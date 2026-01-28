Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

El 27 de enero, en el Salón Montt del Palacio de La Moneda, se llevó a cabo la entrega del Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, un reconocimiento creado en 2004 para premiar el aporte a la cultura de Chile. La medalla, confeccionada por el escultor Federico Assler, se le otorgó a Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán.

Osvaldo Cádiz tiene una larga trayectoria de docente e investigador en instituciones como: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Academia Nacional de Cultura Tradicional y las Artes Margot Loyola Palacios. El galardón se le confiere por su aporte al estudio y su compromiso con la formación de los conocimientos que crean la identidad del país.

“Sólo quiero dar gracias a todos los amigos que están presentes y especialmente mi gratitud para todos los maestros de tierra, aquellos miles y miles de chilenos que están a lo largo y ancho del país que nos enseñaron esta sabiduría”, dijo Cádiz en un comunicado enviado a la prensa sobre la premiación.

Por su lado, Marina Latorre ha desarrollado una carrera dedicada a la creación y gestión cultural en Chile. Junto a Eduardo Bolt creó la Galería de Arte Bolt y Ediciones Bolt, que fueron espacios fundamentales de la cultura a mediados del siglo XX. Además, desarrolló su propia obra con títulos como Galería clausurada, Fauna Austral, Ventisquero y ¿Cuál es el dios que pasa?.

“Vivo en un lugar patrimonial que Pablo Neruda denominó la torre de la poesía. Esa casa está impregnada de amor y ternura. Como le prometí a Pablo, será por siempre la torre de la poesía, y estos reconocimientos me ayudan a para aquello”, manifestó la escritora.

En las artes escénicas, Anita Reeves tiene una trayectoria de más de 60 años que ha cruzado la televisión, el teatro y el cine. El premio le fue otorgado por su compromiso en la transmisión de sus conocimientos y el fortalecimiento del rol actoral en la expresión cultural y social.

“Siempre el arte retoña, cantando al sol como la cigarra, el arte sano y sanador renace y se recupera para felicidad del alma y de la humanidad. Se inventa y reinventa de puro loco, y de puro loco también se enfrenta con locura a los avatares y torciéndole la nariz a la desgracia desparrama un poco de felicidad, fe y confianza”, relató la actriz en la instancia.

Por el desarrollo de la danza como disciplina artística, educativa y social, el premio fue conferido a la bailarina clásica Anabella Roldán. Su carrera, de más de 6 décadas, se ha desarrollado tanto en Chile como en el extranjero. En el exilio, impulsó procesos formativos en Europa y África.

“La danza tiene que estar en la educación, desde la etapa parvularia hasta cuarto medio. Tiene que estar, sin dudas. Pero no como una formación cerrada ni especializada, sino como un gesto de apertura, un sembrar a mano abierta”, recalcó la bailarina.

Los premios fueron entregados por la ministra Carolina Arredondo, quien apreció la instancia para reconocer a los artistas chilenos. “Cuando hablamos de fortalecer al sector cultural no solo es indispensable potenciar políticas de financiamiento de instituciones y organizaciones, al igual que impulsar medidas de fomento a la creación artística”.

El reconocimiento fue creado en 2004 para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Pablo Neruda en 1904. Entre las figuras que han sido premiadas están Roser Bru, Margot Loyola, Lucho Gatica, Paz Errázuriz, Vicente Bianchi, Jorge González, Joan Turner, Mauricio Celedón, Los Jaivas, Valentín Trujillo, entre otros.