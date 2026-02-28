SUSCRÍBETE
    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    Tras ganar la Gaviota de Plata y Oro en su debut en el Festival de Viña 2026, Pablo Chili-E entregó un discurso donde criticó el cierre de residencias para menores.

    Por 
    Equipo de Culto

    Pablo Chill-E se presentó en la última noche del Festival de Viña 2026. El artista nacional triunfó en el escenario de la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y Oro.

    De hecho, el último galardón fue entregado por su hermana y el cantante nacional dijo estar agradecido y cumplir un sueño al estar presente en Viña del Mar.

    Tras recibir el premio, Chill-e pidió a los animadores que le dieran un minuto para leer un discurso. Pese a que en la previa de su paso por Viña comentó que no realizaría comentarios políticos, se tomó un minuto para dar unas palabras dedicadas a los niños y niñas en residencias de menores.

    El artista sacó un papel de su bolsillo y leyó: “Si pensaban que iba a decir algo polémico o de politica, no va a ser el caso porque a pesar de que les diga las cosa, la mayoría no entiende o prefieren hacerse los locos”, partió.

    Luego, dedicó los premios a su familia y amigos “y sobre todo para todas las residencias y hogares de menores”. “En especial la Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antúnez de Providencia y San Pedro Armengol de Recoleta que hoy en día ya no existe”, continuó.

    “Al igual como va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos por la venta de proyectos inmobiliarios porque en este mundo hay mucho que prefieren la plata antes que mejorar y preocuparse de las niñeces”, leyó.

    “Ahí empieza la real problemática de la drogadición y la delincuencia juvenil de la cual todos somos testigos”, añadió.

    “Por esos niños que nadie se acuerda, yo siempre me acuerdo de ustedes y siempre tendrán un lugar en mi corazón y en mi mente. Estos premios son para ustedes”, expresó.

    “Persigan sus sueños”, finalizó el mensaje de Pablo Chili-e antes de interpretar ShiShi Gang.

