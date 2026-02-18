Pedro Almodóvar vuelve al castellano con Amarga Navidad: lo que se sabe de un nuevo e íntimo juego de espejos

Poco menos de un mes falta para que podamos ver la próxima película del cineasta español Pedro Almodóvar Caballero. Se titula Amarga Navidad, y ya se conocen algunos datos de esta. Tras la aventura de dirigir dos trabajos hablados en inglés como el cortometraje Extraña forma de vida, con Ethan Hawke y Pedro Pascal; y el largometraje La habitación de al lado (2024) con Tilda Swinton y Julianne Moore; el manchego regresa con un filme hablado en castellano.

Como suele ocurrir en varias de sus películas, la protagonista será una mujer, en este caso, la actriz española Bárbara Lennie, quien ya trabajó con Pedro Almodóvar en La piel que habito. De acuerdo a las reseñas que se conocen interpreta a Elsa, y es en torno a ella en quien gira la historia. Como veremos sufre una importante pérdida en su vida, lo cual desata una profunda crisis personal.

“Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad”.

Lo de los personajes en crisis es un clásico de los últimos filmes del manchego, es la línea que sigue, por ejemplo, en Dolor y gloria o Julieta.

Además, habrá un relato paralelo, el de la vida del director de cine y guionista Raúl Durán (el argentino Leonardo Sbaraglia) mezclando realidad y ficción, en un ejercicio en el luce muy parecido al propio Almodóvar, como Antonio Banderas en Dolor y gloria.

El elenco lo completan también Aitana Sánchez-Gijón, quien estuvo también en Madres paralelas, y por ese papel obtuvo una nominación al Goya; Victoria Luengo, quien participó en La habitación de al lado; y Milena Smit, la actriz que interpretaba el papel de Ana en Madres paralelas. En cuanto al reparto masculino, están el mencionado Sbaraglia, además de Patrick Criado y Quim Gutiérrez. ¿Otros roles? También estarán Rossy de Palma (una actriz clásica de los filmes de Almodóvar), Carmen Machi y Gloria Muñoz.

“Una película confesional”

En entrevistas, el propio Almodóvar ha comenzado a dar luces de lo que será este filme. En palabras a Vouge, reveló que se puso de cabeza a trabajar en este filme después de terminar la promoción de La habitación de al lado. “Terminé la promoción de aquella y a la semana siguiente empezamos a preparar esta”.

Y sumó un dato, de alguna forma, como lo viene haciendo, este filme toca en parte su propia vida: “Amarga Navidad es una película, entre comillas, confesional ma non troppo. Es decir, menos de lo que parece en realidad, al igual que Dolor y gloria. Pero evidentemente esto gira alrededor de un director que además dirige sus guiones y palpita en ellos, y eso es algo que me define. La referencia para ese director soy yo. La referencia o, como dicen los americanos, la musa. En este caso la musa soy yo mismo”.

Y agregó: “Eso no significa que esté contando mi vida, pero sí que mientras estoy escribiendo no necesito documentarme porque está dentro de mí esa información del personaje. En Dolor y gloria no hablaba de la gloria, pero sí del dolor y la incapacitación que genera para una persona. También de lo terrible que es la parálisis como director. En esta película también se habla de ello, lo cual significa que yo debo tener verdadero terror a que un día, de pronto, me vea sin saber qué película hacer”.

“Toda mi biografía está en las 24 películas que he hecho. Hay algunas en las que hay un director y entonces es más fácil todavía darse cuenta”, remató.

Spanish film director Pedro Almodovar poses on the red carpet upon arrival at the 36th Goya awards ceremony at the Palau de les Arts in Valencia, on February 12, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP) LLUIS GENE

Consultado sobre la similtud del personaje de Sbaraglia con él, eludió dicha comparación: “Si me ves a mí, me ves a mí. Yo siempre me separo de mí mismo y no me veo, veo a un personaje”.

Sin embargo, al ser consultado por Vouge, el argentino dijo otra cosa: “Si bien el personaje no se llama como él, tiene otra edad, está en otro momento y funciona como un alter ego, inevitablemente uno no tiene otra que pensar en Pedro Almodóvar, transmitir, entender y meterse en su alma. Llegar incluso a lo que él ni siquiera sabe que quiere expresar”.

“Él me dijo que quería hacer autoficción, como si fueran mamushkas, una dentro de otra. Es él dentro del personaje, el personaje dentro de mí. Se forma una especie de juego de espejos infinito entre deseos, expectativas y realidad. Me parece precioso”.

Amarga Navidad se estrenará el próximo 20 de marzo de 2026, en España. Por mientras, ya se puede ver su trailer oficial.