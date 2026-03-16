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    Noruega se impone: Valor Sentimental gana el Oscar a Mejor Película Internacional

    La cinta de Joachim Trier consiguió nueve nominaciones en la edición número 98 de la premiación y se llevó la categoría enfocada en largometrajes de habla no inglesa. Superó a las candidatas de Brasil, España, Francia y Túnez.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Noruega se impone: Valor Sentimental gana el Oscar a Mejor Película Internacional

    Noruega consiguió su primer Oscar en la edición número 98 de los Premios de la Academia con Valor sentimental, cinta dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning.

    El galardón fue introducido por el actor Javier Bardem (quien inició su presentación diciendo “No a la guerra” y “Palestina libre”) y la actriz Priyanka Chopra. El resto de los postulantes eran El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), La voz de Hind Rajab (Túnez) y Sirat (España).

    Estrenada en diciembre en cines chilenos, Valor sentimental se puede ver actualmente en la plataforma Mubi.

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