa, la también escritora Tabitha King. A ella fue uno de los agradecimientos del final: “Doy las gracias a mi mujer, que leyó el primer borrador de este libro y dijo: ‘Puedes hacerlo mejor’. Fue duro recibir esa noticia, pero al final hice caso porque ella tenía razón (como de costumbre)”.