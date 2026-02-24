SUSCRÍBETE
    Ojitos lindos: la canción de Bomba Estéreo y Bad Bunny a un destinatario inesperado

    La composición, presente en el disco Un verano sin ti (2022), tuvo origen en el amor del cantante por su perrita Sansa. Por el lado de Bomba Estéreo, la vocalista Li Saumet tuvo una inspiración mística con la luna llena. Está en su setlist en Viña 2026.

    Por 
    Daniel Cañete

    “Solo mírame con esos ojitos lindos” es la petición que hacen Bad Bunny y Bomba Estéreo en la canción Ojitos lindos. Un tema con unas reconocibles trompetas que generan una vibra nostálgica, propia de la melancolía amorosa presente en la obra del “Conejo”. Una colaboración importante que se lanza en el disco Un verano sin ti (2022) y entrega una duda: ¿de quién son los ojitos lindos que inspiran la canción?

    La respuesta se encuentra en el video musical de la canción. En él se puede ver feliz a Benito en citas con distintas mujeres, es decir que el artista ha visto muchos miradas. Sin embargo, después de dejarlas en su casa, la sonrisa del cantante se borra. Mientras se devuelve a su hogar en auto, Bad Bunny cierra los ojos para provocar un choque. La siguiente secuencia muestra al cantante, que despierta en un hospital y recibe un mensaje que lo emociona. Una silueta entra por la puerta de la habitación, pero no es una de las mujeres con las que tuvo una cita, sino de su perrita Sansa.

    Sansa, de manchas blanca, café y negro, es la inspiración para la canción de Bad Bunny. Así lo expresó el artista en una transmisión en directo de Instagram en la que habló de la canción. “Los ojos más bonitos que yo he visto son los de Sansa, esos son los ojos más lindos”, dijo el cantante.

    La composición de Bad Bunny se inspiró en su perrita, pero la parte que canta Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, nace de otro lugar. En medio de una noche de luna llena, la cantante escribió la canción en su mente y la repitió varias veces. Cuando despertó, la traspasó al papel y la cantó.

    Pese a tener la letra hecha, la voz de Bomba Estéreo todavía no sabía en qué la iba a ocupar. Un llamado cambiaría el destino del tema, el productor Tainy la contactó para avisarle que Bad Bunny quería a la banda colombiana en una colaboración. “Me manda la pista y queda perfecto, matching con la canción”, relató en un video publicado en su cuenta de TikTok.

    @bombaestereo__

    Nunca había contado, pero así nació Ojitos Lindos Bad Bunny x Bomba Estéreo

    ♬ sonido original - Bomba Estéreo

    “Me ayudó mucho a sobrevivir”

    En la misma transmisión, el cantante agradeció a Bomba Estéreo por participar de la canción y explicó su inclusión en el álbum. “Hubo un verano específico de mi vida, hace varios años atrás donde la música de Bomba Estéreo me acompañó y me dio vida. En un verano donde en verdad necesitaba luz y energía buena para sobrevivir. Como por ejemplo cuando estaba trabajando en el disco de X 100pre, la música de Bomba Estéreo me ayudó mucho a sobrevivir y estar contento y feliz”, detalló.

    Las palabras de cariño entre los artistas no es solo por el lado de Bad Bunny. La vocalista Li Saumet también ha entregado su gratitud por la colaboración. “Estoy feliz porque es un honor para mí colaborar con un artista tan grande, que además, hace las cosas de una manera tan arriesgada”, explicó al Metro Puerto Rico.

