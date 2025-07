Pedro Pascal habla sobre su rol en Los Cuatro Fantásticos: “No soy padre, sólo puedo imaginar cómo es”

En los años 60 de la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos hay autos voladores, robots y monorrieles. Gran parte de esas innovaciones tecnológicas se han originado en la mente de una sola persona: Reed Richards. Inventor, astronauta, explorador y ganador de varios Premios Nobel, no existe nadie más inteligente que él en todo el universo.

El encargado de interpretarlo es Pedro Pascal. O, como dice el productor Kevin Feige en una conferencia, “posiblemente el ser humano más genial del mundo”.

Jay Maidment

La responsabilidad para la solicitada estrella de The last of us es doble: también se pone en la piel del Sr. Fantástico, el alter ego de Richards y líder de una familia que hasta ahora ha protegido con éxito a la humanidad. Un clan que componen su esposa, su cuñado y su mejor amigo.

“Lo que más me gustó fue que esta persona, tan brillante y tan cómoda resolviendo las ecuaciones científicas más complejas para crear soluciones para absolutamente todo, o para seguir comprendiendo cómo funciona el mundo y más allá, realmente no sabe entender la ecuación mucho más compleja de las relaciones, la familia, el amor, de crecer en una relación, de crecer en una familia y como pareja y como amigo y por supuesto como padre”, explica en una conferencia a que asiste Culto.

“La única manera en que sabe manejar eso es empezando a minimizar posibles peligros, en lugar de simplemente estar presente en la experiencia. Y esto es definitivamente algo en lo que Matt (Shakman, director) me guió a través de la curva emocional y los detalles, porque no soy padre, sólo puedo imaginar cómo es”.

Su proceso se facilitó porque Shakman es un viejo amigo: se conocieron cuando eran unos veinteañeros y el realizador estuvo cerca de mudarse al departamento en el que vivía Pascal.

Marvel Studios

“El momento más fantástico de mi vida fue el nacimiento de mi hija”, indica el cineasta. “Ellos viajan al espacio, hacen cosas increíbles. Se encuentran con cosas como estos dos chicos (Ralph Ineson y Julia Garner). Pero creo que incluso para los cuatro, especialmente para los dos, el nacimiento de Franklin es quizás lo más fantástico para ellos”.

Las fisuras se acentúan cuando Sr. Fantástico, Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) enfrentan su desafío más intimidante: la llegada de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su Heralda, Silver Surfer (Julia Garner).

Antes y después de la irrupción de los villanos, la cinta se entretiene explorando un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960, una jugada nueva para Marvel.

“Todo lo que necesitas saber sobre Los Cuatro Fantásticos lo aprendes en los primeros diez minutos de la película: son una familia, son humanos, son sensibles, tienen defectos, se aman y quieren ayudar”, asegura Kevin Feige, el jefe del estudio.

Marvel Studios

Según la óptica de Pascal, su personaje “es un codependiente increíble y sin ellos (su familia) no sabe cómo funcionar y está perdido en su propio cerebro. Su identidad está totalmente relacionada con su familia y su posición en la familia, con protegerlos y ser protegido por ellos”.

¿Cuál es el momento que más desea que el público descubra? “Estoy emocionado por que vean el final”, plantea. “Recuerdo cuando nos juntamos con Matt; estas cosas tienen que rodarse por partes. Y nos estaba dando una idea del tipo de movimiento y música de todo el asunto. Y todos lloramos. Personalmente, no puedo esperar a verlo”.