“Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

La presentación de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl 2026, realizada durante la noche del domingo 8 de febrero, definió la agenda mediática de los días posteriores.

El artista presentó las canciones más conocidas de su carrera, principalmente las de su premiado álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pero destacó más por el hito que marcó y el discurso político de su performance: uno de unión, amor y reivindicación de la identidad latina, en un contexto estadounidense de intolerancia y violencia sistemática que ya había sido respondida por el cantante puertorriqueño cuando se expresó en contra de los agentes de ICE y Donald Trump durante los últimos Premios Grammy.

Aunque Bad Bunny hizo un show con una gran puesta en escena que construyó escenas y locaciones “típicas” de la cultura caribeña (marcada por el verdor de un escenario frutal, las vestimentas y coreografías), la presentación se mostró al público como representativa de Latinoamérica en general, lo que fue más evidente cuando el cantante mencionó a todos los países del continente americano durante los últimos minutos de su concierto, levantando la idea de que “América no es solo Estados Unidos”. Por lo demás, las banderas de cada nación del continente desfilaron en el recinto.

El elogio a esta performance sociopolítica fue en general transversal por parte de audiencia y medios de comunicación, que destacaron la mezcla de elementos musicales y escenográficos característicos del Caribe y el hito que significó el show (que fue el primero hecho íntegramente en español en la historia del Super Bowl y se convirtió en la presentación de medio tiempo más vista de la historia). Sin embargo, también hubo sectores críticos que expresaron sus discrepancias con la representatividad latinoamericana que efectuó Bad Bunny. Estas se revelaron en diversos medios, columnas y redes sociales.

¿Representó realmente la diversidad latinoamericana su puesta en escena? ¿Se puede sentir identificado alguien tanto de Uruguay como de El Salvador con lo que se mostró para millones de espectadores?

Representatividad en Puerto Rico

A través de su perfil de Instagram, el cantautor puertorriqueño Willie Colón, considerado uno de los próceres de la salsa, publicó videos hechos por otras personas que expresaban una tesis común: “No me representa Bad Bunny”, sea por el carácter capitalista de su presentación, enmarcada en el Super Bowl, por el valor artístico de su música o por la “identidad puertorriqueña” que esboza.

Colón subió un video originalmente de TikTok, hecho por @ruidothehater, que expresa lo siguiente a través de una voz en off: “¿Por qué me tendría que importar que un estandarte del reguetón diga que representa a Latinoamérica? A mí no me representa un producto fabricado con auto tune. No me representa alguien cuyas letras son un bucle infinito de relaciones casuales y depravación disfrazada de libertad, cuando en realidad es pura falta de intelecto. Es el resultado de una generación que se conformó con lo fácil”.

El video también dice lo siguiente: “No uses nuestras banderas para disfrazar tu nulo talento (dirigido a Bad Bunny). No intentes darnos lecciones de identidad cuando tu única base es el algoritmo. (...) El reguetón no es el sonido de un continente; es el ruido de una sociedad que dejó de leer, de sentir y de cuestionar”.

Willie Colón también subió un video hecho por Elizabeth Torres, quien fue delegada electa al Congreso de los Estados Unidos por Puerto Rico. Ella también expresó que la representación que Bad Bunny hizo de la isla no era realmente fiel y comparó el fenómeno con el rap.

“Lo que ocurrió ayer en el Super Bowl con Bad Bunny no nos representa. (...) No somos lo que quieren hacernos creer. Es una agenda ideológica y política que está en contra no solo del puertorriqueño, sino del hispano en general. Hemos visto en los Estados Unidos cómo a través del rap trataron de hacer creer a los afroamericanos que eran eso: personas salvajes, sin modales, hipersexualizadas y malas influencias. Puerto Rico no es eso”, afirmó Torres.

Representatividad latinoamericana

Los cuestionamientos a Bad Bunny no se tardaron en llegar a redes sociales. De hecho, en Chile diversos usuarios expresaron en sus cuentas de X e Instagram que la presentación, al tener un enfoque más caribeño, “no los representó como latinos”. Las bromas referidas a que Chile es “más europeo que latinoamericano” no fueron escasas.

Durante el debate se hizo viral una cita del cantante argentino Gustavo Cerati que declaró en una entrevista de 1993. “Yo personalmente no me siento más cerca de una tumbadora que de una guitarra eléctrica. ¿Por qué tengo que mentir? ‘¿Tengo que hacerme el latino que mueve caderas? Si yo no viví así“, fueron las palabras del artista, refiriéndose a lo que esperaba la industria musical de esos años respecto a ”cómo debían ser" las canciones latinoamericanas, solo basándose en su lugar de procedencia.

En los medios de comunicación también se reflejó esta crítica, sobre todo en un artículo del escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón publicado en ABC. En el texto, Calderón explica que, aunque la intención del cantante puertorriqueño de expresar un mensaje que realce la identidad latina y responda a las políticas de Donald Trump es loable, “no deja de ser sintomático que esta “denuncia” se canaliza a través de este latinoamericano oficial, certificado por Hollywood y la progresía cultural norteamericana, que es Bad Bunny”.

“La presentación en el Super Bowl es un buen ejemplo. Fue (...) una suma de clichés televisivos sobre América Latina (...) Me recordó, por una parte, a las imágenes de la Cuba batistiana tal y como aparecen en la segunda parte de El Padrino: mulatas sensuales contoneándose en la calle, negros de cierta edad jugando dominó, puestos de venta de piña colada, la vida ruidosa y bullanguera del barrio”, expresó Calderón en su nota.

El escritor también mencionó que en el show hubo escenas que “parecían sacadas de esos segmentos cómicos de Sábado Gigante”. Concluyó que había nada o muy poco referido a la diversidad de los territorios y poblaciones de América Latina.

“¿Por qué tendría, de hecho, que haber habido una representación? ¿A santo de qué esta especie de retablo de exposición universal de los pueblos primigenios y oprimidos del tercer mundo? Y en todo caso, aun insistiendo en la necesidad de esa muestra: ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué reducir nuestro aporte al mundo a un combinado de frutas tropicales, sabrosura, sufrimiento y la histérica obligación de ser alegres?”, opinó Calderón en el cierre de su nota.

A través de su perfil de X, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós criticó la presentación de Bad Bunny con la siguiente frase: “¿En serio esta es la expresión cultural latina que queremos oponer a la violencia bruta y machista de Donald Trump? No sé qué decir”. En otra publicación complementó su dicho con ““Ahora ya sé: qué suerte que Latinoamérica no es esto que Bad Bunny y Donald Trump nos quieren hacer creer.”

Ahora ya sé: qué suerte que Latinoamérica no es esto que Bad Bunny y Donald Trump nos quieren hacer creer. https://t.co/VGQNvJykxA — Martín Caparrós (@martin_caparros) February 9, 2026

Desde Chile, el abogado y panelista de TVN Alberto Precht también utilizó su perfil de X para referirse al mismo punto. Sus palabras fueron: “Flaco favor a la rica cultura que tenemos a lo largo de Latinoamérica hace Bad Bunny . Lo terrible es que muchos líderes de opinión lo celebran como si lo de ayer (referido al Super Bowl) hubiese reivindicado algo”.