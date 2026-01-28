SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    La ministra Carolina Arredondo entregó el reconocimiento a las cuatro figuras por su aporte al desarrollo cultural de Chile. Con esta entrega, los premiados ascienden a 70 personas, entre las que están Roser Bru, Margot Loyola, Lucho Gatica, Jorge González, Paz Errázuriz y Vicente Bianchi, entre otros.

    Por 
    Daniel Cañete

    El 27 de enero, en el Salón Montt del Palacio de La Moneda, se llevó a cabo la entrega del Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, un reconocimiento creado en 2004 para premiar el aporte a la cultura de Chile. La medalla, confeccionada por el escultor Federico Assler, se le otorgó a Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán.

    Osvaldo Cádiz tiene una larga trayectoria de docente e investigador en instituciones como: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Academia Nacional de Cultura Tradicional y las Artes Margot Loyola Palacios. El galardón se le confiere por su aporte al estudio y su compromiso con la formación de los conocimientos que crean la identidad del país.

    “Sólo quiero dar gracias a todos los amigos que están presentes y especialmente mi gratitud para todos los maestros de tierra, aquellos miles y miles de chilenos que están a lo largo y ancho del país que nos enseñaron esta sabiduría”, dijo Cádiz en un comunicado enviado a la prensa sobre la premiación.

    Por su lado, Marina Latorre ha desarrollado una carrera dedicada a la creación y gestión cultural en Chile. Junto a Eduardo Bolt creó la Galería de Arte Bolt y Ediciones Bolt, que fueron espacios fundamentales de la cultura a mediados del siglo XX. Además, desarrolló su propia obra con títulos como Galería clausurada, Fauna Austral, Ventisquero y ¿Cuál es el dios que pasa?.

    “Vivo en un lugar patrimonial que Pablo Neruda denominó la torre de la poesía. Esa casa está impregnada de amor y ternura. Como le prometí a Pablo, será por siempre la torre de la poesía, y estos reconocimientos me ayudan a para aquello”, manifestó la escritora.

    En las artes escénicas, Anita Reeves tiene una trayectoria de más de 60 años que ha cruzado la televisión, el teatro y el cine. El premio le fue otorgado por su compromiso en la transmisión de sus conocimientos y el fortalecimiento del rol actoral en la expresión cultural y social.

    “Siempre el arte retoña, cantando al sol como la cigarra, el arte sano y sanador renace y se recupera para felicidad del alma y de la humanidad. Se inventa y reinventa de puro loco, y de puro loco también se enfrenta con locura a los avatares y torciéndole la nariz a la desgracia desparrama un poco de felicidad, fe y confianza”, relató la actriz en la instancia.

    Por el desarrollo de la danza como disciplina artística, educativa y social, el premio fue conferido a la bailarina clásica Anabella Roldán. Su carrera, de más de 6 décadas, se ha desarrollado tanto en Chile como en el extranjero. En el exilio, impulsó procesos formativos en Europa y África.

    “La danza tiene que estar en la educación, desde la etapa parvularia hasta cuarto medio. Tiene que estar, sin dudas. Pero no como una formación cerrada ni especializada, sino como un gesto de apertura, un sembrar a mano abierta”, recalcó la bailarina.

    Los premios fueron entregados por la ministra Carolina Arredondo, quien apreció la instancia para reconocer a los artistas chilenos. “Cuando hablamos de fortalecer al sector cultural no solo es indispensable potenciar políticas de financiamiento de instituciones y organizaciones, al igual que impulsar medidas de fomento a la creación artística”.

    El reconocimiento fue creado en 2004 para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Pablo Neruda en 1904. Entre las figuras que han sido premiadas están Roser Bru, Margot Loyola, Lucho Gatica, Paz Errázuriz, Vicente Bianchi, Jorge González, Joan Turner, Mauricio Celedón, Los Jaivas, Valentín Trujillo, entre otros.

    Lee también:

    Más sobre:Osvaldo CádizMarina LatorreAnita ReevesAnabella RoldánOrden al Mérito Artístico y Cultural Pablo NerudaCarolina ArredondoMinisterio de las CulturasArteCultura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    Google acuerda millonario pago para zanjar demanda colectiva por grabar conversaciones sin consentimiento

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

    Lo más leído

    1.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    2.
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    3.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    4.
    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    5.
    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast
    Chile

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

    ¿Qué es la maternidad subrogada? La práctica que se busca prohibir en Chile

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda
    Negocios

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    Google acuerda millonario pago para zanjar demanda colectiva por grabar conversaciones sin consentimiento

    Fed mantiene la tasa de interés y destaca sólido crecimiento económico de Estados Unidos

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Roberto Tobar defiende a los árbitros a horas de reconocer error en el último Superclásico: “A veces afecta la presión”
    El Deportivo

    Roberto Tobar defiende a los árbitros a horas de reconocer error en el último Superclásico: “A veces afecta la presión”

    En vivo: los grandes de Europa buscan su paso directo a los octavos de final de la Champions League

    “Hermanos por siempre”: la sentida despedida de Arturo Vidal a Esteban Pavez

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork
    Cultura y entretención

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó